Rive de Gier : un policier dans le coma après une agression dans la Loire, ce que l'on sait

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un policier a été agressé et placé dans le coma à Rive de Gier après avoir reçu des jets de bouteilles de la part d'une quinzaine d'individus, toujours en fuite.

Après l'assassinat de Stéphanie Monfermé, le meurtre d'Eric Masson à Avignon... Un officier de police a une nouvelle fois été sauvagement agressé dans la nuit de jeudi à vendredi à Rive de Gier dans la Loire. Selon des informations relayées par France Info, BFM TV ou encore Le Parisien, les faits se sont déroulés aux alentours de 00h15 lors d'une intervention après le signalement de plusieurs riverains rue de Province à Rive de Gier, indiquant qu'une quinzaine d'individus jetaient divers projectiles dans la rue. Arrivé sur place, l'un des policiers est pris à partie et reçoit des jets de bouteilles en verre sur la tête. La Bac et une brigade cynophile arriveront en renfort quelques minutes plus tard provoquant la fuite de la quinzaine d'individus.

Transporté dans un hôpital local, la santé du policier ne présentait pas d'énormes inquiétudes avec seulement quelques points sutures selon une source policière citée par BFM TV. Mais dans la nuit, son état de santé s'est fortement dégradé avec la découverte d'un hématome sous-durale le faisant basculer dans le coma. Tôt ce matin, le policier a été déplacé vers l'hôpital de Saint-Etienne pour une opération. Selon un syndicat de policier, le chirurgien se dit "optimiste même s'il faut rester prudent". Son pronostic vital ne serait plus engagé.

Présent à Lille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin "souhaite le meilleur rétablissement possible" au policier et rappelle qu'il s'agit du "quotidien des policiers et gendarmes d'être malheureusement agressés dans leurs fonctions".