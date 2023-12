Cours d'empathie : voici comment ça marche et où ils seront donnés en 2024 !

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal vient d'annoncer le déploiement des cours d'empathie dans 1 000 écoles dès le mois de janvier 2024 pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une pratique qui s'appuie sur l'efficace méthode danoise et qui pourrait se généraliser à toutes les écoles de France à la rentrée prochaine.

Accélérer dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal a décidé de changer de braquet concernant les cours d'empathie évoqués en septembre dernier : "Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que ce ne sera pas 100 écoles mais 1 000 écoles en janvier 2024 qui vont accueillir ces temps dédiés à l'apprentissage de la différence, de la tolérance, de la bienveillance, de l'altérité", a-t-il déclaré au micro de RMC dimanche 17 décembre. Ces cours d'empathie pourraient permettre "de respecter la différence de l'autre, la culture de l'apaisement quand il y a un conflit, à pacifier les choses" indiquait également le ministre de l'Éducation nationale ce week-end. Reste désormais à affiner les contours de cette nouvelle discipline, en phase de test depuis 2022 dans une trentaine d'écoles maternelles d'Ile-de-France.

À quoi les cours d'empathie vont-ils ressembler en France ?

Les cours d'empathie seront dispensés par un intervenant ou un enseignant formé à cette nouvelle pratique. Des mises en situation seront proposées aux élèves et l'enseignant pourra montrer des illustrations pour provoquer une discussion et des réactions. Des scènes du quotidien qui forcent les élèves à se mettre à la place de leur camarade et à se rendre compte des réactions éventuelles des uns et des autres leur seront proposées. Cette méthode les pousse aussi à verbaliser leur limites et indiquer aux autres élèves quand elles sont franchies, tout en consolant ceux pour qui l'activité est plus délicate.

Les cours d'empathie dureront une ou deux heures dans la semaine en fonction des besoins spécifiques des classes pour les 1000 écoles concernées en janvier 2024. Plusieurs organisations seront expérimentées avant de fixer une formule optimale. Si la liste des 1000 écoles test n'a pas été communiquée, on sait où ces cours seront donnés en septembre 2024 : c'est très simple, ils seront dispensés dans toutes les écoles de France à partir de la rentrée 2024, dès la maternelle. Le conseil supérieur des programmes a été chargé par le gouvernement de faire une proposition sur le temps qui doit être consacré à cette nouvelle discipline sur le long terme. Ces cours d'empathie pourraient se généraliser à toutes les classes de maternelles lors de la rentrée 2024, avant de concerner les écoles élémentaires.

La France s'appuie sur le modèle danois

Le royaume scandinave a développé un modèle de cours d'empathie depuis une vingtaine d'années. Il se nomme "Fri for Mobberi" (liberté du harcèlement). Selon 20 Minutes, "elle s'adresse à des enfants de 0 à 9 ans et est dispensée dans 60% des écoles maternelles et 45% des écoles élémentaires". Le but de ce cours est de sensibiliser les élèves à la parole de l'autre.

Concrètement, les cours d'empathie se révèlent être des ateliers où les écoliers expérimentent des situations comportementales sous forme de jeux. "Il est essentiel que les adultes soient présents pour guider les enfants et leur montrer quelle stratégie adopter dans des situations qui pourraient dégénérer", a expliqué au Monde Charlotte Helbo Lund, une conseillère auprès des écoles danoises spécialisée dans le harcèlement.

Au Danemark, le harcèlement scolaire a connu une baisse significative en vingt-cinq ans selon le Monde. En 1998, un tiers des élèves âgés de 11 ans et un cinquième de ceux âgés de 15 ans déclaraient en être victimes. En 2020, ce chiffre était passé à moins d'un sur dix. De même, le nombre d'élèves qui admettent harceler d'autres enfants a chuté de près de la moitié, passant de 50% à 3%. Un exemple sur lequel Gabriel Attal et la France comptent bien prendre exemple pour tenter de faire reculer significativement le harcèlement dans les écoles du pays.