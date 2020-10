"DIRECT. Attentat à la basilique de Nice : Brahim.A, le profil de l'assaillant se dessine"

NICE. Ce jeudi 29 octobre, une attaque au couteau survenue à Nice, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption a fait trois morts. Emmanuel Macron a qualifié l'attentat d'"attaque terroriste islamique". Les dernière infos.

18:31 - Des appels au rassemblement de la part de chrétiens après l'attentat de Nice Le Figaro rapporte l'appel au rassemblement d'un chrétien sur Twitter, à 19h, devant la statue Saint Michel du 5e arrondissement de Paris. "J'appelle, tous les chrétiens à se mobilier dans une union de prière", écrit Mickaël Fernandes, présenté comme un "jeune catholique parisien". "Le temps est à la prière avant les actes. Ne restons pas seul dans ce moment de deuil familial et national !", indique-t-il sur son compte.

18:25 - Un message de paix envoyé aux musulmans du monde Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a décidé d'adresse un message solennel appelant à la paix après l'attentat de Nice ce jeudi. Ce dernier a été lancé lors de l'examen du budget de son ministère à l'Assemblée nationale. "N'écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance", a exhorté le chef de la diplomatie en direction du monde musulman, appelant chacun à ne pas se laisser "enfermer dans les outrances d'une minorité de manipulateurs". "La religion et la culture musulmanes font partie de notre histoire française et européenne, nous la respectons", assure Jean-Yves Le Drian, comme une réponse aux récentes attaques d'Erdogan contre l'Hexagone. "Nous ne saurions accepter ces campagnes de désinformation et de manipulation parce qu'elles visent à dénaturer et à travestir ces réalités".

18:12 - Hugues de Woillemont, porte-parole de l'Eglise de France : "Il y a une urgence à combattre le terrorisme" Le père Hugues de Woillemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France a réagi auprès de l'AFP : "Nous sommes émus, très touchés et dans une sorte de sidération devant ce genre d’acte innommable. [...] Il y a une urgence à combattre cette gangrène qu’est le terrorisme, de la même façon qu’il y a urgence à mettre en place de manière concrète une fraternité dans notre pays".

17:57 - La France est le "pays de la tolérance" souligne Jean-Yves le Drian Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a lancé jeudi un "message de paix au monde musulman" à l'Assemblée Nationale, en soulignant que la France était le "pays de la tolérance". "N'écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance. Ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d'une minorité de manipulateurs".

17:49 - L’association Promenades des anges "en état de choc" L’association Promenades des anges, crée en soutien aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, a publié un communiqué pour réagir à l'attaque survenue ce jeudi 29 octobre. "Nous assistons tristes et impuissants à ce nouvel attentat qui ravive la douleur de nos plaies pas encore cicatrisées. Nous manifestons tout notre amour et notre solidarité aux victimes et à leurs proches. Nous sommes en état de choc devant ce nouvel acte de violence meurtrière terroriste perpétré dans notre ville", peut-on lire.

17:44 - L'ancien Premier ministre de Malaisie soutient l'acte terroriste de Nice Dans un commentaire odieux, l'ancien Premier ministre de la Malaisie indique que "les musulmans ont le droit de tuer des Français". "Quelle que soit la religion mise en cause, les gens qui sont en colère tuent", a affirmé l'ex-Premier ministre, âgé de 95 ans.

17:43 - Le procureur antiterroriste tient une conférence de presse à 21h Les premiers éléments certifiés de l'enquête seront communiqués officiellement à partir de 21h, Jean-François Ricard, patron du Parquet national antiterroriste. Initialement prévue à 19, sa prise de parole a été décalée pour ne pas qu'elle se chevauche à celle de Jean Castex qui tient une conférence de presse sur le confinement qui débute ce soir.

17:32 - L'Arabie saoudite "condamne avec force" l'attentat de Nice "Nous condamnons avec force et dénonçons l'attaque terroriste qui a fait des morts et des blessés (...) à Nice, en France", a indiqué le ministère saoudien des affaires étrangères sur Twitter. Rappelons qu'en plus de l'attaque de Nice, un vigile du consulat français dans la ville saoudienne de Djeddah (ouest) a été blessé au couteau.

17:21 - "Courez, courez(..) il va y avoir des morts" témoigne un habitant L'Express donne la parole aux témoins de l'attentat terroriste de Nice, un serveur d'une brasserie témoigne. "Tout le monde est parti en courant, il y a eu des coups de feu. Une dame est venue directement de l'église et nous a dit "'courez courez, il a quelqu'un qui a planté, il va y avoir des coups de feu, il y a des morts. Vers 9h10, énormément de voitures dont celles des pompiers ont quadrillé la zone, on a entendu plein de coups de feu" explique-t-il.

17:11 - Hommage à Notre-Dame de la Garde à Marseille Les portes de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille ont été fermées quelques minutes autour de 15 heures afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat. "Pas par peur ou pour exclure les personnes présentes, mais pour préserver le temps de prière en hommage aux victimes de Nice", explique Olivier Spinosa, son recteur dans des propos cités par le Monde.

17:01 - L'assaillant, Brahim.A membre de la Croix Rouge italienne ? Selon des informations du Parisien, l'assaillant de l'attaque terroriste de Nice avait sur lui des papiers de la Croix rouge italienne. Eric Ciotti avait indiqué il y a quelques heurs sur les réseaux sociaux qu'il s'agirait d'un Tunisien arrivé par Lampedusa.

16:50 - Minute de silence à 16h50 à Cagnes-sur-Mer Le maire de Cagnes-sur-Mer a appelé ses habitants à respecter une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Nice. "La France doit faire preuve d’une détermination sans faille pour stopper cette succession d’attentats terroristes" souligne le communiqué cité par Nice Matin.

16:38 - Conférence de presse à 19h de Jean-François Ricard Le procureur de la république antiterroriste Jean-François Ricard tiendra une conférence de presse à 19h pour faire un point sur la situation après l'attaque terroriste de Nice.

16:28 - Le diocèse de Nice alerté par la police sur un éventuel attentat Selon Mediapart, le diocèse de Nice a été prévenu par la police dans un courrier d'un éventuel risque d'attentat afin que des précautions particulières de sécurité soient prises pour les célébrations religieuses de la Toussaint. "Nous avons sous-estimé le danger encouru aujourd’hui, le 29 octobre, jour anniversaire de la naissance du Prophète. Si un fada se croit envoyé par Dieu, c’est le jour ou jamais pour commettre un attentat" explique le père Gil Florini, curé de la paroisse Saint-Pierre d’Arène.

16:18 - Christian Estrosi remercie une nouvelle fois Emmanuel Macron Le maire de Nice a une nouvelle fois remercié le chef de l'Etat qui a pris le temps de remercier les différentes forces de l'ordre de Nice et notamment les policiers municipaux. Immense reconnaissance à toutes nos forces de l’ordre et à cet équipage de la @PMdeNice qui a neutralisé le terroriste. Le président @EmmanuelMacron a tenu à les féliciter et à les remercier pour leur action. #Nice06 #BasiliqueNotreDame pic.twitter.com/6pZdJQSSAf — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

16:07 - Vidéo : Notre-Dame de Paris a également sonné le glas Comme toutes les églises, le glas a également sonné au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice. 15h. Le glas de la cathédrale Notre-Dame de Paris retentit, en union avec toutes les églises de France, pour les victimes de l’attentat de Nice #NotreDame #attentat pic.twitter.com/382HwU5ivp — Alban Barthélemy (@AlbanBty) October 29, 2020

15:58 - L'assaillant, un homme "livide" selon Mediapart Dans une photo authentifiée par Mediapart, le média donne une petite description de l'assaillant, le qualifiant de "livide". "L’homme a l’air jeune, la vingtaine d’années, le visage parsemé d’une barbe de trois jours et des cheveux coiffés en arrière noir de jais. Très grand et très maigre, le terroriste est, sur l’image, livide. Des plaies sont apparentes à la clavicule droite, au flanc gauche et à la cuisse droite" indique Mediapart.

15:48 - Emmanuel Macron demande de nouveau l'unité nationale Au terme de sa brève allocution après l'attentat de Nice, Emmanuel Macron a une nouvelle demandé l'unité nationale et à "ne rien céder à l'esprit de division".

15:45 - 7000 militaires pour l'opération Sentinelle Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 7000 militaires pour l'opération Sentinelle afin de protéger tous les lieux de culte et des écoles. Rappelons que l'effectif était de 3000 jusqu'à présent.

15:43 - "Nous ne céderons rien" Une nouvelle fois, Emmanuel Macron fait preuve d'une grande fermeté en indiquant que le pays ne "cédera rien". Le chef de l'Etat a annoncé la tenue d'un nouveau Conseil de défense demain matin.

15:40 - "La Nation toute entière se tient au côté de nos concitoyens" "La Nation toute entière se tient au côté de nos concitoyens" indique le chef de l'Etat en rendant hommage au père Jacques Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, assassiné en 2016. Le président adresse son soutien aux "Catholiques de France".

15:37 - Emmanuel Macron : "Très clairement, c'est la France qui est attaquée" Emmanuel Macron s'exprime depuis Nice et indique que le "pays a encore été frappé par une attaque terroriste islamiste. Encore une fois ce matin ce sont trois de nos compatriotes qui sont tombés à Nice. Très clairement, c'est la France qui est attaquée".

15:32 - Une attaque déjouée à Sartrouville ? Alors que la France fait face à un nouvel attentat terroriste à Nice, Le Parisien indique qu'un homme a été interpellé à Sartrouville non loin de l’église Saint-Martin après "avoir voulu faire comme à Nice." C'est son père qui a donné l'alerte aux forces de l'ordre, le quartier est toujours bouclé selon le journal.

15:24 - Les images de l'assaut des policiers Voici les premières images de l'assaut des policiers qui se servent de leurs armes pour neutraliser l'assaillant dans cette attaque. Attentat à Nice: les images de l'assaut des policiers pic.twitter.com/v5u8Y0vPxp attentat nice attentat nice attentat nice attentat nice attentat nice — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020