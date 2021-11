Disparition inquiétante à Bordeaux : un étudiant recherché, où a-t-il été vu pour la dernière fois ?

DISPARITION BORDEAUX. Guillaume Moallic a disparu à Bordeaux, dans la nuit de jeudi à vendredi. Âgé de 19 ans, il était très alcoolisé. Aperçu sur des caméras de vidéosurveillance, il n'a pas encore été retrouvé.

C'est un appel à témoins pour disparition "inquiétante" qu'a lancé la police nationale de la Gironde, lundi 22 novembre 2021. Les autorités sont à la recherche de Guillaume Moallic, un étudiant de 19 ans, porté disparu depuis vendredi, à la sortie d'une discothèque. Si les enquêteurs l'ont aperçu sur des caméras de vidéosurveillance, il n'a toujours pas été retrouvé. L'inquiétude grandit, d'autant que le jeune homme était fortement alcoolisé.

Jeudi soir, il s'est rendu en boîte de nuit avec un ami : le Theatro, dans le quartier des Chartrons, à deux pas de la Garonne. Vers 3 heures du matin, il sort des lieux, tout seul. Son ami sort à son tour quelques instants plus tard pour lui apporter son manteau, mais le jeune homme a disparu. Depuis, il est introuvable.

Merci pour vos RT pic.twitter.com/6G8eyozPkC — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) November 22, 2021

Les investigations déjà menées par les enquêteurs ont permis de voir apparaître Guillaume Moallic sur des caméras de vidéosurveillance, après être sorti de la discothèque. Il s'est ainsi dirigé sur les quais de Bordeaux, précisément celui du Bacalan, en direction de la cité du vin, avant d'emprunter le pont Chaban-Delmas, permettant de rejoindre l'autre rive de la ville. Sa trace est ensuite perdue. Selon le signalement diffusé par la police nationale, le jeune homme, de corpulence mince, mesure 1m65, a des cheveux bruns et des yeux noirs et portait un t-shirt vert kaki. Son portable n'émet plus depuis vendredi, 3 heures.