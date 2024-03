Grève dans l'Education nationale le 2 avril : école, collèges, lycées... Qui est mobilisé ?

Après la journée de grève du 19 mars, les syndicats de l'Education nationale appellent les enseignants à faire grève de nouveau le mardi 2 avril.

Les syndicats enseignants appellent le personnel de l'Education nationale à une nouvelle journée de grève le 2 avril prochain. La dernière mobilisation remonte au 19 mars et avait concernée l'ensemble des milieux de la fonction publique. Cette journée de grève avait recensé 8,80% d'enseignants grévistes, selon les chiffres du ministère de l'Education. La mobilisation du 2 avril porte le même message que les précédentes, à savoir l'opposition des enseignants à la création de groupes de niveau pour les cours de français et mathématiques dans les classes de sixième et cinquième.

Dans un communiqué commun des syndicats enseignants réunissant le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, le SNEP-FSU (éducation physique et sportive), SUD Éducation, la CGT éduc'action et la FNEC-FP FO, ces derniers portent comme message : "Nous ne trierons pas nos élèves !" Ces syndicats demandent l'abandon pur et simple de la réforme initiée par Gabriel Attal lors de son passage au ministère de l'Education et qui continue de suivre attentivement les avancées de ce projet depuis son poste de Premier ministre. Les syndicats appellent à "amplifier la mobilisation" qui dure depuis plusieurs mois et qui s'est intensifiée en février avec plusieurs journées de grève.

Le mouvement de contestation des enseignants est particulièrement actif dans le département de la Seine-Saint-Denis en Ile-de-France où des opérations "collèges morts" et des grèves se multiplient depuis le 26 février. Le département fait face à un manque de moyen important et manifeste contre l'insalubrité de nombreux établissements.

Pour la grève du 2 avril, des manifestations sont attendues à Paris et dans plusieurs autres villes de France, comme l'indique Le Figaro. Une journée qui permettra aussi au corps enseignant de réclamer de nouveau une revalorisation des salaires et davantage de moyens pour l'ensemble du secteur. Les syndicats soulignent la nécessité d'inscrire ce mouvement dans la durée et précisent qu'ils "soutiendront toutes les reconductions là où cela est possible".

Dans leur communiqué, les organisations syndicales dénoncent un gouvernement "fébrile" qui "en vient à passer en force, en publiant des textes qui au mépris de l'avis de la profession", faisant référence à la publication des textes officiels sur les groupes de niveau le 17 mars dernier dans le Journal officiel. Les textes parlent de "groupes constitués en fonction des besoins des élèves". Cette publication est jugée "Inacceptable et irresponsable" par les syndicats qui soulignent la nécessité de poursuivre "maintenant" la mobilisation.