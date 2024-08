Ces milliers d'élèves français privés de téléphone portable au collège dès la rentrée

A la rentrée de septembre, dans de nombreux établissements, les élèves devront déposer leur téléphone portable dans des casiers.

D'après un rapport publié le 7 mai dernier par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basé sur les données de l'édition 2022 du programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), 58% des élèves français admettent avoir déjà été distraits par l'utilisation d'appareils numériques en classe et 53% ont déjà été déconcentrés par un camarade qui utilisait son téléphone ou sa tablette. A contrario, 43% des élèves français se sentent nerveux ou anxieux sans leur téléphone sur eux. L'autorisation du téléphone portable à l'école fait donc débat.

S'il reste un moyen de communication utile, notamment entre les élèves et leurs parents en cas d'urgence, il peut aussi être source de distraction pour les élèves et aussi limiter leurs interactions sociales. Même s'ils n'ont pas le droit de l'utiliser dans l'enceinte de l'établissement, y compris dans la cour de récréation et lors des activités scolaires extérieures, la tentation de jeter un coup d'œil est grande quand les élèves le gardent sur eux. Il n'est en plus pas toujours facile de les prendre sur le fait accompli pour pouvoir confisquer l'appareil.

A l'approche de la rentrée, ce sujet a été évoqué par Nicole Belloubet, ministre démissionnaire de l'Education nationale, en conférence de presse le 27 août. Elle dénonce aussi les faits de harcèlement liés à la présence du téléphone portable à l'école. Elle souhaite alors mettre en place une "pause numérique" à l'école primaire et au collège, une initiative qui fait suite à un rapport d'experts sur l'impact des écrans sur la jeunesse, remis le 30 avril dernier sous demande d'Emmanuel Macron.

Cela commencera par une phase d'expérimentation. Dans près de 200 collèges, soit pour des milliers d'élèves, il sera obligatoire dès la rentrée de septembre, pour ceux qui viennent à l'école avec, de déposer son téléphone portable dans un casier dès l'entrée dans l'établissement. L'appareil ne sera récupéré qu'à la fin de la journée de cours. Ce test a pour but d'aboutir à la généralisation de la mesure dès le mois de janvier 2025, selon la ministre.

Certaines précisions manquent encore notamment sur la logistique de récupération des appareils chaque jour ou encore sur les sanctions en cas de non respect de la nouvelle règle. La phase de tests permettra justement d'ajuster ces détails. Cela donnera également un aperçu des réactions des élèves mais aussi de leurs parents.