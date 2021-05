Olivier Dubois : le journaliste enlevé au Mali s'exprime dans une vidéo

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le journaliste français Olivier Dubois indique avoir été enlevé au Mali par un groupe terroriste affilié à al-Qaida au Maghreb islamique.

Correspondant au Mali pour le journal Le Point depuis 2015, Olivier Dubois a été enlevé depuis le 6 avril dernier à Gao par un groupe terroriste affilié à al-Qaida au Maghreb islamique. C'est à travers une vidéo, filmée et diffusée par les ravisseurs, que le journaliste français confirme son enlèvement, une information également confirmée par l'AFP. Dans cette vidéo de 21 secondes, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, principal groupe djihadiste au Mali, revendique l'enlèvement.

"J'adresse à ma famille, à mes amis, et aux autorités françaises pour qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour les libérer", explique-t-il dans la vidéo.

Video de #OlivierDubois journaliste français enlevé à gao le 8 avril 2021 pic.twitter.com/vEKVv0L9cG — Baye Ag mahmoud (@BayeAg1) May 5, 2021

Olivier Dubois est à ce jour le seul otage connu de la France, depuis la libération en septembre 2020 de Sophie Pétronin comme le rappelle le Figaro. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, demande sur Twitter que les autorités maliennes et françaises fassent tout pour obtenir sa libération. "Olivier Dubois était en reportage à Gao au Mali. Le 8 avril, il n'est pas rentré à son hôtel après le déjeuner. Ce journaliste aguerri qui travaille habituellement pour LePoint Afrique et Libération connaissait bien cette région très dangereuse de l'est du pays. Nous avons été informés deux jours après sa disparition", explique Christophe Deloire. "En concertation avec les rédactions qui l'emploient habituellement, nous avons pris la décision de ne pas rendre publique cette prise d'otage, afin de ne pas entraver une éventuelle issue positive rapide."