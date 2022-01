DIRECT. Procès Lelandais : "J'ai bien donné la mort à Maëlys", les aveux et excuses du tueur

PROCES LELANDAIS. Dès le premier jour du procès aux assises pour l'affaire Maëlys, ce 31 janvier, Nordahl Lelandais a présenté ses excuses aux parents de Maëlys pour avoir donner la mort '"involontairement" à la petite fille. Il a déclaré vouloir s'expliquer durant les trois semaines de procès.

Sommaire Procès de Nordahl Lelandais en direct

Quelle peine pour l'affaire Maëlys

Maëlys a-t-elle agressée sexuellement ?

Lelandais accusé d'agression sexuelle sur ses cousines

Le profil psychologique de Nordahl Lelandais L'essentiel Le procès de Nordahl Lelandais s'ouvre ce 31 janvier 2022, à 10h, aux assises de l'Isère. Pendant trois semaines le tribunal tentera de faire toute la lumière sur l'affaire de la petite Maëlys.

L'ancien maître-chien est accusé du meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la petite fille de huit ans. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 août 2017.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.

De nombreuses zones d'ombre entourent le meurtre de la petite Maëlys, notamment le fait qu'elle ait subi ou non des sévices sexuels.

Les parents de Maëlys de Araujo ont souhaité être présents au procès du tueur de leur enfant et espèrent connaître la vérité sur la nuit du drame, les derniers mots de leur fille et aussi lever le doute qui les hante sur une potentielle agression sexuelle.

A l'issue de la première matinée d'audience, Nordahl Lelandais a souhaité s'adresser aux parents de Maëlys pour présenter ses excuses : "Je tiens à présenter mes excuses à la famille De Araujo. J'ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas lui donner la mort. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience". L'accusé adopte le même comportement que lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer.

Lors du procès, Nordhal Lelandais sera également jugé pour les agressions sexuelles de ses petites cousines de 4 et 6 ans et détentions d'images pédopornographiques.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:38 - Les excuses de Lelandais : un choc pour le père de Maëlys Joachim De Araujo "appréhendait" les excuses de l'accusé selon son avocat, Mr Boguet, interrogé par France Bleu Isère. Au moment des déclarations de l'accusé, le père de la Maëlys a reçu "un choc qui lui est très intérieur (...). Il y en aura bien d'autres." "Vous vous doutez bien que lorsque vous êtes confronté à celui qui a reconnu même à minima avoir donné la mort à votre petite fille dans des conditions effroyables, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas se préparer", poursuit l'avocat qui précise toutefois que son client "est ici en quête de justice et de vérité." DIRECT - Laurent Boguet, avocat du père de Maëlys au procès de Nordahl #Lelandais : les excuses de l'accusé, "c'est quelque chose qu'il appréhendait (...), c'est un choc qui lui est très intérieur (...). Il y en aura bien d'autres."https://t.co/vpLKSuPaoh #Grenoble pic.twitter.com/6nZPInFZDy — France Bleu Isère (@francebleuisere) January 31, 2022 16:31 - Nordahl Lelandais regrette "de ne pas être père" Outre ses regrets liés à l'armée, Nordahl Lelandais a confié à l'enquêtrice "regretter de ne pas être père". Il aurait pu être père à deux reprises mais ses deux compagnes ont avorté, la première l'a fait d'elle-même, la seconde a avorté à la demande du maitre-chien car ils ne se connaissaient que depuis quelques jours. L'homme se dit aussi très proche de son cousin qui l'a nommé parrain de sa fille, un rôle qu'il prend "très à coeur" précise l'enquêtrice. La filleule de Nordalh Lelandais est une des deux enfants agressée sexuellement par l'accusé. 16:17 - Nordahl Lelandais traverse "une période de déprime" en 2017 L'avocat des parties civiles qui représente notamment une association de protection de l'enfance, Me Yves Crespin, se concentre davantage sur l'année 2017, moment où Nordahl Lelandais est associé à plusieurs crimes. "C'est une année où il change de caractère, de comportement, il se retrouve plus casanier. Il traverse une période de déprime", indique l'enquêtrice de personnalité. 16:12 - "Les chiens ne le quittent plus" dès son entrée dans l'armée Si aucun événement traumatique n'est repéré, l'avocat du père de Maëlys, Me Boguet, fait remarquer un élément de continuité : "A partir du moment où il entre dans l’armée et où il la quitte, on a véritablement l’impression que les chiens ne le quittent plus". Après son départ de l'armée, Nordahl Lelandais a adopté deux chiens. Les chiens sont aussi la raison qui aurait poussé Maëlys à monter dans la voiture de l'accusé. 16:08 - Aucun "évènement traumatique" repéré dans le parcours de vie de Nordahl Lelandais "Finalement, ni dans le cadre scolaire ni à l’intérieur de la cellule familiale, nous ne repérons d’évènement traumatique", résume un avocat de la partie civile après le rapport étayé de l'enquêtrice de personnalité qui répond : "Oui, malgré mes question répétées en ce sens". 15:57 - Le départ de Nordahl Lelandais de l'internat interrogé Adolescent, Nordahl Lelandais était inscrit à l'internat de son établissement scolaire pour suivre un cursus sport étude, internat qu'il a voulu quitter peu de temps après. Interrogée sur ce point, l'enquêtrice explique que la mère de l'accusé a eu des doutes et des craintes sur un événement qui aurait pu se passer notamment des attouchements sexuels dont son fils aurait été victime. L'accusé soutient qu'il ne s'est rien passé. 15:43 - Les rapports de l'armée note "de vrais atouts mais aussi une vraie immaturité" Toujours sur son passage dans l'armée, Nordahl Lelandais regrette de ne pas avoir intégré la légion étrangère. Dans les rapports de la hiérarchie, l'homme est décrit comme un sportif de bon niveau pouvant se montrer bon camarade avec "de vrais atouts mais aussi une vraie immaturité". 15:37 - Lelandais a des regrets sur son départ de l'armée La présidente, Valérie Blain, interroge l'enquêtrice sur le parcours scolaire et professionnel de l'accusé, notamment sur son départ de l'armée alors que Nordahl Lelandais considère son ancienne profession de maître-chien dans le 132e bataillon cynophile dans la Marne comme une vocation. L'homme dit avoir quitté l'armée car réformé pour infirmité après avoir reçu une sarbacane dans l'oeil de la part d'un supérieur. Il a expliqué à la psychologue avoir de "réels regrets" après son départ de l'armée. 15:32 - L'accusé addict au cannabis puis à la cocaïne Nordahl Lelandais reconnait avoir fumé du cannabis jusqu'à l'âge de 30 ans avant de passer à la cocaïne. 15:29 - Lelandais se présente comme hétéosexuel Au sujet de sa sexualité, Nordahl Lelandais se présente comme hétérosexuel mais explique avoir eu un relation avec un homme rencontré sur internet en 2016, une expérience "plus par opportunité que par attirance", rapporte l'enquêtrice selon les mots de l'accusé. 15:21 - Le parcours personnel de Nordahl Lelandais évoqué à la barre L'enquêtrice de la personnalité retrace le parcours personnel de l'accusé et fait état d'une enfance "calme" "basée sur la politesse et la transmission de valeurs" ainsi d'une "bonne ambiance au sein du foyer. Le parcours scolaire et professionnel du trentenaire est plus chaotique et son comportement dans les relations amoureuses apparait instable selon la psychologue. Lors d'une rencontre avec Nordahl Lelandais, l'accusé a évoqué six relations amoureuses et a confié avoir été infidèle plusieurs fois. 14:58 - Le frère et un ami de Lelandais témoigneront demain après-midi Parmi les témoins appelés à témoigner et ayant refuser de se rendre au procès, deux seront finalement présents : le frère de Nordahl Lelandais et Nazim, un ami de l'accusée. Ils témoigneront demain dans l'après-midi. En revanche, une ex-compagne de l'ancien maître-chien prétextant des problèmes de santé a fourni un certificat médical qui atteste que son état psychologique l'empêche de témoigner. 14:42 - L'examen de la personnalité de Nordahl Lelandais débute L'audience a repris. Une enquêtrice de personnalité doit se rendre à la barre pour présenter et analyser le profil psychologique de Nordahl Lelandais. 14:36 - Les excuses de l'accusé "ne valent pas grand chose" "On a eu droit à une larme, à des excuses de Nordahl Lelandais mais ça ne valait clairement pas grand-chose", soutient Me Rajon, l'avocat de la mère et de la soeur de Maëlys. Il rappelle que "[ses] clients sont très sceptiques quant aux déclarations" de l'accusé. 13:21 - L'audience est suspendue jusqu'à 14h30 Après les premières déclarations de l'accusé, la présidente a suspendu l'audience qui ne reprendra qu'à 14h30. LIRE PLUS

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

La famille de la victime ne donne pas de crédit aux déclarations de Nordahl Lelandais. "Je ne crois pas à la mort accidentelle de ma fille comme il le dit. Ni à une simple promenade nocturne pour aller voir ses chiens. À 3 heures du matin, on n'enlève pas une enfant pour une promenade, une visite animalière. Il savait très bien ce qu'il allait faire. C'était prémédité", a déclaré Joachim de Araujo, le père de Maëlys dans un entretien au Parisien. L'homme dévasté ne s'attend pas à ce que l'accusé dise la vérité sur la nuit du drame. Pourtant, beaucoup de zones d'ombres entourent encore la mort de Maëlys et le procès a pour but de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment sur "la question d'un éventuel mobile sexuel" rapporte Me Rajon. Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys. Il est légitime de se poser la question d'une possible agression sexuelle puisque les psychiatres ayant expertisé l'ex maitre-chien ont d'ores et déjà fait état de penchants pédophiles avérés et d'une absence totale de culpabilité. L'enquête a quant à elle permis de découvrir "que quelques heures avant de se présenter comme invité surprise de ce mariage, Nordahl Lelandais a consulté des sites pédopornographiques", comme le rapporte Me Boguet sur France 3.

Les soupçons concernant la potentielle agression sexuelle de Maëlys sont renforcés par d'autres accusations qui portent sur l'ancien militaire et pour lesquelles Nordahl Lelandais sera également jugé devant les Assises de Grenoble : des faits qualifiés d'agressions sexuelles à l'encontre de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques. Sur cette affaire, Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Malgré l'absence de preuves tangibles, le père de Maëlys, Joachim de Araujo est intimement persuadé que sa fille a été abusée et décrit l'agresseur comme un "quelqu'un de pervers, pédophile". Et d'ajouter : "Il l'a enlevée pour abuser d'elle. Pour moi, Lelandais est un monstre".

"C'est un monstre" ont déclaré à plusieurs reprises les parents de la petite Maëlys et ceux du d'Arthur Noyer. Coupable du meurtre du caporal et accusé de celui de la fillette, Nordahl Lelandais présente une personnalité très particulière et a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques à la demande de la justice entre avril et mai 2021. Toutes n'aboutissent aux mêmes conclusions mais elles s'accordent pour reconnaître chez le trentenaire une tendance au mensonge et des traits de caractère dangereux pour autrui ou pour lui-même. Plusieurs psychiatres ont également dressé le portrait psychologique de l'ancien maître-chien à la barre lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Un collège d'expert représenté par Patrick Blachère a jugé que Nordahl Lelandais est atteint de "troubles graves de la personnalité antisociale, borderline et narcissique" et que "rien ne permet d'affirmer qu'il ressent de l'empathie". Ces observations permettent aux yeux des experts d'admettre une dangerosité "importante". A contrario, un autre collectif de psychiatres mené par François Danet n'a décelé aucune pathologie mentale chez l'accusé mais un "risque d'envahissement par état dépressif et des idées suicidaires".

Il est en tout cas deux points sur lesquels les experts se sont montrés unanimes, la personnalité "perverse" et "manipulatrice" de Nordahl Lelandais ainsi que sa propension à mentir. "Il est dans la dissimulation. [...] il y a la face extérieure, le Nordahl Lelandais que l'on voit, et celui qu'il est en intérieur, qui n'est pas tout à fait en adéquation. Il peut manipuler, c'est son fonctionnement. Il joue ou se déjoue, il attend que les enquêteurs apportent les preuves (...) Il y a peut-être une forme de jouissance", selon les propos de psychologue Hélène Dubost rapportés dans France 3.

La psychologue et ses confrères se sont aussi penchés sur le parcours de vie sans attache de Nordahl Lelandais et décrivent l'homme "en errance". L'absence d'engagements affectifs de l'accusé aurait conduit à son "instabilité" dans les relations personnelles. "Il consomme des femmes, des hommes, comme s'il avait besoin de se sentir vivant pour éviter de s'effondrer sur le plan narcissique. Il a besoin d'une sorte d'excitation permanente pour se sentir vivant", précise Dr Dubost. Patrick Blachère est plus catégorique et estime que Nordahl Lelandais considère ses relations aux autres comme "utilitaires" : "L'autre semble être soit un objet sexuel, soit quelqu'un qui lui sert d'étai pour exister." Ces derniers propos ont été jugés "subjectifs et relativisables" par l'avocat de l'accusé.