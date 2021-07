Projet Pegasus : de l'espionnage par téléphone ? Qui est concerné ?

PEGASUS. Une enquête menée par un groupe de médias internationaux a dévoilé l'existence d'un projet intitulé Pegasus, espionnant des milliers de personnes dont 1000 Français. Voici ce que l'on sait.

Son nom de code ? Pegasus. Sa fonction ? Logiciel d'espionnage. Selon un groupe de médias internationaux qui a mené l'enquête dont Le Monde, The Guardian, et The Washington Post, ce logiciel a été utilisé pour espionner des milliers de personnes dans le monde, parmi lesquelles des journalistes, des dissidents, mais aussi des chefs d'État ou de gouvernement (les noms seront dévoilés "prochainement" dont plus de 1000 personnes en France).

Difficilement identifiable, Pegasus est une solution commerciale vendue par la société israélienne NSO Group pour infecter les smartphones sur Android mais aussi IPhone. Qualifié de "mouchard", ce dernier est invisible pour l'utilisateur du téléphone, le logiciel pouvant être installé à distance, sans même cliquer sur un lien malveillant puisque le logiciel se base sur des failles de sécurité dans les logiciels d'Apple et de Google. Cette technologie, seulement commercialisée auprès d'États ou d'agences gouvernementales, avec l'accord du gouvernement israélien, est vendue dans 55 pays.

Interrogé à ce sujet ce 19 juillet sur France Info, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement a qualifié les faits de "graves". "Ces faits sont extrêmement choquants, des faits qui, s'ils sont avérés sont extrêmement graves. Il va y avoir évidemment des enquêtes, des éclaircissements demandés" a-t-il ajouté.

On vous rassure, le projet Pegasus ne concerne pas l'ensemble de la population, le but étant de ciblé des personnes importantes. Selon l'enquête et les révélations de France Info, la France est tout de même concernée. Si elle n'utilise pas le logiciel, c'est le gouvernement marocain qui aurait ciblé de nombreux numéros français à l'indicatif " +33 ". Contactée par France Info l'ambassade du Maroc a tenté de se justifier. Les autorités marocaines ont indiqué ne pas comprendre le contexte de la saisine par le consortium international de journalistes (Forbidden Stories) sollicitant les réponses et précisions du gouvernement marocain sur les outils de surveillance numérique de NSO group. Parmi les personnes visées, des journalistes comme le fondateur de Mediapart Edwy Plenel, mais aussi de Dominique Simonnot, l'actuelle contrôleuse générale des lieux de privations de liberté (CGLPL), Bruno Delport, le directeur de TSF Jazz ou encore les numéros de journalistes du Monde, de France 2, de France 24, de RFI et de l'éditorialiste du Figaro Eric Zemmour.

Selon le consortium, on ne retrouve pas uniquement des écoutes téléphoniques puisque le logiciel a récupéré l'ensemble des données du smartphone : photographies, vidéos, cartes d'adresses, les localisations… mais aussi les messages chiffrés dans des logiciels comme Signal ou WhatsApp.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Nous assurons cette mission avec détermination, en dépit de tentatives répétées de nous discréditer sur la base de fausses informations", explique la société, interrogé par France Info, après les révélations de cet espionnage massif. Pour cette dernière, cette solution a permis de sauver de nombreuses vies. "NSO Group continuera d'enquêter sur toute allégation de mauvais usage (de Pegasus), et nous prendrons des décisions en fonction des résultats de ces enquêtes. Cela peut aller jusqu'à fermer l'accès de notre système à nos clients … Ce que nous avons déjà fait par le passé de nombreuses fois, et que nous n'hésiterons pas à refaire si nécessaire."