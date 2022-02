"Procès Lelandais : le tueur face aux experts, l'ex codétenu de l'accusé va-t-il témoigner ?"

PROCES LELANDAIS. Des experts ont partager leurs conclusions sur la mort de la petite Maëlys et les rares indices retrouvés. L'ex codétenu de Nordahl Lelandais doit témoigner cet après-midi mais sa présence à l'audience n'est toujours pas confirmée.

[Mis à jour le 10 février 2022 à 14h55] Neuvième journée de procès pour Nordahl Lelandais. Plusieurs experts se sont succédés à la barre ce matin pour donner leurs conclusions sur les circonstances de la mort de la petite Maëlys. Les réactions de l'accusé ont été particulièrement scrutées mais sa capacité à mentir empêche de déceler avec certitude le vrai du faux dans ses déclarations. Si Nordahl Lelandais a reconnu avoir tué la petite Maëlys, il assure que son acte était involontairement et nie toute agression sexuelle. La famille de l'enfant et leur avocats restent convaincus "qu'un mobile sexuel a dicté la conduite de l'accusé".

La cour d'assises de Grenoble se tourne aujourd'hui vers la science pour retracer les derniers instants de la fillette. Un expert en toxicologie a reconfirmé le profil de l'accusé en tant que "gros consommateur de cocaïne". Les analyses indiquent que les semaines précédant la mort de Maëlys, Nordahl Lelandais avait régulièrement fait usage de drogue. Le témoignage de Nathalie Caron est celui qui a le plus retenu l'attention. L'ingénieure à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, à Cergy-Pontoise, a fait état de deux mèches de cheveux coupées au niveau du crâne de la petite fille mais surtout d'absences de matières par endroit sur la robe et la culotte de la petite fille ainsi que "deux traces droites et rectilignes [...] discontinues, [des] caractéristiques typiques de lacérations". Interrogé sur ces deux points, Nordahl Lelandais nie fermement avoir coupé le vêtement ou les cheveux de Maëlys et dit n'avoir aucune explication. Malgré les insistances des avocats, l'accusé campe sur sa position comme le rapporte Le Dauphiné Libéré : "Je n'ai jamais utilisé d'objet tranchant. Je n'ai pas déchiré sa robe volontairement. Peut-être dans l'action de la porter..." Les analyses scientifiques ont permis de retrouver, le 28 janvier 2018, une petite trace de sang de Maëlys de Araujo dans le coffre de la voiture de l'accusé. Les premiers prélèvements n'avaient rien détecté à part une trace du profil génétique de l'accusé mêlée à celui de la petite fille sur "le bouton d'allumage des feux". Les vêtements de la victime ont eux fait l'objet d'analyses pour rechercher des "fluides biologiques" comme des traces de spermatozoïdes mais l'expert indique qu'"aucun profil génétique n'a été retrouvé" sur l'enfant et ses effets. Les dégradations des vêtements et du corps de Maëlys, analysés après avoir passé six mois en pleine nature peuvent être responsables de l'absence d'ADN.

Les témoignages d'experts se poursuivent cet après-midi à compter de 14h30. L'audience pourrait connaître un nouveau moment fort avec le témoignage de l'ex codétenu de Nordahl Lelandais. Lors de la suspension d'audience à 13h, la cour n'était toujours pas en mesure de dire si oui ou non l'homme serait présent pour s'exprimer à la barre.

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

Le 14 février 2018, après six d'enquête, Nordahl Lelandais a reconnu devant les enquêteurs avoir tué involontairement Maëlys de Araujo. Le procès a d'ailleurs débuté à la cour d'assises de Grenoble, en Isère, par une déclaration de l'accusé aux parents de la petite fille : "Je voudrais leur présenter mes excuses. J'ai donné la mort à Maëlys. Je ne le voulais pas. Je m'expliquerai au cours de l'audience". Malgré le choc créé par les paroles de l'accusé, les parents de Maëlys restent persuadés comme la mort de la fille n'est pas un accident. Ils partagent avec leurs avocats une autre certitude : "un mobile sexuel a dicté la conduite de l'accusé" selon Me Laurent Boguet. Plusieurs fois interrogé sur la question au cours du procès, par ses proches et la famille de la disparue, Nordhal Lelandais continue de nier toute agression sexuelle à l'encontre de la petite Maëlys.

Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue pour le procès car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys.

Nordahl Lelandais est également jugé devant les Assises de Grenoble pour les agressions sexuelles de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques. Sur cette affaire, Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Le procès est revenu en longueur sur ces affaires d'agression les 4 et 7 février. Au cours de ces journées, Nordahl Lelandais a expliqué avoir eu « une pulsion », « une attirance » lorsqu’il a vu les fillettes endormies. Il a d’abord pris soin de dire qu’il s’agissait d’une attirance « pour le sexe, pas parce que c'était des enfants ». Mais à la défense fragile de Nordhal Lelandais sur ces agressions, s’ajoutent la découverte d’images pornographiques et pédopornographiques dans les fichiers de son téléphone et de son ordinateur et le relevé de son historique de recherche contenant des sites pornos. Accablé par les preuves, Nordahl Lelandais a fini par reconnaître ses « penchants pédophiles ».

La confrontation des parents de la petite Maëlys avec Nordahl Lelandais était un des moments forts et redoutés du procès. Après une semaine d’audience, Jennifer Cleyet-Marrel et Joachim de Araujo ont été appelés à la barre le 7 février 202. La mère était la première à s'exprimer et a ému la cour d’assises avec un texte poignant adressé à sa petite fille avant de témoigner de sa confiance dans le verdict des jurés et de s’adresser directement à l’accusé : « Ma fille, mon héroïne vous a mis en prison pour que vous arrêtiez de tuer. » Le père de la fillette a aussi fait état de sa peine immense et se décrit comme « un papa perdu » depuis la mort de Maëlys. Les deux parents ont évoqué leur vie « après Maëlys » : ils se sont séparés, ont vendu leur maison et eu des difficultés à reprendre le travail. Tous deux sont hantés par les souvenirs de leur fille. A leur demande un diaporama rempli de photos de l’enfant et de leur famille avant le drame a défilé durant leur témoignage suscitant de nombreux sanglots dans la salle. Sur l’affaire, leurs interventions ont été brèves. Jennifer Cleyet-Marrel a réaffirmé que Maëlys « n'est pas montée de son plein gré dans sa voiture. On lui avait appris à se méfier. Ma fille était très réservée ». En revanche, elle maintient avec aplomb que « tout était prémédité ». « Ça a été ma fille parce qu'elle aimait les chiens, ça aurait pu être une autre ». Joachim de Araujo qui comme son ex-compagne a persuadé que le tueur a abusé de sa fille juge que les marques retrouvées sur le corps et les vêtements de la fillette sont les preuves qu'elle s'est débattue.

La grande sœur de Maëlys restée discrète durant ces quatre années s’est pour la première exprimée publiquement sur la mort de sa sœur. L’adolescente de 17 ans a fait figure d’exemple avec un discours émouvant en hommage à sa sœur et une grande dignité lorsqu’elle s’est adressée à Nordahl Lelandais. « Vous pensez être un dur ? Il n'y a rien de plus lâche que de s'en prendre à plus faible que soi, enlever une enfant et la jeter dans la nature comme un déchet. C’est vous le déchet. Je ne crois pas à vos mensonges, à vos larmes, à vos excuses », a-t-elle lancé en regardant le tueur droit dans les yeux. La jeune fille l’a sommé de répondre à la question que tout le monde se pose, « je veux savoir si vous avez violé ma sœur ». Malgré cette chance offerte, Lelandais a maintenu sa version assurant ne pas avoir agressé Maëlys de Araujo. L’atmosphère de la salle d’audience était lourde lors de l’échange mais un vent de déception est passé à l’issue de témoignage de Colleen. Tout le monde semble avoir compris que s’il le tueur n’a pas craqué face aux proches de Maëlys, il ne craquera jamais.

C’est anxieuse que la mère de Nordhal Lelandais s’est avancée vers la barre le 31 janvier, jour de l’ouverture du procès de son fils pour le meurtre de la petite Maëlys. Christiane Lelandais a rarement pris la parole publiquement mais elle a témoigné plus d’une heure devant le cour d’assises de l’Isère. La maman a déroulé le récit de l’enfance « calme » de son fils pendant laquelle les seuls faits marquants sont les absences répétées de son mari pour des raisons professionnelles. L’on sait peu de choses sur la femme de 73 ans mais l’amour qu’elle porte pour son fils ne fait nul doute. Elle semble même vouer un culte à l’enfant qu’elle décrit comme capable de « réussir tout ce qu’il entreprend », une déclaration qui jure avec le portrait de l’ex-maitre-chien dressé par tous les autres témoignages. Malgré cet amour, la relation mère-fils se complique quand Nordahl Lelandais entre dans l’adolescence. Elle a alors eu confiance aveugle en son fils mais lui la « fui». La distance s’installe entre eux deux lorsque Nordahl s’engage dans l’armée et dure même une fois le trentenaire de retour au domicile familial. L’écart se creuse davantage en 2015, lorsque le père de Nordahl Lelandais tombe malade. « Je ne pouvais pas me concentrer sur lui. J’avais un mari très très malade. Je passe 24 heures avec lui. J’ai laissé tomber complètement Nordahl », confie avec regret la mère du tueur. A cause de cette distance Christiane Lelandais dit « ne pas avoir vu venir » les changements chez Nordahl jusqu’aux meurtres d’Arthur Noyer et plus tard la disparition de Maëlys.

Depuis qu’il est en détention, Christiane Lelandais va régulièrement voir son fils. Ses sentiments de mère sont toujours présents mais elle aussi remplie d’amertume et avoue que son fils lui « fait honte ». L’affaire Maëlys a brisé la vie de cette femme : « Être la maman de Nordahl Lelandais est une difficulté incommensurable, on est rejeté de partout, on est insulté de partout, je n'ai pas le droit de vivre ». Une difficulté également exprimée par la demi-sœur et le frère de Nordahl Lelandais lors du procès.

L’on sait encore moins de choses sur le père de l’ancien maitre-chien, Jean-Pierre, aujourd’hui décédé. Les relations qu’entretenaient le père et le fils sont encore plus floues que celles que Nordahl Lelandais partage avec sa mère mais l’accusé a plusieurs fois assuré qu’il n’y avait aucune animosité entre eux. S’ils n’étaient pas démonstratifs l’un envers l’autre, ils pouvaient se dire qu’ils s’aimaient, a raconté Nordahl Lelandais. Il assure que les absences prolongées de son père ne sont responsables d’aucune colère à son encontre.

La vie sentimentale de Nordahl Lelandais est mouvementée et marquée par une succession de relations sans engagement affectif. Lors de son procès, il a expliqué voir les femmes comme des « plans sexuels ». La sexualité est un point central dans toutes les relations que le trentenaire entretient avec ses différentes compagnes. Elles sont nombreuses à décrire l’homme avec un fort appétit sexuel et une sexualité débridée. Deux ex-petites amies de Nordahl Lelandais appelées à la barre durant le procès ont indiqué avoir été enceintes de l’ancien maître-chien et toutes les deux ont pris la décision d’avorter. L’une d’entre elles, Anouchka, était la compagne de l’accusé au moment de la mort de Maëlys. Leur relation a duré un peu moins d’un an et a été entrecoupée de nombreuses complications – infidélité de Nordahl Lelandais, découverte des consultations de sites pornos, incarcération de l’homme puis les aveux sur la mort de la petite fille -. Anouchka a précisé que leur relation amoureuse s’est terminée au moment de l’incarcération mais qu’ils échangeaient par téléphone jusqu’à ce que le maître-chien reconnaisse avoir tué Maëlys De Araujo.

En détention Nordahl Lelandais a continué à entretenir des relations avec des femmes rencontrées par correspondance, notamment une qui lors d’une visite en prison lui a fourni des téléphones portables et lui a versé 10 000 euros. Une somme qui sert à « cantiner » selon l’accusé. Depuis, l’accusé est en relation avec une autre femme dont il souhaite taire le nom. Il dit l’avoir rencontrée sur les réseaux sociaux.

"C'est un monstre" ont déclaré à plusieurs reprises les parents de la petite Maëlys et ceux du d'Arthur Noyer. Coupable du meurtre du caporal et accusé de celui de la fillette, Nordahl Lelandais présente une personnalité très particulière et a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques à la demande de la justice entre avril et mai 2021. Toutes n'aboutissent aux mêmes conclusions mais elles s'accordent pour reconnaître chez le trentenaire une tendance au mensonge et des traits de caractère dangereux pour autrui ou pour lui-même. Plusieurs psychiatres ont également dressé le portrait psychologique de l'ancien maître-chien à la barre lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Un collège d'expert représenté par Patrick Blachère a jugé que Nordahl Lelandais est atteint de "troubles graves de la personnalité antisociale, borderline et narcissique" et que "rien ne permet d'affirmer qu'il ressent de l'empathie". Ces observations permettent aux yeux des experts d'admettre une dangerosité "importante". A contrario, un autre collectif de psychiatres mené par François Danet n'a décelé aucune pathologie mentale chez l'accusé mais un "risque d'envahissement par état dépressif et des idées suicidaires".

Il est en tout cas deux points sur lesquels les experts se sont montrés unanimes, la personnalité "perverse" et "manipulatrice" de Nordahl Lelandais ainsi que sa propension à mentir. "Il est dans la dissimulation. [...] il y a la face extérieure, le Nordahl Lelandais que l'on voit, et celui qu'il est en intérieur, qui n'est pas tout à fait en adéquation. Il peut manipuler, c'est son fonctionnement. Il joue ou se déjoue, il attend que les enquêteurs apportent les preuves (...) Il y a peut-être une forme de jouissance", selon les propos de psychologue Hélène Dubost rapportés dans France 3.

La psychologue et ses confrères se sont aussi penchés sur le parcours de vie sans attache de Nordahl Lelandais et décrivent l'homme "en errance". L'absence d'engagements affectifs de l'accusé aurait conduit à son "instabilité" dans les relations personnelles. "Il consomme des femmes, des hommes, comme s'il avait besoin de se sentir vivant pour éviter de s'effondrer sur le plan narcissique. Il a besoin d'une sorte d'excitation permanente pour se sentir vivant", précise Dr Dubost. Patrick Blachère est plus catégorique et estime que Nordahl Lelandais considère ses relations aux autres comme "utilitaires" : "L'autre semble être soit un objet sexuel, soit quelqu'un qui lui sert d'étai pour exister." Ces derniers propos ont été jugés "subjectifs et relativisables" par l'avocat de l'accusé.

Les enquêtes menées sur l'ancien maître-chien, suspect et désormais accusé dans l'affaire Maëlys, ont permis de résoudre une autre enquête et de trouver le coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Le jeune homme de 23 ans passait la soirée avec des camarades du 13ème bataillon de chasseurs alpins dans les bars de Chambéry. Le groupe s'était ensuite rendu dans une boite de nuit de la préfecture savoyarde avant qu'Arthur Noyer sorte de l'établissement et disparaisse. Dans cette affaire Nordahl Lelandais a reconnu avoir pris le caporal en stop à la sortie de la boite de nuit, lequel l'aurait agressé après l'avoir accusé de vouloir lui subtiliser son téléphone portable. Là encore, le trentenaire a attendu plusieurs mois avant d'avouer en mars 2018 avoir provoqué la mort du caporal, mais accidentellement, à la suite d'une bagarre. Lors de son premier procès sur l'affaire Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a écopé d'une peine de 20 ans de réclusion qu'il purge au le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.