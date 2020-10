"DIRECT. Attentat de Nice : la famille de Brahim A. s'exprime, dernières infos"

NICE. Au lendemain de l'attentat survenu à Nice, qui a coûté la vie à deux femmes et un homme, la famille de l'assaillant a évoqué son rapport à la religion et son comportement solitaire.

14:44 - Une "bataille idéologique à l’intérieur de l’islam" Le président de l’association musulmane pour l'Islam de France, Hakim El Karoui, a estimé au micro de franceinfo que les français de confession musulmane doivent montrer "de façon concrète leur solidarité" après l’attentat de Nice. "Les actes symboliques, c'est important, je pense aussi qu'il ne faut pas seulement du symbolique, il faut aussi du pratique. (…) Cette bataille culturelle, cette bataille idéologique, théologique, est une bataille à l'intérieur de l’islam", a-t-il expliqué.

14:34 - Une "montée en puissance" du déploiement militaire À l’issue du Conseil de défense, organisé ce vendredi matin à la suite de l’attentat de Nice, la ministre des Armées, Florence Parly, a détaillé le renforcement du plan vigipirate annoncé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. "Le déploiement des militaires supplémentaires a commencé dès hier, en particulier dans la ville de Nice. Sa montée en puissance va se déployer très rapidement dans les prochains jours. (…) Une attention particulière sera portée aux lieux de culte et aux écoles", a expliqué la ministre.

14:25 - Renforcement du plan vigipirate "Le plan vigipirate annoncé par le Premier ministre sera renforcé par la police, la gendarmerie mais aussi les armées, qui travaillent de façon continue à la protection de notre territoire sous l’autorité des préfets", a annoncé Gérald Darmanin, au lendemain de l’attentat de Nice. L’opération Sentinelle, qui fait face à la menace terroriste sur le territoire français, passera ainsi de 3 000 à 7 000 hommes.

14:15 - 3 500 gendarmes réservistes rappelés À l’issue du Conseil de défense qui s’est tenu ce vendredi matin, "il a été décidé de l’augmentation de notre posture de vigilance", a indiqué Gérald Darmanin. 3 500 gendarmes réservistes seront rappelés "pour être à la disposition dès lundi du corps préfectoral", ainsi que 3 500 policiers et gendarmes mobiles qui pourront être utilisés pour "répondre aux cibles évoquées". 120 policiers supplémentaires seront envoyés à Nice pour renforcer sa sécurisation.

14:07 - Une surveillance renforcée en France Au lendemain de l’attentat de Nice, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce vendredi que "les établissements scolaires seront particulièrement protégés", notamment "dans le cadre des derniers attentats terroristes". Le ministre a également précisé que jusqu’à dimanche sera réalisée "une évaluation particulière de la menace qui vient des groupes communautaires".

13:22 - Bruno Le Maire : "Je comprends parfaitement l’inquiétude, la peur" Invité de France Inter ce vendredi matin, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a réagi à l’attentat de Nice, qui a coûté la vie à deux femmes et un homme. "Je comprends parfaitement l’inquiétude, la peur. Je voudrais avoir un message pour tous les Niçois, je voudrais avoir un mot pour tous les catholiques de France, c’est une communauté religieuse, un esprit qui a été visé. Le combat dans lequel nous sommes engagés est de longue haleine et il va mettre à l’épreuve toute la nation et qui va nous demander de faire preuve d’un esprit de résistance."

13:12 - Christian Estrosi demande la Légion d’honneur pour les policiers qui ont neutralisé l’assaillant Au lendemain de l’attentat de Nice, le maire de la ville, Christian Estrosi a reçu les policiers municipaux qui ont neutralisé et arrêté l’assaillant au sein de la basilique Notre-Dame. À l’issue de la rencontre, l’édile a annoncé sur Twitter avoir demandé au président de la République la Légion d’honneur pour ces fonctionnaires de police.

13:05 - Ce que l’on sait de l’assaillant L’auteur de l’attentat de Nice, survenu ce jeudi, est issu d’une famille nombreuse résidant à Sfax, dans le centre de la Tunisie. Selon sa mère, interrogée par Le Figaro, l’homme a été réparateur de mobylettes après avoir quitté le lycée. Son frère a précisé qu’il lui aurait dit vouloir venir en France pour trouver du travail : "Il a dit qu’il allait en France car c’est mieux pour le travail et qu’en Italie, il y a trop de monde." L’assaillant est arrivé en France mercredi 28 octobre en provenance de Lampedusa.

12:53 - La mère de l’assaillant témoigne Au lendemain de l’attentat de Nice, la mère de l’assaillant a évoqué le comportement solitaire de son fils auprès du Figaro : "Cela fait à peu près deux ans et demi qu’il fait la prière. Il allait du travail à la maison. Il ne sortait pas et ne se mélangeait pas avec les autres. Du travail, il prenait un café et le buvait à la maison."

12:42 - Le procureur national antiterroriste retrace les évènements Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, s'est exprimé suite à l'attentat de Nice. "Je me refuserai à évoquer tout élément qui pourrait nuire à l'enquête", a-t-il affirmé en début de prise de parole. Il a ensuite retracé le déroulé des évènements. L'assaillant a opéré des modifications vestimentaires dans la gare de Nice, jusqu'à 8h13. Il a ensuite parcouru 400m environ pour arriver à la basilique, où il est entré 8h29. Il s'y est attaqué à trois victimes. À 8h24, une femme s'enfuit par le côté gauche de la basilique. À 8h57, une équipe de quatre fonctionnaires de la police municipale est intervenue. L'assaillant a été neutralisé.

12:32 - Qui était l’homme tué dans l’attentat de Nice ? Avant d’être sacristain de la basilique Notre-Dame, l’homme tué dans l’attentat survenu à Nice jeudi a commencé sa carrière dans la maçonnerie. Il a d’abord exercé au sein de l'église Sainte-Jeanne-d’Arc, puis a rejoint la basilique en 2013, où il préparait notamment les offices et allumait les bougies. L’homme était originaire de Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes), père de deux filles âgées de 21 et 25 ans, et divorcé.

12:20 - L’imam de la grande mosquée de Nice "se sent chrétien" Interrogé par La Provence, Otmane Aissaoui, l'imam de la grande mosquée ar-Rahma (La Miséricorde) de Nice, a assuré se sentir "chrétien" après l’attentat survenu ce jeudi. "Aujourd'hui je me vois chrétien, je me sens chrétien. Je me sens chrétien, parce qu'on a touché à l'intime conviction d'un homme, d'une femme, mais l'islam, comme le christianisme ou le judaïsme, sont à des années lumière d'un acte pareil", a-t-il assuré.

12:09 - Le sacristain tué à Nice, un homme "gai" et "fiable" Salarié laïc de Notre-Dame de Nice depuis 2013, le sacristain tué lors de l’attentat survenu ce jeudi est décrit comme un homme "gai, fiable, avec un caractère fort", par le père Jean-Louis Giordan, ancien curé de la basilique. "Il aimait l'église où il travaillait. Il essayait de l'embellir en permanence. Là, il était en plein préparatifs de la Toussaint et s’apprêtait à réaliser, comme chaque année, une crèche magnifique", s’est-il souvenu auprès de Nice-Matin.

11:55 - Le festival de Cannes rend hommage aux victimes Jeudi soir, un hommage a été rendu aux victimes de l’attentat survenu à Nice lors de la cérémonie de clôture du festival de Cannes 2020. Un tapis noir a été installé à la place du traditionnel tapis rouge et une minute de silence a été observée à la demande de Thierry Frémaux, directeur général du festival.

11:38 - Les fidèles de l’église Notre-Dame salue la mémoire de l’homme tué Après l’attentat survenu près de l’église Notre-Dame à Nice ce jeudi, les paroissiens ont salué la mémoire de l’homme tué, qui officiait en tant que sacristain. "Il s’occupait de tout. C'était quelqu'un de très important. On avait l'habitude de le voir tous les jours et ça fait mal au cœur qu'on touche ainsi à l'église et au sacré", confie une fidèle à Nice-Matin.

11:18 - La réaction de Valérie Pécresse Au lendemain de l’attentat à Nice, qui a coûté la vie à trois personnes, Valérie Pécresse a estimé sur franceinfo que "nous gagnerons contre l'islamisme radical si tous nos compatriotes musulmans se lèvent à nos côtés et déclarent d'une voix extrêmement forte que ce n'est pas en leur nom". "Ce sont eux qui se sont les mieux placés pour éradiquer ce venin de ce qui est une idéologie destinée à nous détruire, qui est l'islamisme politique", a assuré la présidente de la région Île-de-France.

11:05 - Un Conseil de défense à 11h30 Selon des informations rapportées par BFMTV, Emmanuel Macron convoque à 11h30 un Conseil de défense, au lendemain de l'attentat de Nice ayant fait trois victimes.

10:53 - Darmanin sur l'assaillant Interrogé sur l'attentat de Nice ce vendredi matin, Gérald Darmanin a donné plus d'informations sur l'assaillant, un Tunisien de 21 ans. Selon le ministre de l'Intérieur, cet homme faisait "l'objet d'un décret de reconduite italien", mais, précise le ministre, "il n'a pas été exclu pour des raisons que l'on peut éventuellement comprendre, à cause du Covid ou du manque de place dans les centres de rétention". "Je n'en veux pas au gouvernement italien (mais) il a été repéré sur (leur) territoire, et est venu (en France) commettre un attentat", a ajouté Gérald Darmanin.

10:32 - Parmi les victimes de l'attentat, une Brésilienne Comme l'a fait savoir Brasilia, une Brésilienne figure parmi les trois victimes de l'attentat de Nice, survenu ce jeudi. Cette femme de 44 ans a été tuée au couteau par un jeune Tunisien, "dans un restaurant situé à proximité, des suites des multiples plaies", comme l'a indiqué le procureur général antiterroriste. "Le gouvernement brésilien annonce, avec une grande affliction, que l’une des personnes tuées était une Brésilienne de 44 ans, mère de trois enfants, résidant en France", a indiqué le ministère brésilien des Affaires étrangères dans un communiqué publié dans la soirée. "Le gouvernement brésilien regrette et condamne avec force cet attentat atroce", ajoute le communiqué.

10:21 - Schiappa insiste pour "rester dans le respect de l'Etat de droit" Suite à l'attentat de Nice, plusieurs hommes et femmes politiques ont exiger de nouvelles mesures pour endiguer le terrorisme islamiste en France. Si Marlène Schiappa ce vendredi matin que "toutes les réflexions législatives efficaces doivent être sur la table", il convient néanmoins, pour la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, de "rester dans le respect de l'Etat de droit". Et de citer l'une des mesures phare du quinquennat d'Emmanuel Macron : "Il ne s'agit pas de faire des lois pour faire plaisir aux législateurs ou aux observateurs, mais je crois que ce projet de loi contre le séparatisme et pour renforcer le principe de laïcité nous donnera un cadre important".

09:52 - "Nous sommes en guerre" selon Darmanin Le ministre de l'Intérieur a estimé ce matin que la France était "en guerre", au lendemain de l'attentat dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. "Nous ne sommes pas en guerre contre une religion, mais contre une idéologie, l'idéologie islamiste. (...) Quand on est en guerre, on doit comprendre qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres faits comme cet attentat ignoble", a expliqué Gérald Darmanin sur RTL.

09:42 - Le contrôle de l'immigration doit être renforcé, estime Jacob Christian Jacob estime que "le problème de l'immigration et son contrôle doit être posé", au lendemain de l'attentat de Nice. Le président des Républicains, interrogé par RTL ce vendredi matin, a appelé à "modifier nos textes législatifs", notamment en matière d'immigration et à "doter nos policiers et nos gendarmes des moyens d'interventions". "Depuis trois semaines : trois attentats, une tentative stoppée de justesse à Lyon. Quatre fois des étrangers et parfois accueillis soit par des titres de séjours soit comme mineur non accompagné", a-t-il insisté.

09:33 - Marine Le Pen sur l'attentat de Nice Interrogée par BFMTV ce vendredi matin, Marine Le Pen a expliqué l'attentat de Nice par une "guerre" qui est "menée" contre la France "par une idéologie qui est l'islamisme". Pour Marine Le Pen (@MLP_officiel), "la guerre nous est menée par une idéologie qui est l'islamisme" pic.twitter.com/Wa7XJaAiR4 — BFMTV (@BFMTV) October 30, 2020

08:56 - Christian Estrosi veut changer la Constitution pour lutter contre le terrorisme Christian Estrosi, maire LR de Nice et invité d'Europe 1 ce vendredi matin, en a appelé à une modification de la Constitution, estimant que le texte actuel ne permet pas d'apporter des réponses suffisantes face au terrorisme. "On ne peut plus se permettre de dire l'unité, l'unité de la nation dans le recueillement, dans l'hommage, dans la volonté d'agir… La volonté d'agir ne suffit pas", affirme le maire de Nice, "bouleversé" par cet attentat. "Il faut des actes et des actes immédiats", selon lui. Si "la France est le pays des libertés, il faut s’attaquer à quelques une de ces libertés", estime l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, pour lutter contre "cette 5e colonne". Selon Christian Estrosi, le chef de l'Etat, qui est aussi "le chef des armées", doit être "doté pour un temps précis de pouvoirs supplémentaires". L'élu appelle aussi à "un filtrage des flux migratoires dès la frontière", même s'il ne veut pas "mélanger flux migratoire et terrorisme".