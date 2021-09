"DIRECT. Orages et inondations : 9 morts après un phénomène de houle, les images des intempéries"

ORAGES. L'épisode orageux ayant traversé le sud de la France a été particulièrement meurtrier avec un phénomène de houle provoquant la mort de neuf baigneurs dans le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et l'Aude.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:49 - Cinq routes encore coupées dans le Gard Il reste ce jeudi matin encre cinq routes coupées dans le Gard : la RD142 et la RD363 à Aigues-Vives, la RD6572 au pont du Vistre entre le Cailar et Vauvert, la RD107 dans le secteur de Bizac / Boissières et enfin la RD104 entre le Cailar et Vauvert.

09:33 - Près de 1500 foyers privés d'électricité à Nîmes Après les orages, le retour à la normale est compliqué pour plusieurs habitants. Selon Enedis, 1480 foyers nîmois sont privés d'électricité depuis hier soir, dans le quartier Feuchères et Arènes. Edenis prévoit un retour à la normale entre 9h et 10h ce matin pour 1400 clients et 12h00 pour l'ensemble des foyers concernés.

09:20 - Le bilan dans les Bouches-du-Rhône Deux victimes sont également à déplorer par les autorités. Vers 16 heures un homme de 58 ans s'est retrouvé en difficulté au large de Cassis. Si des nageurs l'ont ramené sur la plage, ce dernier n'a pas survécu. Une heure plus tard c'est du côté de La Ciotat, au niveau de la plage "Lumière" qu'un homme de 71 ans s'est noyé. Il n'a pas pu être lui aussi réanimé après avoir été ramené sur la plage par un adolescent de 13 ans.

09:04 - Quel est le bilan dans l'Aude ? Deux personnes ont également perdu la vie dans l'Aude à Leucate. Selon les autorités, il s'agit de deux hommes, d'environ 80 ans et 65 ans, emportés par une forte houle.

08:53 - Quel est le bilan dans l'Hérault ? C'est le département le plus touché par le phénomène de houle avec cinq décès. Les cinq victimes étaient âgées de 64 et 73 ans et se baignaient sur les plages de la Grande-Motte, Agde, Marseillan, Serignan et Vias. Sept sauvetages ont également eu lieu selon les secours.

08:45 - "Une journée dramatique" "Les conditions météo avec la mer chaude, des vagues importantes qui ont l’air ludiques et poussées par le vent, couplées à l’absence de pluie conduisent à une forte fréquentation des plages mais n’en élude pas le danger lié aux courants sous-marins le long de la côte que l’on ne voit pas", ont expliqué les pompiers de l’Hérault dans un message à la presse, prévenant que la météo sera identique jeudi.

08:38 - D'autres victimes dans les prochaines heures ? Selon les informations de Midi Libre et la Dépêche du Midi, une personne est également toujours portée disparue à Vias, pouvant donc alourdi le bilan dans la journée.

08:33 - Plus aucun département en alerte orange Météo France a levé son alerte orange pour pluies et inondations sur l'ensemble des départements concernés. L'épisode orageux est désormais passé et l'heure est enfin à l'accalmie pour les départements touchés par les intempéries.

15/09/21 - 23:41 - Le Vaucluse également impactés par les violents orages FIN DU DIRECT - Sur Twitter, Météo France a également alerté sur le cas du Vaucluse ce mercredi soir, bien que le département ne soit pas en alerte orange. Évoquant une "forte activité électrique" et de la "grêle", Météo France a invité à la prudence face aux violents orages qui y sévissaient, notant au passage quelques mesures : "Entre 20h et 21h, il a été relevé : 39.5 mm à Entrechaux, 38.1 mm à Orange, 25.5 mm à Bédarrides."

15/09/21 - 23:10 - "Intense activité électrique" et pluies torrentielles dans le secteur de Montpellier Mercredi soir, la situation était toujours particulièrement tendue dans l'Hérault et dans le Gard. Sur Twitter, Météo France a partagé une vidéo pour le moins équivoque, filmée dans le secteur de Montpellier. ⚠️ Grande prudence sur #Gard et #Herault en ce début de soirée. ⛈⚡️Intense activité électrique et pluies parfois intenses comme ici secteur #Montpellier .



????@BenjaminPolge #vigilance #meteo pic.twitter.com/r28kDToAIO — Météo-France (@meteofrance) September 15, 2021

15/09/21 - 22:44 - Deux nouveaux baigneurs morts noyés Sept baigneurs victimes du phénomène de houle étaient jusqu'à présent rapportés par les autorités. Cinq dans l'Hérault et deux dans les Bouches-du-Rhône. Deux de plus viennent d'être ajoutés au bilan provisoire des intempéries qui sévissent dans le sud-est du pays depuis 48 heures. Cette fois-ci, les deux baigneurs, un octogénaire et un soixantenaire selon BFM TV, auraient perdu la vie à Leucate, dans l'Aude. Victimes également de la houle, ils étaient sur des plages non surveillées, croit savoir la chaîne d'information en continu.

15/09/21 - 22:30 - Encore six départements en alerte orange De huit à six. Le Gard, la Drôme, l'Isère, l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie restent ce mercredi soir en vigilance orange. À l'exception du Gard, en alerte crues et orages, les cinq autres sont en vigilance pluie-inondation, voire aussi aux orages en ce qui concerne la Drôme et l'Isère, selon le détail du dernier bilan de Météo France divulgué sur les coups de 22 heures. ???? 6 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/TMZif5x7uD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 15, 2021