24 au soir ou 25 au matin ? Cette date est la meilleure pour offrir les cadeaux de Noël aux enfants, et voici pourquoi

Le débat revient chaque année sur le moment opportun pour offrir les cadeaux de Noël, notamment aux enfants. Un spécialiste estime qu'il y a bien une date à privilégier.

A Noël, les enfants attendent avec impatience les cadeaux. Pour la distribution, il y a deux équipes, ceux qui offrent le 24 décembre au soir et ceux qui les échangent le 25 décembre au matin. Il n'y a pas de règle fixe, chaque famille fait comme elle le souhaite. Selon un sondage Yougov pour le Huffpost de 2017, les Français sont très divisés sur la question. 48% préfèrent déballer leurs paquets le 24 au soir contre 34% pour le 25 au matin. 7% veulent des cadeaux avant le réveillon et 2% après le 25 décembre.

Traditionnellement, les enfants sont supposés dormir après le réveillon, permettant au Père Noël de déposer les cadeaux à minuit. Ils les ouvrent alors à leur réveil le lendemain matin. L'âge des enfants et leur croyance au Père Noël peuvent ainsi beaucoup jouer dans la décision. Ceci étant, offrir des cadeaux le 24 décembre au soir est très répandu.

Ce choix permet d'occuper les enfants avec leurs nouveaux jouets : les repas de famille sont souvent très longs pour eux. Il est, en plus, toujours possible de faire croire que le Père Noël est passé plus tôt que prévu. C'est aussi un moyen de dormir davantage le 25 au matin, évitant le réveil inopiné par les enfants impatients.

Toutefois, selon le pédopsychiatre Stéphane Clerget, comme le rapporte TF1 Info, ce choix présente des inconvénients et notamment sur le sommeil des enfants. "Pour les plus jeunes qui ouvrent les cadeaux le 24, ils vont avoir du mal à dormir. Ils vont vouloir jouer. Il faut accepter l'idée qu'ils vont se coucher tard", a expliqué le spécialiste.

Ainsi, il conseille plutôt d'opter pour un déballage le 25 au matin, poussant les enfants à se coucher moins tard le 24 par hâte du lendemain. Cette option reste aussi plus simple avec des enfants en bas âge qui croient encore au Père Noël. Le pédopsychiatre défend aussi cette date pour faire travailler la patience des enfants et les laisser rêver de leurs cadeaux.

"L'idée de patienter la nuit, c'est quelque chose de compliqué, mais qui peut développer la rêverie. C'est important. Les enfants ne rêvent plus assez à cause des écrans et jeux vidéo qui apportent une imagination à portée de main et bloquent le développement de l'imaginaire", détaille le spécialiste. Faire les cadeaux le matin offre aussi le petit plaisir de partager un petit-déjeuner en famille, avec les enfants en train de s'émerveiller au pied du sapin.