Lardin-Saint-Lazare : la traque du forcené de Dordogne se "renforce"

Depuis dimanche 30 mai, une gigantesque chasse à l'homme est organisée pour retrouver un forcené au Lardin-Saint-Lazare. Les dernières infos

[Mis à jour le 31 mai à 11h28] Depuis 24h, le village de Lardin-Saint-Lazare retient son souffle avec la traque d'un ancien militaire, armé et jugé dangereux. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, les gendarmes ont été appelés pour intervenir dans la commune de Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, pour des violences intra-familiales. D'après certaines sources, l'ex compagnon d'une femme s'est rendu au domicile de cette dernière et s'en est pris à son nouveau concubin. Par la suite, l'ex militaire a déambulé dans les rues du village et a déclaré vouloir s'en prendre aux gendarmes. Il leur a tiré dessus, endommageant gravement deux véhicules.

Ce lundi matin, la commune est toujours bouclée et le Préfet demande à tous les habitants de rester chez eux. Le dispositif est impressionnant avec de nombreux moyens humains et matériels pour des recherches qui se concentrent sur une zone de 4km². Dans le détail, ce sont 306 gendarmes ainsi que des membres du GIGN de Toulouse et de Satory qui sont mobilisés, épaulés par 11 voitures blindées, dont un véhicule blindé de type VBRG, ainsi que 7 hélicoptères qui survolent la zone.

Le suspect est un ancien militaire âgé de 29 ans, né en région parisienne et résidant en Dordogne depuis l'âge de 7 ans. Selon des témoignages cités par BFM TV, le fugitif a eu deux enfants avec son ancienne compagne qui sont nés en 2014 et 2016. Leur relation a été ponctuée par des conflits et des séparations, que le fugitif aurait mal vécu. A plusieurs reprises, l'homme a été menaçant comme en 2017 où il s'était rendu chez elle pour tout saccager son domicile. Il était ensuite revenu quelques jours plus tard, au début du mois d'août, et s'était caché dans un placard de la chambre avant d'être surpris par le nouveau compagnon. Il les avait menacés avec un couteau avant de s'enfuir et de revenir avec un pistolet.

Sur BFM TV, la patronne du fugitif, décrit quelqu'un "d'exemplaire" au travail, "de très droit, à qui on n'a rien à reprocher". "Ce genre de choses ça paraît assez impromptu et fou. C'est la douche froide, ça fait bizarre".

L'homme a été condamné à quatre reprises par la justice pour des violences conjugales "au préjudice de son ex-compagne", a indiqué dimanche soir Solène Belaouar, la procureure de la République de Périgueux.

Sa première condamnation pour violence sur conjoint a été actée par le tribunal de Bergerac le 17 mars 2015 avec une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.

Puis, le 22 février 2017, le tribunal de Périgueux l'a à nouveau condamné à six mois avec sursis, une peine assortie d'obligation de soins.

Sept mois plus tard, le 11 septembre 2017, le même tribunal le condamne en comparution immédiate à un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt.

Pour des faits commis en janvier 2021, le même tribunal le condamne le 19 février en comparution immédiate à 16 mois de prison dont huit avec sursis et mise à l'épreuve, mais sans maintien en détention alors qu'il avait passé quelques semaines en détention provisoire, le temps de préparer sa défense. Le 3 mai dernier, sa peine de huit mois ferme est aménagée avec l'obligation de porter un bracelet électronique et de ne pas s'approcher de son ex-compagne, mère de ses trois enfants. Il n'était plus résident de la commune de Lardin-Saint-Lazare et avait obligation de fixer sa résidence en un autre lieu.

Lors d'un point presse en fin de matinée, le préfet et le général en charge des opérations a décidé de diffuser la photo de l'individu ainsi que son nom.

Les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères, tentent de retrouver cet homme caché dans une zone boisée difficile d'accès, de 4 km2.

Lopération est toujours en cours au Lardin Saint Lazare. Les habitants proche de la zone doivent demeurer à domicile.

Suivez lévolution de la situation sur les réseaux officiels @Prefet24 @Gendarmerie @Gendarmerie_024 @Interieur_Gouv

Ne diffusez pas de fausses informations. https://t.co/9CeYNvazoV — Préfet de la Dordogne (@Prefet24) May 30, 2021

Les recherches se sont poursuivies dans la nuit de dimanche à lundi, "il y a eu des vérifications de faites sur le terrain mais elles se sont révélées infructueuses ", indique la gendarmerie. " Il y a une relève ce matin mais le dispositif reste le même ", " un dispositif que l'on qualifie de robuste que l'on va maintenir dans la durée s'il faut".