Brahim Bouhlel : condamné à de la prison ferme, pour quelle raison ?

BRAHIM BOUHLEL. Acteur connu dans la série Validé de Franck Gastambide, Brahim Bouhlel a été condamné à huit mois de prison ferme au Maroc.

L'humoriste français Brahim Bouhlel passera les prochains mois en prison au Maroc. Connu pour avoir joué dans la saison 1 de Validé, une série sur le rap créée par Franck Gastambide, l'acteur a été condamné ce mercredi 21 avril à huit mois de prison ferme pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo "jugée insultante". Egalement impliqué dans l'affaire, l'influenceur franco-marocain sous le pseudonyme "Zbarbooking " a été condamné à un an de prison ferme, selon son avocat Marouane Rghioui.

Depuis une quinzaine de jours, les deux hommes étaient en détention provisoire à la suite de cette vidéo qui avait provoqué le buzz sur les réseaux sociaux. Ils étaient poursuivis pour "diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement" et "détournement de mineur". Présent dans un restaurant à Marrakech aux côtés de "Zbarbooking" et de l'acteur français Hedi Bouchenafa (connu dans la série Five ou Marseille), Brahim Bouhlel avait filmé trois mineurs en proliférant des insultes. Face à l'indignation, l'humoriste et ses deux compères s'étaient excusés en évoquant "une vidéo parodique".

Face à cette condamnation, l'avocat a indiqué à l'AFP que les deux hommes allaient faire appel car Hedi Bouchenafa avait quitté le Maroc avant l'ouverture de l'enquête et n'est pas condamné. "Le jugement est très dur ! C'est l'histoire d'une mauvaise blague qui mène ses auteurs devant la justice. Pourtant, ils ont sincèrement regretté les propos tenus" a rappelé Marouane Rghioui.

Qui est Brahim Bouhlel ?

Brahim Bouhlel est originaire de Seine-et-Marne et décide de s'inscrire au Chelles Battle Comedy, un concours d'improvisation dont il ressort gagnant alors qu'il était étudiant. Grâce à ce succès, l'humoriste se lance dans du stand-up dans les cafés théâtres. Face à un réel plébiscite du public, il décide de se lancer à 100% dans cette carrière. Un choix "validé" puisque il est repéré sur les réseaux par par le comédien Franck Gastambide pour intégrer sa série sur le rap. Dans cette série Validé, il décroche l'un des rôles principaux, celui de Brahim, le meilleur ami drôle et loyal du héros.