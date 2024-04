Les élèves perturbateurs sanctionnés pour leurs examens ? Gabriel Attal durcit le ton

Mention spéciale sur Parcoursup, pertes de points aux examens, Gabriel Attal souhaite mettre en place à la rentrée prochaine de nouvelles sanctions pour les élèves perturbateurs.

Gabriel Attal a pris la parole ce jeudi à Viry-Châtillon, où le jeune Shemseddine a été tabassé à mort le 4 avril, pour présenter un plan d'action sur "l'autorité partout et pour tous". Il a notamment évoqué lors de ce discours la violence de plus en plus présente chez les mineurs, qui est parfois très visible à l'école. Il s'est alors montré favorable à des sanctions scolaires pour les élèves qui "perturbent le plus gravement les cours". Le Premier ministre souhaite que ces jeunes soient sanctionnés "sur leur brevet, leur CAP ou leur BAC et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement". Le gouvernement évoque notamment de possibles retraits de points sur les notes obtenues aux examens.

La mention dans le dossier Parcoursup pourrait être retirée en échange de la réalisation "d'activités d'intérêt général" et si l'élève en question "se tient à carreau". De même pour la récupération de points. Les contours de cette mesure doivent encore être définis. Le Premier ministre a ainsi insisté : "lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquence".

Des mesures dès l'école primaire

Gabriel Attal a expliqué viser une école du "civisme, de la règle commune, du respect de la règle, des droits et devoirs et de la responsabilisation de tous". Pour cela, il souhaite agir dès la primaire où la violence est déjà présente. Le nombre d'accidents graves dans le premier degré a, en effet, augmenté de plus de 50% sur les deux dernières années, selon le Premier ministre. Un décret avait déjà acté en août dernier l'autorisation des exclusions d'élèves dès le premier degré. Dès la rentrée prochaine, des commissions éducatives seront mises en place à ce niveau avec "des sanctions adaptées".

Gabriel Attal a également déclaré compter sur l'équipe éducative: "Je fais une totale confiance aux chefs d'établissement, à leurs équipes, aux professeurs pour faire des propositions, pour innover, pour lancer de nouvelles idées, pour responsabiliser les élèves, pour insuffler cette culture du civisme à l'école".

Pour les collégiens, le Premier ministre a affirmé qu'ils seront tous "scolarisés tous les jours de la semaine, entre 8 heures et 18 heures" car "la journée, la place est à l'école, à travailler et à apprendre".