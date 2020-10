Attentat de Conflans : hommages à Samuel Paty le prof décapité, nouveaux éléments sur l'auteur"

L'assaillant qui a tué Samuel Paty le 16 octobre était connu pour des antécédents de droit commun. Son casier judiciaire était vierge et il n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation. Ses parents, son grand-père et son petit frère ont été interpellés à Evreux (Eure) dans la nuit de vendredi à samedi. Selon une source judiciaire, cinq autres personnes ont également été arrêtées, dont un père d'élève du collège. C'est lui qui avait publié une vidéo contre Samuel Paty sur son compte Facebook.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale s'exprimeront dans le journal de 20 heures ce soir, selon Le Point qui ne précise pas s'ils le feront ensemble et sur quelle chaine. Jean Castex, lui, accordera un entretien publié dimanche 18 octobre dans le JDD;

13:20 - Jean-Michel Blanquer dénonce la vidéo d'un parent d'élève contre monsieur Paty

Une vidéo publiée par un parent d'élève sur Facebook circule depuis la mort de Samuel Paty. Un homme critique le professeur pour avoir présenté à sa fille des caricatures de Mahomet en classe et donne des informations personnelles à son sujet. "La vidéo dont vous parlez était mensongère, scandaleuse, et a été faite pour créer du conflit, accuse Jean-Michel Blanquer. On voit bien ce que cela à entrainé". Le reste relève d'éléments judiciaire qu'il ne m'appartient pas de développer. On voit que l'Education nationale a agi selon ses principes avec des équipes en soutien à leur professeur. Le père de famille concerné a été placé en garde à vue samedi.