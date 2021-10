Disparition d'Inès à Montpellier : la jeune femme en danger ? Un appel à témoins lancé

MONTPELLIER. Une disparition jugée très inquiétante a été signalée par la police de l'Hérault, jeudi 14 octobre 2021. Inès Adeline, âgée de 22 ans, n'a plus donné signe de vie depuis lundi. Un appel à témoins a été lancé. Elle a été vue pour la dernière fois à Montpellier.

Une disparition "très inquiétante". C'est en ces termes que la police nationale de l'Hérault a lancé un appel à témoins jeudi 14 octobre 2021 pour tenter de retrouver Inès Adeline. La jeune femme de 22 ans est activement recherchée par les forces de l'ordre, alors qu'elle n'a plus donné signe de vie depuis ce lundi 11 octobre. Elle a été vue pour la dernière fois à Montpellier. Selon les autorités, cette étudiante à la faculté de médecine de la préfecture de l'Hérault est "susceptible de se mettre en danger" et pourrait se trouver à bord d'une voiture Peugeot 109 de couleur blanche et dont le toit est bordeaux, immatriculée EB 646 SN.

URGENT disparition très inquiétante.

Mme ADELINE Inès, 22ans, Montpellier. Sans nouvelles depuis le 11/10.

Susceptible de se mettre en danger.

Véhicule : Peugeot 108 blanche avec toit rouge EB 646 SN.

1,68 - corpulence normale.

Prévenir 04 99 13 52 68 ou 52 72 ou 17

MERCI DE RT pic.twitter.com/OHX9Fc65iO — Police nationale 34 (@PoliceNat34) October 14, 2021

L'avis de recherche, diffusé sur les réseaux sociaux, précise qu'Inès Adeline, aux cheveux blonds, mesure 1,68m et est de corpulence normale. Cependant, aucune information quant aux vêtements ou accessoires qu'elle portait le jour de sa disparition n'ont été, pour l'heure, communiqués. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police, alors qu'aucune piste sur sa possible destination n'a été indiquée. Midi Libre précise que la jeune femme serait "fragile psychologiquement".