Attentats du 13 novembre 2015 : Bataclan, bars, métro... Qu'a révélé le procès ?

ATTENTATS 13 NOVEMBRE. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui s'achève à Paris, a livré quelques précisions sur le parcours des kamikazes qui ont tué 130 personnes, dont 90 au Bataclan. Certains doutes subsistent cependant sur le déroulé des opérations...

Le déroulé des attentats meurtriers du 13 novembre 2015, à Paris, s'est un peu précisé après les neuf mois du procès hors normes, qui s'est achevé lundi et dont le verdict est attendu ce mercredi 29 juin. Vingt accusés ont défilé devant la Cour d'assise de Paris, que les juges ont tenté de sonder un à un pour déterminer leur implication dans ces attaques pilotées par l'organisation Etat islamique. Mais même après quatre ans et demie d'instruction et ce procès fleuve, de nombreux détails restent inexpliqués sur ces attentats qui auront fait 130 victimes entre Paris et Saint-Denis, lors de cette nuit tragique du 13 novembre 2015.

Resté silencieux tout le long de l'instruction, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos impliqués dans les attentats du 13 novembre, a finalement été bavard dès le début du procès, interrompant plusieurs fois les séances pour revendiquer son statut de "combattant de l'Etat islamique" et provoquer l'assemblée en tentant de justifier les attaques contre la France. En fin de procès, il finira par admettre avoir eu la mission de se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris, puis avoir renoncé. Au fur et à mesure des interrogatoires, le principal accusé parmi les vingt hommes liés de près ou de loin aux attentats de Paris s'est exprimé sur ce renoncement. Si la raison d'abord avancée par l'enquête était que sa ceinture explosive était défectueuse, comme l'avaient montré les expertises du matériel retrouvé à Montrouge (Hauts-de-Seine), Salah Abdeslam a dit avoir renoncé "par humanité".

Se montrant émotif, en particulier à la fin de l'audience, lorsqu'il a demandé pardon aux victimes des attentats de Paris, le dernier survivant des trois commandos partis à l'assaut de la capitale le 13 novembre 2015 n'a toutefois pas été très explicite sur l'organisation et le déroulé de l'attentat, des éléments pourtant essentiels du procès. Le moment exact lors duquel il a été informé et lui-même intégré au projet reste difficile à cerner tant les dénégations et les contradictions auront émaillé le procès. Salah Abdeslam, qui a joué à partir du printemps 2015 un rôle de logisticien et de convoyeur à travers l'Europe pour plusieurs terroristes, et notamment les autres membres des commandos, a nié avoir été informé du projet d'attentat à l'automne et prétexté des "rapatriements humanitaires".

Toujours des zones d'ombre autour des attentats du 13 novembre à Paris

L'autre inconnue du procès des attentats du 13 novembre 2015 concerne le rôle de Mohamed Abrini, Belge d'origine marocaine soupçonné d'avoir été désigné par les organisateurs comme le "11e homme" de ces attentats. A la barre, cet ami d'enfance de Salah Abdelsam a affirmé qu'il était effectivement "prévu" pour le 13 novembre, mais qu'il s'était désisté quelques jours auparavant. Le procès n'a pas permis d'en savoir plus sur sa présence aux côtés du "convoi de la mort" qu'il a accompagné jusqu'en région parisienne avant de retourner en Belgique la nuit précédant les attentats.

La structure des commandos comme leurs objectifs exacts sont eux aussi entourés de mystère. L'absence de réponses détaillées sur ces points de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont engendré de la "frustration" de la part des parties civiles. Devaient-ils faire partie d'un autre commando avec une autre cible le soir du 13 novembre ? S'il a été avancé durant le procès que les commandos étaient constitués de groupes de deux ou trois terroristes, laissant entrevoir la possibilité d'une quatrième opération avortée en plus de celles du Bataclan, des terrasses et du Stade de France, rien n'a été confirmé.

Les sous-dossiers "Groupe Schipol" et "métro", retrouvés en mars 2016 sur un ordinateur en Belgique, ainsi que les allers-retours à Roissy et à Amsterdam de deux voitures le jour des attentats du 13 novembre, resteront aussi sans explication claire. Des actions à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, Schipol à Amsterdam et dans le métro parisien étaient-elles également programmées par les jihadistes ? Le silence total de trois des quatorze accusés, dits "recrues précieuses" dans ces attentats, n'aura pas non plus aidé. Ceux-ci seront de nouveau jugés à l'automne, pour les attentats de Bruxelles de mars 2016, intimement liés aux attentats de Paris quelques mois plus tôt.

Enfin, les rôles qu'étaient censés jouer le Pakistanais Muhammad Usman et l'Algérien Adel Haddadi sont encore indéterminés à ce jour. Soupçonnés eux aussi d'avoir été choisis pour constituer un quatrième commando le 13 novembre 2015 ou d'avoir été prévus pour le Stade de France, les deux hommes avaient été arrêtés en Grèce en octobre 2015, juste avant les attentats, alors qu'ils venaient de Syrie. Les laborieuses explications des deux protagonistes, qui ont tenté de se mettre à distance des attentats pendant le procès, ne permettront pas non plus d'en savoir beaucoup plus sur leur implication exacte.

Qui sont les terroristes jugés et les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris ?

Vingt accusés ont été jugés entre septembre 2021 et juin 2022 par la Cour d'assises spécialement composée pour leur implication dans ces attaques pilotées par l'organisation Etat islamique (EI). Le procès, ouvert le 8 septembre 2021, aura duré neuf mois.

Onze terroristes présumés étaient présents dans le box :

Salah Abdeslam , 26 ans, est le seul des dix membres du commando du 13 novembre à avoir survécu et donc à avoir été jugé au procès. Français né en Belgique, il était connu des services de police belges pour "criminalité organisée" et du trafic de stupéfiants. Il a fait un séjour en prison. Son implication dans les attentats est importante, lui qui apparaît à plusieurs étapes clés de leur préparation logistique. Il est d'abord accusé de s'être rendu en Hongrie et en Allemagne pour récupérer entre dix et douze djihadistes envoyés de Syrie pour les convoyer jusqu'à Bruxelles entre le 30 août et la mi-octobre 2015. Puis, il est accusé d'avoir acheté, le 8 octobre, 15 litres d'un produit d'entretien pour piscine permettant la fabrication de 10 kg de peroxyde d'acétone (TATP), un explosif artisanal. En outre, Salah Abdeslam a procuré plusieurs véhicules et des planques aux membres de la cellule. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, il fut logé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, avec les commandos du Stade de France et des terrasses, et est jugé pour sa participation directe aux attentats auxquels il dit avoir renoncé "par humanité".

Trois des accusés ont comparu libres au procès :

Abdellah Chouaa est la dernière personne à avoir été mise en examen dans cette enquête. Belgo-Marocain de 40 ans, il est soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique à la cellule ayant préparé les attentats. Comparaissant libre sous contrôle judiciaire, il lui est reproché la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, infraction pour laquelle il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Six accusés manquaient à l'appel :

Ahmed Dahmani est l'un des six accusés qui ont été jugés "en absence". Visé par un mandat d'arrêt international, ce Belge a été arrêté en novembre 2015 en Turquie et condamné pour terrorisme. Pour l'heure, il y reste enfermé, les autorités turques refusant de le remettre à la justice française tant qu'il n'aura pas effectué les deux tiers de sa peine.

Les auteurs des attentats décédés :

Ahmad Al-Mohammad , 25 ans, est le premier kamikaze à avoir déclenché sa ceinture d'explosif au Stade de France tuant une personne, Manuel Colaco Dias. Porteur d'un faux passeport syrien, son identité reste sujette à caution. Il pourrait s'agir de Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi, "soldat" de l'Etat islamique irakien dont la famille a été récompensée par Daech après les attentats.

Quel est le bilan et qui sont les victimes des attentats du 13 novembre 2015 ?

Le bilan officiel des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis fait état de 130 morts et de 350 blessés. Il s'agit des attentats les plus meurtriers perpétrés en France. La gravité de la situation était telle que le gouvernement avait décrété l'état d'urgence sur tout le territoire national, ce qui était une première depuis le putsch d'Alger de 1958.

Au Stade de France, situé rue Jules-Rimet à Saint-Denis, les trois explosions ont fait un mort et une dizaine de blessés. Manuel Colaco Dias , 63 ans, un Portugais fan de foot qui vivait depuis 45 ans à Paris, a péri alors qu'il se trouvait à l'extérieur du Stade de France.

et des dizaines de blessés y ont été comptabilisés. Parmi les victimes figurait 40 ans, père de trois enfants âgés de 6, 11 et 15 ans. Il assistait au concert avec sa compagne, blessée. Guitariste amateur, cet habitant de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) était directeur de l'IUT de Marne-la-Vallée (Seinte-et-Marne). Dans les 10 et 11e arrondissements de Paris, les terroristes ont ouvert le feu à trois reprises sur des personnes attablées à des terrasses de bars et de restaurants, causant la mort de 39 personnes et en blessant trente-deux autres grièvement. Sont concernés le bar le Carillon, le restaurant le Petit Cambodge à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat, le bar la Bonne bière à l'angle de la rue de la Fontaine au Roi et de la rue du Faubourg-du-Temple, et enfin le restaurant la belle équipe au 92, rue Charonne. Cécile Coudon Peccadeau de l'Isle, 37 ans, fait partie des victimes. Elle était assise à la terrasse du bistrot La Belle Équipe, rue de Charonne. La jeune femme était née à Saint-Nazaire, où sa mère réside toujours. Elle était inspectrice à la direction générale des Douanes à Montreuil, comme sa collègue Anne-Laure Arruebo, tuée également au bar La Belle Equipe.

Quel est le déroulé de l'attentat du Stade de France à Saint-Denis ? Le Stade de France, à Saint Denis, a été le premier lieu visé par les terroristes du 13 novembre 2015. Une soirée paisible et de fête pour les spectateurs, qui assistaient alors à un match de football entre la France et l'Allemagne. Une première détonation a été entendue à 21h20, provoquant quelques clameurs car confondue avec une bombe agricole, comme celles qui explosent parfois dans ce genre d'événement. Dix minutes plus tard, vers 21h30, un deuxième explosion retentit, laissant notamment un Patrice Evra, balle au pied à cet instant sur le terrain, dubitatif. Deux terroristes venaient de se faire exploser à proximité immédiate du Stade. La première explosion, rue Jules-Rimet à Saint-Denis, "porte D" aboutira à la découverte de deux corps. Le premier est celui du kamikaze, porteur d'un passeport syrien probablement faux au nom de Ahmad Al-Mohammad, "portant un gilet explosif composé de "TATP, de piles, de boulons, et de boutons poussoirs". Le second corps, est celui d'une victime : Manuel Colaco Dias, un passant qui a été soufflé par l'explosion. Le deuxième kamikaze, Bilal Hadfi, qui se fait exploser porte H cette fois, n'a heureusement causé que sa propre mort. Une troisième explosion, celle d'un homme porteur lui-aussi d'un faut passeport au nom de Mohammad Al Mahmod, aura lieu à 21h53, son corps sera retrouvé rue de la Cokerie. Quel est le déroulé de l'attentat du Petit Cambodge et des terrasses de Paris ? Il est 21h25 quand le premier attentat a lieu dans la capitale elle-même, dans cette soirée d'horreur. Au bar le Carillon et devant le restaurant le Petit Cambodge à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat, des assaillants - Brahim Abdeslam, Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh - ont fait irruption armés de "fusils d'assaut de type kalachnikov". Sur place, a été découvert une "centaine douilles de calibre 7-62" avec un bilan de 15 décès et de 10 victimes en "urgence absolue". À 21h32, à l'angle de la rue de la Fontaine au Roi et de la rue du Faubourg-du-Temple, au bar la Bonne bière, des assaillants à bord du même véhicule tuent 5 personnes et en blessent 8 autres. Le périple de l'horreur se poursuit et se termine à 21h36 au 92, rue Charonne, au restaurant la belle équipe avec la mort de 19 personnes.

Quel est le déroulé de l'attentat du Bataclan ?

Alors que l'attentat du Stade de France et celui des terrasses de Paris se sont déjà déroulés, le "pire" est encore à venir dans cette soirée cauchemardesque du 13 novembre 2015. Il est 21h45 quand Samy Amimour, Foued Mohamed-Aggad et Ismaël Mostefaï descendent d'une Polo et tuent déjà trois personnes devant le Bataclan. Deux terroristes se dirigent par la suite à l'intérieur de la salle de spectacle vers la fosse et tirent. Un vigile ouvre une issue de secours pour laisser sortir les spectateurs, mais un troisième homme les attend dehors et tire à bout portant. Pendant plusieurs minutes, les terroristes "s'amusent" avec les otages en tirant dès qu'une personne tente de s'enfuir ou bouge...

Il est 22h quand les premiers policiers arrivent sur place. Il s'agit d'un commissaire divisionnaire et un brigadier, membres de la BAC qui vont réussir à mettre fin au massacre en rentrant dans la salle de spectacle malgré les seules armes de poing qu'ils possédaient. À 22h07, les policiers repèrent l'un des terroristes et tirent à six reprise sur lui. Il s'agit de Samy Amimour qui arrive à se faire exploser sur la scène. Les deux autres se réfugient dans un couloir et "rigolent" selon plusieurs témoignages.

C'est à 22h15 que la première équipe de la BRI arrive sur place et relève les fonctionnaires de la BAC, 30 minutes plus tard c'est le Raid qui arrive. À 23h27 un premier contact est établi avec les terroristes via un téléphone d'un otage, c'est seulement à 0h18 que l'assaut est donné après un coup de téléphone qui faisait office de leurre. Touché mortellement par deux tirs, le premier terroriste, Foued Mohamed-Aggad, déclenche sa ceinture explosive, soufflant son complice, Ismaël Mostefaï. L'attentat fera 90 morts.

Y avait-il d'autres cibles pour les attentats du 13 novembre à Paris ?

Pendant les années d'instruction et les mois de procès des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs éléments ont amené les enquêteurs et les juges à croire à la préparation d'autres attaques dans la capitale et ses abords. Deux lieux ont notamment été cités parmi les cibles potentielles des terroristes : le métro de Paris, notamment dans 18e arrondissement, et l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy. La saisie d'un ordinateur, abandonné le 22 mars 2016 par trois membres encore actifs de la cellule terroriste qui s'apprêtaient à se faire exploser à l'aéroport bruxellois de Zaventem, a notamment étayé ces hypothèses qui n'auront pas été confirmées lors du procès fleuve de juin 2022. Cet ordinateur contenait un dossier intitulé "13-Novembre" ainsi que cinq sous-dossiers :

un dossier " Groupe Omar ", la kounya (nom de guerre) d'Abdelhamid Abaaoud, le responsable des commandos parisiens, correspondant à l'équipe qui a tué 39 personnes sur les terrasses de cafés

", la kounya (nom de guerre) d'Abdelhamid Abaaoud, le responsable des commandos parisiens, correspondant à l'équipe qui a tué 39 personnes sur les terrasses de cafés un dossier " Groupe Français ", contenant un fichier image intitulé " Le Bataclan.jpg ", décrivant le commando de trois Français qui a assassiné 90 personnes dans la salle de concert parisienne

", contenant un fichier image intitulé " Le Bataclan.jpg ", décrivant le commando de trois Français qui a assassiné 90 personnes dans la salle de concert parisienne un dossier " Groupe Irakiens " faisant écho au commando du Stade de France, composé de deux Irakiens et du Français Bilal Hadfi.

" faisant écho au commando du Stade de France, composé de deux Irakiens et du Français Bilal Hadfi. un dossier " Groupe Métro " faisant visiblement référence à un autre projet prévu à Paris le 13 novembre 2015, probablement dans une ou plusieurs stations de métro.

" faisant visiblement référence à un autre projet prévu à Paris le 13 novembre 2015, probablement dans une ou plusieurs stations de métro. un dossier "Groupe Schiphol", contenant un fichier intitulé "Différents vols", semble décrire une attaque à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, qui n'a pas eu lieu ;

Salah Abdeslam a bien pris le métro le 13 novembre 2015, après avoir convoyé les kamikazes du stade de France puis abandonné son véhicule, une Clio, au niveau de la place Albert-Khan (18e), entre deux stations de la ligne 4 du métro : porte de Clignancourt et Simplon. Sa ceinture d'explosif sera retrouvée à proximité d'une autre station, bien plus au sud de la capitale, mais communiquant directement avec la ligne 4 : Châtillon-Montrouge. C'est là que le terroriste a pris un McDonald's et passé la nuit dans une cage d'escalier. "Je devais me faire exploser au sein du Stade de France avec mes complices. Toutefois, j'ai renoncé lorsque j'ai stationné le véhicule. J'ai déposé mes trois passagers, puis j'ai redémarré", avait-il déclaré aux enquêteurs en 2016. Une version qu'il n'a pas confirmée lors du procès de 2022, affirmant cette fois avoir eu comme mission de se faire exploser dans un café du 18e arrondissement de la capitale.

La piste de Roissy, plus floue encore, a été soulevée par l'un des enquêteurs interrogés lors du procès. Il rapporté devant la cour que le 13 novembre, dans l'après-midi, la voiture qu'allait utiliser Salah Abdeslam pour déposer les kamikazes du Stade de France le soir-même s'était rendue à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour une courte halte. Récupération de matériel, d'une personne ou repérage en vue d'une attaque ? Le motif de ce voyage restera inconnu. Selon plusieurs policiers et témoins, Abdelhamid Abaaoud envisageait de nouveaux attentats, en particulier dans le quartier de La Défense le 19 novembre. Il sera repéré et tué juste avant...