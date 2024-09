Quelle note auriez-vous à l'évaluation de CM1 ? Testez-vous en quelques minutes

Alors que des manifestations sont prévues ce mardi contre la généralisation des évaluations à l'école primaire, Linternaute.com vous propose de tester vos connaissance avec les exercices proposés aux élèves de CM1.

Plusieurs syndicats d'enseignants ont appelé à faire grève ce mardi 10 septembre. En cause, la généralisation de l'évaluation des élèves des classes du CP au CM2. Une pratique jugée inefficace et dont la place serait trop écrasante dans le calendrier des élèves, mais aussi des professeurs. Et cette année, les évaluations nationales sont même une nouveauté pour les classes du CE2 au CM2 avec la mise en place d'une extension. Les syndicats FSU-SNUipp, CGT éducation et Sud éducation s'opposent à ce type d'évaluations.

Selon certains professeurs, ces évaluations seraient trop longues et complexes à corriger. Côté syndicat, c'est l'effet réel sur la réussite des élèves qui est pointée du doigt. Elles ne reflèteraient pas le niveau réel des élèves. Centrées sur le français, les mathématiques et la lecture, elles ne concernent en réalité pas toutes les matières de l'éducation. La liberté pédagogique des enseignants est également au coeur des débats, ces derniers dénonçant une politique éducative parfois trop centralisée. Mais alors, dans ce contexte, savons-nous vraiment de quoi nous parlons ? À quoi ressemblent les évaluations de nos enfants ? Linternaute.com vous propose de faire le test, avec 5 évaluations proposées aux élèves de CM1, trois en mathématiques et deux en français. Quelle sera votre note ?

Evaluation de mathématiques : rapidité de calcul

La consigne est la suivante : "Vous allez faire une épreuve de rapidité de calcul. Vous avez 3 minute pour trouver le plus de résultats sur les 30 questions. Pour calculer rapidement en ligne, l'élève doit avoir une bonne connaissance des nombres et des procédures. Une mémorisation solide et une bonne utilisation des procédures permettent à l'élève de calculer de façon rapide et efficace, et de résoudre des problèmes plus facilement", indique la fiche dédiée de l'éducation nationale.

Nous avons sélectionné 10 exemples de questions auxquelles les élèves de CM1 doivent savoir répondre en 1 minute. Comme indiqué plus haut, pour 30 questions, le temps autorisé est de 3 minutes. Les élèves sont évalués en fonction du nombre de bonnes réponses. Etre 0 et 7 bonnes réponses, la note donnée est +. Pour un score compris entre 8 et 14 bonnes réponses, l'élève obtient un ++. Enfin, s'il parvient à donner entre 15 et 30 bonnes réponses, c'est un +++. Voici dix exemples :

27 + 42 = ? ; 60 + 48 = ? ; 71 + 9 = ? ; 20 + 90 = ? ; 46 + 15 = ? ; 120 + 60 = ? ; 87 - 25 = ? ; 1 397 + 300 = ? ; 792 + 10 = ? ; 80 + ? = 100 ; 74 + 39 = ? ; 698 - 200 = ?.

Evaluation de mathématiques : placer un nombre sur une ligne graduée

La consigne est la suivante : "Observez les lignes graduées. La flèche indique un nombre. Il faut trouver ce nombre. Écrivez ce nombre dans le cadre". L'exercice comporte 14 question, par exemple : placer sur une échelle graduée le nombre compris exactement entre 120 et 128.

" La ligne graduée aide à comprendre que tous les nombres entiers 1,2,3... sont ordonnés et également espacés. Plus un nombre est grand, plus il se situe vers la droite. Additionner, c'est se déplacer d'un certain nombre d'unités vers la droite. Soustraire, c'est se déplacer d'un certain nombre d'unités vers la gauche", indique la fiche d'évaluation. La durée totale est de 7 minutes. Ici aussi, les élèves de CM1 sont notés en fonction du nombre de bonnes réponses données. Un + entre 0 et 5 bonnes réponses, ++ pour 6 à 8 bonnes réponses, et +++ entre 9 et 14 bonnes réponses.

Evaluation de mathématiques : écrire des nombres entiers

La consigne est la suivante : " Je vais vous dire des nombres deux fois. Écrivez ces nombres dans les cases". La durée de l'évaluation est d'une minute. " Une bonne connaissance des nombres, à l'écrit comme à l'oral, est indispensable pour calculer de façon efficace. En tout début de CP, l'objectif de cet exercice est de vérifier que les élèves savent écrire les nombres de 1 à 10 en chiffres", précise la fiche de l'éducation nationale. Exemple : 12, 45, 345, 76, 90, 2, 32, 98, 77, 42, 11. Les nombres sont répétés deux fois, et l'élève doit les écrire dans une case.

L'évaluation comporte 11 questions. Entre 0 et 6 bonnes réponses, la note de l'élève est d'un +. L'élève obtient la note ++ pour 7 à 9 réponses correctes, et +++ pour 10 à 11 bonnes réponses.

Evaluation de français : reconnaître des mots de la même famille

La consigne est la suivante : " Dans chaque exercice, tous les mots font partie de la même famille, sauf un. C'est ce que l'on appelle un intrus. Vous devez trouver l'intrus. Cochez l'intrus parmi les 4 propositions de réponse". La durée de l'évaluation est de 6 minutes. " Le niveau de vocabulaire a une incidence sur la compréhension du langage oral et écrit. Reconnaître des mots de la même famille permet de déduire le sens de mots inconnus et d'accéder à une meilleure compréhension des textes", précise la fiche de l'évaluation. L'évaluation est découpée en deux séries de 4 questions chacune. Si l'élève obtient entre 0 et 3 bonnes réponses, la note attribuée est un +. Il obtient ++ si son score est compris entre 4 et 5 bonnes réponses, et +++ avec 6 à 8 bonnes réponses.

Par exemple, l'enfant doit trouver l'intrus dans la liste de mot suivante :

- soleil

- ensoleillé

- solitude

- ensoleillement

C'est la même mécanique pour la série suivante :

- savonnage

- savonner

- savoir

- savonnette

Evaluation de français : accorder le nom et l'adjectif

La consigne est la suivante : "Lisez attentivement chaque groupe nominal. Vous devez trouver l'adjectif et vous devez trouver le nom correctement accordé". L'épreuve est scindée en deux parties de 2 minutes 30 chacune et de 4 question chacune.

Par exemple, l'élève doit trouver l'adjectif correctement accordé avec le nom "une fille". Les propositions sont : sportif, sportive, sportives, sportifs. À l'inverse, dans la deuxième série, il doit trouver le nom correctement accordé avec "un agréable". Les propositions sont : marchand, vendeuses, boulangers, commerçante. Si l'élève donne entre 0 et 3 bonnes réponses, sa note est un +, un ++ avec 4 à 5 bonnes réponses, et enfin +++ si le nombre de réponses correctes est compris entre 6 et 8.