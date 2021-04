Enlèvement de Mia : la petite fille disparue dans les Vosges encore introuvable

Mia Montemaggi, 8 ans, a été enlevée mardi 13 mars, par trois hommes à Les Poulières, dans les Vosges. L'alerte enlèvement a été levée, mais les recherches continuent.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 8h19] Le plan alerte enlèvement a été déclenché, mardi 13 avril, après la disparition de Mia Montemaggi, huit ans. La fillette a été enlevée à Les Poulières (Vosges) dans la matinée, vers 11h30, par trois hommes, "de type européen, deux âgés entre 25 et 35 ans, dont l'un serait porteur d'un tatouage en forme de croix au niveau du cou, et un troisième âgé de 45 à 50 ans", précise l'alerte, diffusée sur le site du ministère de la Justice. Les trois hommes qui ont enlevé la petite fille sont susceptibles de circuler à bord d'un véhicule Volkswagen de type transporter gris anthracite.

L'alerte a finalement levée un peu après minuit sur décision du parquet d'Épinal, a fait savoir le ministère de la Justice, mais le fillette n'a pas encore été retrouvée. L'enfant, Mia Montemaggi, mesure 1m30. Elle a les yeux bruns, les cheveux longs et bruns avec une frange, et de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge. Au moment de sa disparition, la fillette portait un pantalon noir, un t-shirt, un gilet gris zippé avec des points dorés, une doudoune blanche avec des pois noirs et doublure en fourrure blanche.

La mère de la fillette suspectée d'être impliquée

"La fillette pourrait être accompagnée de sa mère Lola Montemaggi, qui n'a pas le droit de la voir seule", indique également l'alerte. Cette dernière est âgée de 28 ans. Elle mesure 1m70, est très mince, ses cheveux sont châtains clair mi-longs et elle présente deux tatouages " étoiles " à l'intérieur d'un poignet. Selon l'alerte, elle est susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 207 noir, immatriculé BZ 370 GZ.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr