Cédric Jubillar : pourquoi le mari de Delphine est convoqué à la gendarmerie

Trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, son mari Cédric a été convoqué à la gendarmerie, alors que des fouilles se tiennent au domicile du couple.

Le 16 décembre dernier, Cédric Jubillar signalait la disparition inquiétante de sa femme Delphine, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Trois semaines plus tard, l'infirmière de 33 ans est toujours introuvable et son mari a été convoqué à la gendarmerie, selon des informations rapportées par France Bleu et La Dépêche. Mais il ne s'agit pas d'une garde à vue, a tenu à préciser son avocat auprès de France Info, précisant que son client n'est pas entendu comme suspect dans l'affaire de la disparition de sa femme.

Cela intervient le jour même de la reprise d'intenses fouilles réalisées au domicile du couple, dans ce village situé au nord d'Albi. Les enquêteurs, selon France Bleu, ont déployé d'importants moyens, à l'image d'un robot permettant de "sonder les dalles et murs de la maison" et d'une équipe cynophile également dépêchée sur place.

Cédric Jubillar a toujours affirmé ne pas être impliqué dans la disparition de son épouse, alors que le trentenaire a décidé de se constituer partie civile ce mardi, écartant la comparaison qui aurait été faite avec l'affaire Jonathann Daval, du nom de cet homme condamné pour le meurtre de sa femme Alexia, après avoir lui aussi signalé une disparition. L'avocat de Cédric Jubillar, cité par France Bleu, avait évoqué fin décembre dernier un "parallèle hasardeux, odieux, une rumeur de caniveau merdique".