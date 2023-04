Cédric Jubillar : coupable ? Ce qu'il a dit sur la disparition de Delphine

Plus de trois ans après la disparition de sa femme Delphine, Cédric Jubilar continue de clamer son innocence aux enquêteurs. Il est accusé du meurtre de son épouse dont le corps n'a jamais été retrouvé. Quelle est sa ligne de défense ?

Le mystère reste tenace dans le Tarn. Cédric Jubillar, incarcéré pour "meurtre aggravé" de sa compagne Delphine depuis le 18 juin 2021, nie toujours son implication. Il reste le suspect numéro un dans une enquête qui piétine faute d'élément incontestable. Delphine Jubillar est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les demandes de remise en liberté du mari continuent d'être rejetées. Ses avocats dénoncent une "présomption d'innocence bafouée", car sa détention se déroule "dans un dossier sans éléments ni preuve contre lui." La justice estime que " dans ce dossier, il n'y a pas de preuve classique, ni ADN, ni empreinte, ni élément technique. Mais il y a un ensemble d'indices mis bout à bout, agglomérés les uns aux autres et interprétés dans un contexte général qui permet de dire que Cédric Jubillar apparaît comme celui qui est le plus à même d'avoir commis les faits ". Cédric Jubillar a multiplié les auditions depuis bientôt trois ans. Voici ce qu'il en est ressorti.

Pourquoi Cédric Jubillar est-il considéré comme le principal suspect ?

Les actions de Cédric Jubillar ont rapidement interpellé les enquêteurs : le 16 décembre, il signale la disparition de sa femme aux gendarmes, mais se met ensuite à jouer à un jeu mobile dans la matinée. Un choix plutôt étrange pour un mari sans nouvelles pour les juges. Lors de ses auditions, il parle très vite de sa compagne au passé. Cela conduit les forces de l'ordre à estimer que Cédric Jubillar " n'a jamais vraiment cherché sa femme". Lui a toujours nié en bloc son implication dans cette disparition. Un indice lui a été confronté : une monture de lunettes de sa femme retrouvée disloquée dans leur logement. Un expert mandaté par l'instruction estime que l'objet a été cassé par un effort allant "de l'extérieur vers l'intérieur". L'effort calculé pour casser les lunettes équivaut à l'énergie cinétique "d'une masse de 5 kg projetée à 21km/h". La réponse du suspect? Delphine a "peut-être fait tomber" ses lunettes. "Elle a peut-être marché dessus, je n'en sais rien. Je ne lui ai pas porté de coups, je n'ai rien fait de mal à Delphine, je suis innocent" clame-t-il. Étant myope, il paraît improbable, aux yeux des enquêteurs, que Delphine soit sortie dans la nuit sans ses lunettes. Un argument balayé par Cédric Jubillar : "Elle est déjà sortie plein de fois sans ses lunettes."

Le téléphone de Delphine Jubillar témoigne d'une activation à 6h52 dans la nuit de sa disparition. Son mari avance qu'il ne connaissait pas le code de ce smartphone. Les indications GPS indiquent que l'objet en cause n'a pas bougé du domicile familial durant la nuit. De plus, pendant les 10 minutes précédant le déverrouillage du smartphone de Delphine, son mari multiplie les appels à sa femme, sans réponse. Mais lors de l'activation de ce téléphone, Cédric n'est plus en action sur son propre téléphone. Pour l'expertise, cette activité "a forcément été le fait d'une activité humaine". "Je suis sûr de n'avoir jamais eu le téléphone de Delphine entre les mains. Comme je vous l'ai dit, je ne lui ai rien fait, je ne l'ai pas tuée" se défend l'ex-ouvrier du bâtiment. Sa défense est jugée fragile par les enquêteurs, mais ses avocats estiment surtout qu'aucune preuve matérielle ne l'incrimine dans ce dossier.