C'est le plus vieux marché de Noël d'Europe et c'est encore l'un des plus beaux cette année selon ses visiteurs

Le Striezelmarkt est un événement à ne pas manquer dans cette ville d'Europe.

Il fête sa 587e édition cette année. Fondé en 1434, le "Striezelmarkt" est régulièrement reconnu comme le plus ancien marché de Noël en Europe, et cette année, il reste l'un des plus spectaculaires. Si Strasbourg ou Francfort peuvent aussi revendiquer ce titre de plus vieux marché de Noël d'Europe, celui-ci à un avantage puisque l'on trouve une trace écrite attestant de son existence dès le début du XVe siècle.

Ce marché de Noël est depuis devenu une institution et figure en bonne place parmi les événements à ne pas manquer chaque année dans cette jolie ville. Vous l'aurez sans doute deviné, le "Striezelmarkt" est basé en Allemagne, un pays où le marché de Noël fait partie à part entière de la magie des fêtes de fin d'année.

Plus précisément, ce célèbre marché est situé dans la ville de Dresde, la capitale de la Saxe en Allemagne de l'Est. La ville a été particulièrement touchée par les bombardements de la fin de la Seconde guerre mondiale mais son centre historique, rebâti pierre par pierre, a su retrouver un charme fou. Le marché rend hommage à la richesse de l'art baroque. Lorsque vous y mettez les pieds, vous êtes immédiatement transporté dans un monde féérique avec ses chalets éclairés à la bougie et l'ambiance festive qui s'en dégage. Le marché de Noël de Dresde a ainsi une nouvelle fois été primé par les internautes qui ont voté pour lui et l'ont placé dans le top 10 des plus beaux marchés de Noël d'Europe.

Le Striezelmarkt tient son nom du Strietzel, un célèbre gâteau de Noël traditionnel de Dresde. Chaque année, le 8 décembre, les visiteurs peuvent d'ailleurs partager un gâteau géant, pesant jusqu'à 3 500 kg. Cet événement, unique en son genre, s'inscrit dans une tradition qui se perpétue depuis des siècles.

La magie du Striezelmarkt réside dans ses nombreuses attractions. Vous y trouverez une grande pyramide de Noël, haute de 14 mètres, qui brille de toutes ses lumières dans la nuit hivernale. Le marché offre aussi une variété de délices culinaires, parmi lesquels le Schmandfleck, un pain chaud servi avec du fromage ou du jambon et de la crème fraîche, et le fameux Glühwein, l'incontournable vin chaud aux épices.

Le Striezelmarkt est également réputé pour son caractère authentique et ses produits artisanaux régionaux. Les visiteurs peuvent admirer et acheter de l'artisanat du bois des monts Métallifères, des tissus imprimés en bleu de Lusace et des étoiles de Moravie. Sans oublier le Original Dresdner Christstollen, un pain aux fruits traditionnel, qui est un incontournable de la visite. Pour les amateurs de stollens, ces gâteaux allemands de Noël, le Dresden Stollenfest est un événement à ne pas manquer.

Célébré chaque année depuis 1994 le samedi précédant le deuxième dimanche de l'Avent, le festival rend hommage aux célèbres stollens de Noël de Dresde. Aller au Striezelmarkt de Dresde est facile, la ville étant bien desservie par les transports en commun depuis Berlin et offre de nombreux hébergements pour les visiteurs. Vous pouvez sinon y aller depuis Paris via les offres de trains de la Deutsche Bahn.