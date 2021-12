Prise d'otage à Paris : la piste terroriste écartée, qui est le forcené ?

Depuis le milieu d'après-midi lundi, deux femmes sont retenues en otage par un individu armé d'un couteau dans un commerce du 12e arrondissement de Paris. L'homme est connu des services de police. Le point sur la situation.

[Mise à jour le 20 décembre à 17h34] Vent d'inquiétude dans le 12e arrondissement de Paris ce lundi 20 décembre 2021. Deux femmes ont été prises en otage dans un commerce situé dans la rue d'Aligre, par un homme qui serait muni d'une arme blanche. C'est dans une "échoppe" qu'il séquestrerait ses otages, pour un motif flou. Un important dispositif policier a été déployé et des négociations sont en cours entre le forcené et la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), dépêchée sur place.

Une prise dotage est en cours dans le secteur dAligre. Évitez le secteur et suivez les consignes de la @prefpolice. Je me rends sur place. — Emmanuel Grégoire (@egregoire) December 20, 2021

Ce quartier, situé à l'est de Paris entre les places de la Bastille et de la Nation, est bouclé par les forces de l'ordre qui ont interdit l'accès aux rues d'Alibre et Crozatier, comme l'ont constaté plusieurs journalistes sur place. L'individu souhaiterait être mis en relation avec Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, vraisemblablement au-sujet de l'affaire Omar Raddad, après qu'il a affirmé avoir été "victime d'une tentative d'empoisonnement", précise Actu17.

La piste terroriste écartée

Alors que le plan Vigipirate en France est au niveau "sécurité renforcée - risque attentat", les craintes des autorités sont d'autant plus nombreuses à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais il n'y aurait aucun lien entre une quelconque histoire de terrorisme et la prise d'otage actuellement en cours. La piste est écartée au regard du profil du forcené.

Qui est le preneur d'otages ?

En effet, l'homme qui retient les deux femmes dans un commerce a déjà identifié et est connu pour de toutes autres raisons. Âgé d'une cinquantaine d'années, il est déjà connu des services de police en raison de divers antécédents psychiatriques. Plusieurs médias rapportent que l'individu est en proie à des troubles mentaux.