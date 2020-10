"Affaire Victorine : "gentil", "délinquant", consommateur de drogue ? Un suspect au profil étonnant"

VICTORINE. Le suspect, qui sera déféré devant un juge ce jeudi 15 octobre, est un jeune homme de 25 ans, appelé Ludovic B., selon Le Parisien. Que sait-on de l'homme qui aurait avoué avoir tué Victorine ?

Qui était Victorine Dartois ? L'essentiel Le suspect arrêté lundi aurait avoué devant les gendarmes, selon BFMTV, avoir tué la jeune Victorine, dont le corps sans vie a été retrouvé le 28 septembre. Sa garde à vue s'achève ce jeudi, il sera déféré devant un juge aujourd'hui, puis probablement mis en examen et placé en détention provisoire.

va tenir une conférence de presse à l'issue du déférement du suspect, selon les informations du Dauphiné Libéré. Le profil du suspect se précise . Selon Le Parisien, il s'agit d'un homme de 25 ans, marié depuis 3 ans, père d'un enfant de 6 mois, appelé Ludovic B. Il serait à la tête d'une petite société de transport. Selon les informations du Dauphiné Libéré, l'homme serait par ailleurs domicilié dans le quartier où réside également la famille Dartois, le quartier des Fougères de Villefontaine. Pour autant, le jeune homme ne faisait pas partie de l'entourage de Victorine, selon l'avocate de la famille Dartois. Toujours selon les informations du Parisien, l'homme est connu de la justice pour des "affaires de stupéfiants". Une source proche de l'enquête le décrit comme "un petit délinquant local". Une connaissance du mis en cause a évoqué auprès du journal un "garçon normal, même s'il avait pas mal changé depuis un peu plus d'un an en raison de sa consommation de stupéfiants". Une voisine du suspect a confié ce jeudi au Dauphiné Libéré : "Jamais je n'aurais pensé que c'était lui. Il était très gentil, il était très aimable. [...] C'est le choc, j'habite en face de quelqu'un qui tue, j'ai des frissons".

13:59 - "Il n'avait pas l'air d'un fou", indique une voisine du suspect Le profil du suspect interpellé dans le cadre de l’enquête sur la mort de Victorine se précise. "Il n’avait pas l’air d’un fou. Il était plutôt tranquille, avec sa petite famille, il a un bébé d’un an. Il travaillait, rentrait chez lui", a assuré l’une de ses voisines, interrogée par RTL. 13:24 - Quand est morte Victorine ? Encore une zone d'ombre de l'enquête L'autopsie n'avait pas permis d'établir l'heure du décès de Victorine selon le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant. Ce dernier n'avait pas donné plus de détails au cours de la conférence de presse le 5 octobre. La version des faits du suspect donnera des éléments sur ce point. Il est probable que sa déposition soit relayée par les juges d'instruction ou le procureur en conférence de presse. 12:51 - Le suspect n'est pas inscrit au fichier des délinquants sexuels Selon des informations de M6, l’homme placé en garde à vue dans l’enquête sur la mort de Victorine n’était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il aurait en revanche déjà été signalé dans le passé pour des faits de vol, d’outrage, de consommation de stupéfiants et de coups et blessures. 12:25 - L'agression sexuelle n'est pas démontrée pour le moment Le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant a bien précisé le 5 octobre dernier que l'agression sexuelle n'était pas pour le moment avérée. Cette piste n'est toutefois pas écartée par les enquêteurs, il s'agit de l'un des points majeurs que l'enquête devra clarifier dans les prochains jours. 12:01 - La version des faits du suspect encore inconnue Si BFMTV et Le Dauphiné Libéré assurent que le suspect est bien passé aux aveux, on ignore le contenu exact de sa déposition et de ses explications devant les gendarmes. A-t-il admis avoir tué intentionnellement la jeune femme ? L'a-t-il enlevée et séquestrée ? Il faudra attendre que le procureur de la République s'exprime pour en savoir davantage sur la version des faits du suspect. 11:50 - La vie numérique de la victime scrutée par les enquêteurs Les enquêteurs, en plus des scellés, ont examiné la vie numérique de Victorine. "C’est la première chose qui a été faite au service central de renseignement criminel. L’espace numérique a été exploité très rapidement, en lien avec la famille bien sûr, de manière à voir et de discerner s’il y avait des personnes qui s’étaient manifestées contre la victime" a expliqué le général Patrick Touron, commandant du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale au micro de BFMTV. 11:45 - "Nous patientons" indique l'avocate de la famille Dartois Maitre Kelly Monteiro, l'avocate de la famille Dartois, a été contactée par nos confrères du Monde hier soir. Elle a assuré encore ignorer l'"identité" du suspect, ainsi que "les éléments à charge qui ont conduit à son interpellation". Me Monteiro a également déclaré qu'ils "[faisaient] preuve de beaucoup de prudence afin que l’affaire soit menée à son terme". "Avec les parents de Victorine Dartois, nous patientons. Depuis le début de l’affaire, on ne s’est pas précipités. Si on n’a pas le nom du suspect demain, on l’aura après-demain. Cela va venir. Les enquêteurs ont réalisé un boulot formidable. La mise en place d’une cellule dédiée vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’enquête a permis cette interpellation rapide" a ajouté l'avocate. 11:35 - Une conférence de presse organisée sans doute dans l'après-midi ce jeudi Le Dauphiné Libéré, qui suit de très près les avancements dans l'affaire Victorine, le procureur de Grenoble et son adjoint vont s'exprimer devant la presse une fois le suspect déféré devant la justice, à la fin de sa garde à vue. Celle-ci s'achève dans l'après-midi. Cette conférence de presse, très attendue, permettra d'en savoir davantage sur les aveux du suspect et ce qu'il a vraiment dit aux enquêteurs.

Un homme âge de 25 ans a été interpellé mardi 13 octobre, à son domicile, pas le GIGN. Le jeune homme, appelé Ludovic B. selon Le Parisien, a été placé en garde à vue, a fait savoir le procureur adjoint de Grenoble. Selon les informations de BFMTV, il aurait reconnu être impliqué dans la mort de Victorine. Toujours selon la chaîne d'information en continu, le suspect serait un "père de famille", un profil qui peut paraître étonnant dans ce genre d'affaires. Selon Le Dauphiné Libéré, le suspect est domicilié dans le même quartier que celui où vit la famille Dartois. Selon les informations du Parisien, c'est un témoignage qui aurait accéléré l'enquête : le suspect aurait été aperçu sur les lieux du drame le soir de la disparition de Victorine. Les gendarmes ont saisi sa voiture et de nombreux effets personnels lui appartenant.

Victorine Dartois, une lycéenne de 18 ans manifestement sans histoire, a disparu samedi 26 septembre, à Villefontaine, en Isère, vers 19h. La jeune femme avait quitté son domicile pour faire quelques courses et comptait rejoindre sa sœur en fin d'après-midi. Les éléments sur sa disparition sont minces. "Elle avait pris un premier bus jusqu'au rond-point situé près du stade. À cet endroit, elle a raté un second bus pour remonter chez elle, dans le quartier des Fougères, sur les hauteurs de Villefontaine", a raconté sa mère au Parisien. "Elle a appelé sa sœur Perrine pour lui dire qu'elle irait avec elle à la foire de Bourgoin-Jallieu, qu'elle remontait à pied, qu'elle en avait à peine pour un quart d'heure. Elle a l'habitude de ce chemin. Mais elle n'est jamais arrivée", a-t-elle ajouté. Lors de son dernier coup de téléphone, Victorine avait confié à sa famille qu'elle n'avait presque plus de batterie. "Il n’y avait pas de malaise ; elle n’avait pas eu de problème dans sa journée. Ça ne ressemble pas à une fugue", a fait savoir la procureure de la République en relayant les premiers éléments de l'enquête à la presse. La famille a donné l'alerte à la police vers 21h30.

La procureure de la République de Vienne, Audrey Quey, a fait savoir lors d’une conférence de presse lundi 28 septembre que le corps de Victorine avait été retrouvé "immergé dans un ruisseau", sur la commune de Villefontaine, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Le corps a été découvert dans une zone boisée, près d'un stade où Victorine aurait passé son dernier appel téléphonique. L'enquête en cours a été ouverte sous les qualifications pénales "d’enlèvement, séquestration et meurtre". Le rapport d'autopsie effectué début octobre avait révélé "une mort par noyade avec intervention d'un tiers en raison de multiples ecchymoses internes retrouvées sur le corps de la victime". L'hypothèse d'une agression sexuelle n'est pas écarté

La jeune femme, dont le corps a été retrouvé à Villefontaine, n'était âgée que de 18 ans. Elle était étudiante en BTS au lycée Condorcet de Saint-Priest. Le Parisien rapporte que la mère de Victorine Dartois, quelques temps avant la découverte de la dépouille, décrivait sa fille comme "gentille, joyeuse, agréable, très appréciée par tout le monde et qui n'a jamais eu de soucis avec personne". "Victorine était timide, réservée, méfiante avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle ne serait jamais montée en voiture avec n'importe qui", ajoutait son père. Sa sœur Romane a publié un message sur les réseaux sociaux pour partager sa peine et décrire "une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu’exemplaire, à l’écoute et toujours souriante". Interrogés par RMC, des amies confiaient mardi 29 septembre que la jeune femme était de tempérament prudent et introverti. "Elle était très craintive elle avait toujours peur de se faire draguer dans la rue par des garçons ou se faire arrêter par une voiture", ont-elles indiqué. Le père de Victorine a fait savoir aux enquêteurs qu'elle n'avait pas de petit ami.

Les enquêteurs de la gendarmerie de l'Isère ont mis en ligne sur les réseaux sociaux un appel à témoins, avec un numéro de téléphone mis à la disposition de ceux qui auraient des éléments d'information à communiquer. Malgré l'interpellation d'un suspect, il est toujours actif.