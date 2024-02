Grève à l'école : le mouvement suivi ce mardi 6 février ?

Une nouvelle journée de grève est prévue dans l'Education nationale ce mardi 6 février. La mobilisation devrait être surtout suivie par les enseignants de collèges et de lycées. Réunira-t-elle autant de monde que le précédent mouvement de grève ?

Les enseignants remettent le couvert. Le Snes-FSU, la CGT Educ'Action, Sud Education appellent à nouveau à faire grève ce mardi 6 février, moins d'une semaine après le précédent mouvement social dans l'Education nationale organisé le jeudi 1er février. "Pour gagner", il faut "continu[er] l'action" assure le syndicat Snes-FSU sur le réseau social X. Et la mobilisation des enseignants pourrait s'étendre au-delà de la seule grève du 6 février puisque plusieurs syndicats invitent à la multiplication des actions toute la semaine sous la forme de rassemblements ou d'initiatives locales partout en France.

La grève du 6 février trouve surtout de l'écho auprès des enseignants de secondaire, soit des collèges et des lycées. Le syndicat majoritaire du secondaire appelle d'ailleurs, en plus de la grève, à la manifestation et un rassemblement est prévu à Paris ce mardi. Le Snes-FSU attend les enseignants nombreux à 14 heures sur la place de la Sorbonne pour ensuite se diriger vers le ministère de l'Education nationale. La mobilisation du 6 février pourrait être suivie, mais devrait réunir moins de monde que la grève de la semaine dernière durant laquelle "47% des personnels des collèges, des lycées et des CIO étaient en grève" en plus des 40% de professeurs grévistes dans les écoles primaires d'après les syndicats. Le gouvernement évoquait plutôt le chiffre de 20% d'enseignants grévistes. Une chose est sûre, des rassemblements à niveau local sont de nouveau organisés ce mardi comme à Nantes et à Saint-Nazaire, comme l'indique le Ouest-France ou encore à Toulouse comme le relaie La Dépêche. D'autres manifestations sont prévus à Metz, Nancy, Montpellier ou encore à La Réunion selon les branches locales des syndicats.

Que demandent les enseignants en grève ?

Les revendications des enseignants sont multiples et concernent aussi bien les salaires, les conditions de travail que l'attractivité du métier. Mais une nouvelle revendication s'ajoute à la mobilisation ce mardi : les mesures du "choc des savoirs" annoncées par Gabriel Attal lorsqu'il était ministère de l'Education nationale. "Non au choc des savoirs. Oui au choc des salaires" peut-on lire sur le communiqué du Snes-FSU. C'est surtout la création de trois groupes de niveau, des plus faibles au plus forts, en sixième et en cinquième pour le français et les maths qui est rejetée par les enseignants.

Les récentes polémiques autour de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, ajoutent également à la colère et ont eu l'effet d'un élément déclencheur de ce mouvement de contestation. Dans un communiqué conjoint paru le 4 février, le SNES-FSU, la CGT Educ'action et SUD éducation appellent donc les enseignants du second degré à une nouvelle journée de mobilisation. Sur le réseau social X, le Snes-FSU ajoute : "Le message doit être clair : montrons mardi et tout au long de la semaine que nous sommes prêt·es à continuer pour obtenir l'ouverture de négociations sérieuses sur les salaires et l'abandon du "choc des savoirs" !" Les syndicats ne comptent pas se satisfaire d'une seule autre mobilisation. En effet, le Snes-FSU indique dans le communiqué que des "actions diversifiées seront en outre proposées le reste de la semaine". Sans apporter de précisions sur ces "actions", le syndicat appelle à faire de cette semaine du 6 février une semaine de mobilisation des enseignants. Le préavis de grève des trois syndicats ne concerne que les enseignants du second degré, mais Sud éducation "appelle les personnels à se mettre en grève le mardi 6 février".