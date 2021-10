Disparition de Lana et Edouard à Hyères : les ados partis du Var vers l'Espagne ?

HYERES. Deux mineurs sont portés disparus à Hyères, dans le Var. Jeudi 7 octobre 2021, la police nationale a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Lana et Edouard, deux adolescents âgés de 14 ans qui n'ont plus été vus depuis mercredi. Ils auraient fui en direction de l'Espagne.

Lana Carron et Edouard Lapeyre sont portés disparus. Ces deux adolescents sont activement recherchés par la police nationale du Var depuis ce jeudi 7 octobre 2021. Tous deux âgés de 14 ans, ils ne sont pas rentrés à leur domicile de Hyères mercredi et sont injoignables depuis. Aux alentours de 13h45 mercredi, Lana a quitté le conservatoire de musique de la ville mais ne s'est pas rendue à son domicile. Peu de temps après, vers 15h30, Edouard est parti de la maison familiale, également à Hyères avec un sac à dos. Où se sont-ils rendus ? La question reste entière, mais les enquêteurs seraient sur une première piste : le duo pourrait avoir pris la route de l'Espagne, rejoignant la frontière avec un bus.

#DisparitionInquiétante de 2 jeunes mineurs Edouard et Lana sur @VHyeres

susceptible d'être ensemble et d'avoir pris un bus en direction de l'Espagne.

Merci pour vos partages pic.twitter.com/pBcl3KWlWB — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) October 7, 2021

Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, Lana portait un t-shirt blanc, un legging noir et des baskets blanches, ainsi qu'un sac à paillettes de sport noir. Elle mesure 1m60, a des cheveux châtains longs et les yeux bleu clair. De son côté, Edouard était habillé d'un sweat et jean noir, avec des baskets blanches et noires. Il a emporté avec lui un sac à dos eastpak. Portant des bagues dentaires, il mesure 1m77, est brun et les yeux marron. Selon une source proche du dossier à France Bleu, "nous nous interrogeons sur leurs motivations car il ne s'agit pas d'enfants à problème. Pourtant leur départ semble n'avoir pas été précipité mais aurait fait l'objet d'une certaine préparation".

Pourquoi la disparition des deux ados est jugée comme inquiétante par les autorités ? Selon l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995, toute disparition "d'un mineur ou d'un majeur protégé" est considérée de facto comme inquiétante. Dès lors, l'entourage des personnes disparues est convoqué et les recherches sont lancées.