Incendie dans le Var : 2 victimes, 26 blessés mais un feu "stabilisé"

Près de 4 jours après le départ du plus gros feu de l'année en France, 26 blessés dont plusieurs pompiers et 2 victimes sont à déplorer. Si l'incendie n'est pas encore "fixé", il est stabilisé.

En raison des conditions météo plus favorable, le feu a été maitrisé par les pompiers ce jeudi 19 août mais n'est pas encore fixé avec plusieurs risques de reprise. Le colonel Christophe Magny de la fédération nationale des sapeurs-pompiers l'a confirmé sur l'antenne de LCI. "La journée d'aujourd'hui va permettre aux pompiers de travailler d'arrache-pied. Il y a des conditions météo plus favorables qu'hier avec plus d'humidité et un vent moins important". Attention malgré tout, ce jeudi, "tous les massifs forestiers restent en risque incendie très sévère dans le Var", a indiqué la préfecture, précisant que "l'accès à tous les massifs est strictement interdit".

Bonne nouvelle tout de même, plusieurs renforts sont en train d'arriver. Pas moins de 135 soldats du feu venus d'un peu partout en France seront dans le Var dans la journée pour soulager les équipes qui luttent depuis 4 jours. Selon le dernier bilan établi par le Préfet mercredi soir, deux personnes calcinées ont été retrouvées dans une maison touchée par les flammes, sur la commune de Grimaud, au coeur du massif des Maures alors que 26 personnes ont été blessées.

Les images du feu dans le Var

Un incendie s'est déclaré lundi soir dans le Var : des milliers de personnes ont été évacuées par prévention et 900 pompiers sont mobilisés. Le feu n'est pas encore maîtrisé.



Emmanuel Macron doit se rendre sur place ce mardi.



(Préfecture du Var) pic.twitter.com/9yqGIbJnWL — Hugo Décrypte (@HugoDecrypte) August 17, 2021

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

#FeuxdeForêt | Scène apocalyptique dans le #Var !



En moins de 24h, cest plus de 5000 hectares brûlés , une centaine dhabitations touchées , des milliers de personnes évacuées et plus de 900 sapeurs-#pompiers qui luttent au péril de leur vie ! pic.twitter.com/qEPbVyxhYR — Pompiers de France (@PompiersFR) August 17, 2021

Les images qui montrent l'ampleur de l'incendie dévastateur dans le Var https://t.co/DExhe92exP pic.twitter.com/XRUQ8NkjlJ — Var-matin (@Var_Matin) August 17, 2021

#FeuDeForêt #Var | À 15h

Le feu n'est pas encore maîtrisé

D'importants moyens aériens et terrestres sont engagés

Évitez le secteur pour laisser circuler les secours

Retrouvez les axes de circulation fermés

Points de situation https://t.co/7gs4z4OzoW

Le communiqué pic.twitter.com/JoCro5LL1A — Préfet du Var (@Prefet83) August 17, 2021

Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas identifiée et toutes les pistes sont étudiées même si le président du SDIS 83 suspecte une "erreur humaine" sur l'antenne de BFM TV. "Comme toujours, pour moi, une erreur humaine est à l'origine de ce feu puisque c'est parti proche de l'aire repos de Sigues sur l'autoroute"