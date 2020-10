Mort de Victorine : l'accident écarté, on en sait plus sur les causes du décès

La mort de Victorine Dartois, en Isère, n'est pas accidentelle. L'autopsie du corps de la jeune femme retrouvée à proximité d'un étang à Villefontaine a révélé l'intervention d'un tiers dans son décès.

Un appel à témoins lancé L'essentiel Trois jours après la découverte du corps sans vie de Victorine Dartois, 18 ans, on en sait davantage sur les circonstances de sa mort. L'information principale est qu'il ne s'agit pas d'un accident, alors que la jeune femme avait été retrouvée à proximité d'un étang à Villefontaine, en Isère. L'intervention d'un tiers a été prouvée par l'autopsie, réalisée ce mercredi. Elle montre la présence de multiples ecchymoses internes sur le corps de Victorine, qui a succombé par noyade. Aucune trace de violences sexuelles n'a été relevée par l'expertise du médecin-légiste, même s'il n'est "pas pour autant possible à ce stade de l'enquête d'écarter cette hypothèse", a précisé Boris Duffau, procureur adjoint de la République de Grenoble.

La mort de Victorine reste pour autant un mystère, alors qu'aucun suspect n'a été publiquement reconnu. "Personne ne lui connaissait de contentieux" et pour l'entourage de la jeune fille, c'est "l'incompréhension", a indiqué Me Kelly Monteiro. "La famille de Victorine est détruite. elle essaye de tenir le coup mais elle a besoin d'être soutenue, épaulée dans cette épreuve", a déclaré l'avocate de la famille de Victorine. Pour rappel, l'étudiante en BTS avait disparu depuis samedi, vers 19 heures, alors qu'elle rentrait d'un centre commercial à pied après avoir raté son bus.

Les proches de Victorine organisent une marche blanche dimanche prochain, à 14h30 à Villefontainre. La sœur aînée de la jeune femme, Romane, a annoncé l'événement sur sa page Facebook.

09:50 - La soeur de Victorine remercie les participants aux cagnottes Alors que plusieurs cagnottes ont été mises en lignes pour soutenir la famille de Victorine, la soeur de cette dernière a remercié tous les participants sur Facebook. "Je reçois beaucoup de messages de vous tous me demandant comment participer aux cagnottes mises en place. On vous remercie surtout pour vos pensées et vos prières Votre soutien est précieux", écrit-elle sur son compte. 09:38 - Des cagnottes mises en ligne Des cagnottes de soutien ont été mises en ligne à destination de la famille de Victorine. L'une d'entre elles, celle des familles de la paroisse de Villefontaine, atteint actuellement la somme de 7 000 euros. "Parce que Victorine était une jeune fille que nous connaissions, que nous aimions. Parce qu’elle est partie si tôt et dans des circonstances si douloureuses. Parce que ses parents, son frère et ses sœurs nous sont chers et qu’ils apprécieront toute l’aide que nous pouvons leur offrir", lit-on sur la page d'accueil d'appel aux dons. Une autre cagnotte mise en ligne sur la plateforme Leetchi, atteint pour l'heure 6 000 euros. 30/09/20 - 23:32 - Pour la famille de Victorine, l'autopsie accrédite la piste "d’une mauvaise rencontre" FIN DU DIRECT - L'autopsie de Victorine a parlé. Et pour ses proches, rapporte l'avocate de sa famille, c'est une forme de "soulagement". Ils ne croyaient en effet pas à la piste accidentelle. Selon Me Kelly Monteiro, qui s'est confiée à BFMTV mercredi soir peu après les révélations, la famille de Victorine estime que l'autopsie vient "accréditer la thèse d’une mauvaise rencontre" que la jeune femme aurait pu faire sur le chemin du retour. 30/09/20 - 22:31 - Une cagnotte pour aider les proches de Victorine Comme le rapporte notamment Radio Scoop, une cagnotte a été lancée à l'initiative des familles de la paroisse Saint-Paul-des-4-Vents à Villefontaine et du père Cyrille Somda, son curé, soit la paroisse que fréquentait Victorine. "L’intégralité des fonds sera entièrement reversée à la famille de Victorine", est-il précisé. Mercredi soir, 92 personnes avaient d'ores et déjà apporté leur contribution et plus de 6 000 euros avaient été recueillis. Pour ceux qui voudraient participer, c'est par ici. À noter que cette cagnotte a été partagée par la grande sœur de Victorine, Romane, en story Instagram.

Victorine Dartois a disparu samedi 26 septembre, à Villefontaine, vers 19h. Elle était partie pour faire quelques courses et comptait rejoindre sa sœur en fin d'après-midi. "Elle avait pris un premier bus jusqu'au rond-point situé près du stade. À cet endroit, elle a raté un second bus pour remonter chez elle, dans le quartier des Fougères, sur les hauteurs de Villefontaine", a raconté sa mère au Parisien. "Elle a appelé sa sœur Perrine pour lui dire qu'elle irait avec elle à la foire de Bourgoin-Jallieu, qu'elle remontait à pied, qu'elle en avait à peine pour un quart d'heure. Elle a l'habitude de ce chemin. Mais elle n'est jamais arrivée", a-t-elle ajouté. Lors de son dernier coup de téléphone, Victorine avait confié à sa famille qu'elle n'avait presque plus de batterie. "Il n’y avait pas de malaise ; elle n’avait pas eu de problème dans sa journée. Ça ne ressemble pas à une fugue", a fait savoir la procureure de la République en relayant les premiers éléments de l'enquête à la presse. La famille a donné l'alerte à la police vers 21h30.

La procureure de la République de Vienne, Audrey Quey, a fait savoir lors d’une conférence de presse lundi 28 septembre que le corps de Victorine avait été retrouvé "immergé dans un ruisseau", sur la commune de Villefontaine, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Le corps a été découvert dans une zone boisée, près d'un stade où Victorine aurait passé son dernier appel téléphonique.

La jeune femme, dont le corps a été retrouvé à Villefontaine, n'était âgée que de 18 ans. Le Parisien rapporte que la mère de Victorine Dartois, quelques temps avant la découverte de la dépouille, décrivait sa fille comme "gentille, joyeuse, agréable, très appréciée par tout le monde et qui n'a jamais eu de soucis avec personne". "Victorine était timide, réservée, méfiante avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle ne serait jamais montée en voiture avec n'importe qui", ajoutait son père. Sa sœur Romane a publié un message sur les réseaux sociaux pour partager sa peine et décrire "une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu’exemplaire, à l’écoute et toujours souriante". Interrogés par RMC, des amies confiaient mardi 29 septembre que la jeune femme était de tempérament prudent et introverti. "Elle était très craintive elle avait toujours peur de se faire draguer dans la rue par des garçons ou se faire arrêter par une voiture", ont-elles indiqué. Le père de Victorine a fait savoir aux enquêteurs qu'elle n'avait pas de petit ami.

Les enquêteurs de la gendarmerie de l'Isère ont mis en ligne sur les réseaux sociaux un appel à témoins, avec un numéro de téléphone mis à la disposition de ceux qui auraient des éléments d'information à communiquer. L'enquête ouverte pour "disparition inquiétante" a évolué vers les chefs "d’enlèvement, séquestration et homicide volontaire".