Grève des professeurs le 10 septembre : un mouvement très suivi ?

L'intersyndicale réclame avant tout le retrait des évaluations standardisées, mais le communiqué pointe d'autres raisons de se mobiliser comme le "choc des savoirs" ou la récente nomination de Michel Barnier à Matignon.

Une semaine après la rentrée scolaire, une première grève des professeurs des écoles est organisée ce mardi 10 septembre 2024. L'appel à la mobilisation avait été lancé à la fin du mois d'août par le FSU-Snuipp, un syndicat des enseignants du premier degré, depuis rejoint par SUD Éducation et la CGT Éduc'action. L'intersyndicale proteste avant tout contre la généralisation des évaluations nationales. Évaluations qui doivent justement se tenir cette semaine dans les classes allant du CP au CM2.

Alors, à quoi s'attendre ? "Ça ne s'annonce pas faramineux", confie le FSU-Snuipp auprès d'Actu.fr. Pas de données chiffrées précises, mais déjà le syndicat estime que "ce ne sera pas la plus grosse grève pour l'Éducation". "On n'attend pas une mobilisation massive", confirme de son côté Isabelle Vuillet, secrétaire nationale de la CGT Éduc'action, à Ouest-France.

En cause notamment, le choix de la date, jugé par certains trop proche de la rentrée scolaire, une période plutôt chargée pour les professeurs. D'autres pointent aussi le fait que beaucoup de professeurs ont déjà pris le pli ces dernières années, lorsque ces évaluations n'étaient encore que facultatives. Globalement, une mobilisation un peu plus importante est attendue en région parisienne, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, où elle pourrait être la plus forte, "beaucoup plus qu'en région", relaie Actu.fr.