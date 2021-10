Le "Grêlé" : le tueur en série est bien François V., qui sont les victimes ?

LE GRÊLÉ. Un mort, une lettre et des aveux. Ce jeudi soir, un homme, François V., a avoué être le tueur en série "le Grêlé" dans une lettre posthume après son suicide. Dans la soirée du 30 septembre, l'ADN a confirmé qu'il s'agissait bien du tueur.

[Mis à jour le 1er octobre 2021 à 09h01] 35 ans de traque. Après 35 années, le "Grêlé" a enfin été identifié après les aveux du tueur en série dans une lettre posthume après s'être suicidé au Grau-du-Roi. L'un des plus vieux cold case à la française a enfin droit à son dénouement puisque les analyses ADN, publiées ce jeudi 30 septembre, confirment que l'ex gendarme, François V, est bien le tueur en série. "La comparaison ADN, immédiatement ordonnée par le magistrat instructeur, a établi ce jour une correspondance entre le profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime et celui de l'homme décédé", a indiqué la procureure de la République.

L'homme est soupçonné de six viols et de quatre meurtres entre 1983 et 1994. Il est suspecté notamment d'avoir tué et violé la petite Cécile, 11 ans, retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble dans le XIXe arrondissement de Paris en mai 1986, ainsi que du meurtre d'un couple retrouvé étranglé dans le quartier du Marais, à Paris, en 1987. Il est également soupçonné d'un quatrième meurtre, celui de Karine Leroy, 19 ans, disparue en juin 1994 à Meaux (Seine-et-Marne) (plus d'informations en bas du papier). Selon Le Parisien, sa récente convocation par la police afin que les enquêteurs prélèvent son ADN serait à l'origine de son suicide survenu mercredi 29 septembre. Toujours selon Le Parisien, le meurtrier serait un dénommé François V, âgé de 59 ans, qui écrit qu'à l'époque, il n'était "pas bien dans [sa] vie", mais qu'il n'aurait "rien fait" depuis 1997, après s'être "pris en main". Ancien gendarme, il aurait exercé en Île-de-France au cours de la période où les meurtres et viols ont été perpétrés, ajoute Le Point. Désormais retraité, il aurait été convoqué par la police afin que les enquêteurs prélèvent son ADN. Mais il ne se serait jamais présenté et a donc été retrouvé sans vie après avoir ingurgité de nombreux médicaments.

Lauteur présumé dau moins 6 viols et 4 meurtres entre 1983 et 1994, na jamais été identifié. Dans le cadre de cette enquête, lhomme retrouvé mort au Grau-du-Roi devait subir un prélèvement ADN, réalisé post-mortem. Résultats attendus dans les prochaines heures. @m6info 2/2. — Fred Pilard (@FredericPilard) September 30, 2021

Mi-septembre, Michel Faury, commissaire-divisionnaire à la tête de la Brigade criminelle de Paris, confiait à Actu Paris : "C'est un vrai tueur et violeur en série, qui a totalement disparu, et on veut l'identifier même s'il est peut-être mort aujourd'hui. Ce dossier, notre plus ancien, est toujours vivant. Des investigations sont toujours en cours." Il s'agit là d'un des "cold case" dont la France n'attendait plus l'issue. Mais ce n'est certainement pas celle qu'imaginait les familles des victimes.

Avec l'affaire du petit Grégory, c'est un autre grand mystère criminel vieux de près de quatre décennies. Dans les années 1980 et 1990, un homme à l'identité inconnue est mis en cause dans quatre dossiers de meurtres : celui de Cécile Bloch, en date du 5 mai 1986, une jeune fille de 11 ans violée et poignardée ; ceux de Gilles Politi, 38 ans, et Irmgard Mueller, 20 ans, perpétrés le 29 avril 1987 (tous trois à Paris) ; celui de Karine Leroy, âgée de 19 ans, commis le 9 juin 1994 à Meaux (Seine-et-Marne).

Le mis en cause, dont la police n'a qu'une trace ADN (qui n'a jamais pu être confondu) et un portrait-robot, estime alors qu'il s'agit d'un homme âgé entre 25 et 30 ans, à l'époque, mesurant 1,85m avec cheveux châtains et au visage grêlé, ce qui lui vaudra ce surnom dans la presse. Pour attirer ses victimes, il semblerait qu'il exhibait une carte et du matériel policiers (arme, talkie-walkie, menottes ) avant de les étouffer et de les ligoter.

Depuis plus de trente ans, les enquêteurs n'avaient pas laissé tomber l'affaire et étaient, vraisemblablement, tout proche de mettre la main sur l'un des tueurs les plus recherchés de France après avoir mené plusieurs recoupes ADN. "C'est LE dossier, celui que chaque policier veut résoudre", avait confié Michel Faury à Actu Paris.

C'est le point de départ d'une très longue enquête criminelle. Le 5 mai 1986, Suzanne Bloch téléphone entre midi et deux à sa fille, Cécile Bloch, âgée de 11 ans, afin de savoir si elle est rentrée déjeuner dans l'appartement familial, situé dans le 19e arrondissement de Paris. Personne ne décroche et, à l'école, personne n'a vu la jeune fille. Alors que des recherches sont lancées, la fillette est découverte décédée dans un local technique du sous-sol de la résidence, cachée sous une moquette. Les premiers éléments font état de violences sur la victime, qui a été poignardée puis étranglée. Elle aurait également été violée.

Alors que l'enquête sur l'assassinat de Cécile Bloch n'a toujours pas permis de mettre la main sur l'auteur des faits, deux personnes sont retrouvées mortes dans un appartement du IV arrondissement de Paris le 29 avril 1987. Gilles Politi, mécanicien chez Air France et travaillant à l'aéroport de Roissy, est découvert sans vie par sa femme. La victime de 38 ans est nue, morte étouffée, poignets et chevilles attachées par des ceintures également nouées autour de la gorge.

Dans une chambre du logement gît Irmgard Mueller, fille au pair du couple, la gorge tranchée avec une corde autour du cou, accrochée au lit superposé. Des traces de brûlures sont également découvertes sur le corps de la jeune femme de 20 ans.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Moins de dix ans après ces trois premiers meurtres qui ont suscité l'émoi en France, un cadavre est découvert à l'entrée d'un bois de Montceaux-lès-Meaux (Seine-et-Marne) le 12 juillet 1994 avec une ficelle autour du cou, torsadé avec un bâton derrière la nuque, comme découvert sur les précédents crimes. Il s'agit de Karine Leroy, une adolescente âgée de 19 ans, portée disparue depuis le 9 juin 1994 alors qu'elle se rendait au lycée. Si l'enquête avait été clôturée en 1997, rouverte puis à nouveau clôturée en 2004, le parquet de Meaux avait relancé le dossier en 2015.