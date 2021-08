Incendie dans le Var : un feu d'origine criminelle ? Des images spectaculaires

Dans le Var, un incendie qui s'est déclaré lundi en fin d'après midi a déjà brûlé plus de 3500 hectares selon le porte parole des pompiers, blessant plusieurs personnes. Les images et le point sur la situation.

Ce lundi 16 août en fin d'après midi, un gigantesque feu s'est déclaré dans le Nord Est de Toulon et a déjà parcouru de 3 500 à 5 000 hectares en quelques heures d'après la préfecture. Selon le porte-parole des pompiers interrogé par BFM TV, cet incendie, qui n'est toujours pas maitrisé, "est quatre fois plus important qu'il y a 20 ans" en terme de virulence. À l'heure actuelle, des milliers de personnes ont été évacués, 7 campings ont également été priés de quitter les lieux.

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cur de la nuit.

Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 17, 2021

D'après le Préfet du Var, 3 personnes ont été légèrement blessées et 19 personnes sont intoxiquées mais plusieurs personnes refusent de quitter leur lieu d'habitation. "Il y a des concitoyens qui refusent de quitter leur domicile donc là j'ai demandé à toutes les forces de police et de gendarmerie de faire le tour de toutes les habitations qui ont été brulées. Et j'espère qu'il n'y aura pas de découverte macabre", explique Marc-Etienne Lansade maire de Cogolin. Les évacuations d'habitants et de touristes ont principalement eu lieu dans l'arrière-pays de Cavalaire-sur-Mer et de Saint-Tropez, notamment autour des villages de Grimaud et de La Môle, selon la commandante Vienco.

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

VAR : Important incendie en cours sur la commune de #Gonfaron. Les autorités appellent à éviter le secteur. Les pompiers d'autres départements arrivent en renfort. Le feu a déjà parcouru plusieurs centaines d'hectares. pic.twitter.com/T6iOcMgiJi — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 16, 2021

Les images qui montrent l'ampleur de l'incendie dévastateur dans le Var https://t.co/DExhe92exP pic.twitter.com/XRUQ8NkjlJ — Var-matin (@Var_Matin) August 17, 2021

#FeuDeForêt dans le Var (83) : ce matin, la lutte contre les flammes se poursuit pour les moyens mobilisés.

Plus de 900 sapeurs-pompiers et 60 sapeurs-sauveteurs.

4 #Canadair et 2 #Dash ont réalisé 70 largages ce matin.

Suivez les consignes des autorités @Prefet83 pic.twitter.com/EsqBnBvueQ — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

La préfecture du Var indique que 900 pompiers et 120 gendarmes sont toujours mobilisés pour essayer de contenir l'incendie, évacuer les populations mais aussi sécuriser les axes routiers et les biens. Deux hélicoptères bombardiers d'eau, un avion de reconnaissance aérienne, 2 Dashs ainsi que 4 Canadair sont également mobilisés. De nombreux axes de circulation sont également fermés, la RD33 (Le Luc-les Mayons), RD75 (Gonfaron-La Garde-Freinet), RD558 (La Garde Freinet-Grimaud), RD14 (Grimaud), RD2048 (Grimaud), RD27 (La Môle). RD98 entre la Verrerie à Bormes-les-Mimosas et Cogolin, fermée dans les deux sens.

Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas identifiée et toutes les pistes sont étudiées même si le président du SDIS 83 suspecte une "erreur humaine" sur l'antenne de BFM TV. "Comme toujours, pour moi, une erreur humaine est à l'origine de ce feu puisque c'est parti proche de l'aire repos de Sigues sur l'autoroute"