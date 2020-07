Accident sur l'A7 : 5 enfants morts à cause d'une défaillance mécanique

ACCIDENT A7 - Le dramatique accident sur l'A7, à l'origine du décès de cinq enfants, serait lié à une défaillance du turbocompresseur du Renault Scénic.

[Mis à jour le 22 juillet 2020 à 15h00] L'accident de la route — à l'origine du décès de cinq enfants lundi sur l'autoroute A7 dans la Drôme — serait lié à une défaillance mécanique. Selon des informations de BFMTV, le turbocompresseur du Renault Grand Scénic, dans lequel circulait la famille, était "grillé". Dans leurs premières conclusions, les experts ont évoqué une défaillance du turbo qui a entraîné un surrégime et un emballement du moteur. De facto, les fonctions d'assistance, au freinage notamment, sont devenues inexploitables. Le surrégime est également à l'origine de l'incendie après que l'huile de moteur a pris feu.

La thèse de la défaillance technique était privilégiée par les enquêteurs. "Avant de tomber dans l'inconscience, le conducteur du véhicule a dit qu'il avait tenté désespérément de freiner et que les freins ne répondaient plus", a rapporté à l'AFP Hugues Moutouh, préfet de la Drôme. Mardi, France 2 avait évoqué un retard dans le contrôle technique du véhicule, celui-ci aurait dû être effectué en mai dernier.

L'accident sur cette portion d'autoroute au niveau d'Albon, au nord de la Drôme, est survenu en début de soirée ce lundi 20 juillet 2020. Neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule : six enfants, entre 3 et 14 ans, et trois adultes. La météo, calme ce lundi soir, ne semble pas avoir participé à l'accident, qui a eu lieu dans le sens sud-nord de l'autoroute A7. Selon le récit d'Alex Perrin, le procureur de la République de Valence, le véhicule a "manifestement" pris feu, avant que le conducteur n'en perde le contrôle et qu'il ne parte "en tonneaux". Mardi matin, le préfet de la Drôme a apporté des précisions. Sur les caméras de surveillance, "on voit de la fumée, le véhicule commence à prendre feu. Manifestement le conducteur a cherché à se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais les freins n'ont pas fonctionné", a expliqué Hugues Moutouh sur Franceinfo.

L'accident survenu ce lundi soir sur l'autoroute A7 a donc provoqué la mort de cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans. Au total, neuf personnes étaient présentes dans le véhicule. Les quatre autres, un enfant et trois adultes, sont blessés et trois d'entre eux, dont l'enfant, sont en état d'urgence absolue. Il s'agit d'une famille originaire de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Le procureur de Valence Alex Perrin a fait savoir que le conducteur, encore en vie, était le père de famille. Il voyageait avec ses quatre enfants, leur mère, et une belle-sœur avec deux enfants.

La famille circulait dans un Renault Grand Scénic de 2005. Dans ce véhicule de sept places, neuf personnes se trouvaient à bord. Toutefois, "la cause de l'accident n'est manifestement pas dans le nombre de personnes à bord, c'est manifestement une cause technique", a expliqué le procureur au micro de France Bleu. Selon BFMTv, le turbo de l'automobile présentait des défaillances. Ces problèmes techniques seraient à l'origine du départ de feu et des problèmes de freinage.