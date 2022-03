Camille Chauvet : enlevée il y a 11 ans, comment a-t-elle été retrouvée?

En 2011, la petite Camille Chauvet a été enlevée par sa mère à Carqueiranne, dans le Var. Son père, qui l'avait vue pour la dernière fois en décembre 2010, à Noël, était sans nouvelles d'elle depuis. Après plusieurs demandes d'Alain Chauvet, la police s'était intéressée à l'entourage de la mère et de la famille dans le but d'obtenir quelques réponses. Mais les proches entendus sont restés muets. Adelheid et Lucille Majani, respectivement la grand-mère et la tante de Camille, ont été interrogées à de nombreuses reprises. Le premier procès a été celui du Tribunal correctionnel de Lyon en novembre 2016 : elles y ont subi de longs interrogatoires, les deux femmes ayant longtemps été soupçonnées d'avoir apporté leur complicité lors de l'enlèvement. L'enquête avait établi qu'elles avaient participé à "l'évaporation" de la mère avec sa fille, en soldant notamment ses comptes et ses affaires courantes telles que le bail ou le déménagement, comme le détaille Var-matin. Pour "complicité de soustraction d'enfant", la grand-mère a été condamnée à deux ans de prison, dont six mois avec sursis, et la tante à deux ans, dont un avec sursis.

En septembre 2018, l'histoire se répète lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rouvert le dossier après que les deux femmes ont contesté les condamnations de 2016 en plaidant une relaxe. Toujours soupçonnées d'avoir participé à la "disparition sociale" de Priscilla Majani, elles ont nié une nouvelle fois les allégations. Le procès n'a ainsi abouti à aucune révélation ou confession concrètes, et Lucille Majani a même bénéficié d'une relaxe, tandis que sa mère, Adelheid, a vu le quantum de sa peine réduit en appel. En mai 2021 a lieu un 3e procès, à l'aboutissement duquel Adelheid Majani, 85 ans, a écopé de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis pour avoir aidé sa fille à disparaître avec l'enfant.

Dès le début, Alain Chauvet a assuré qu'il était persuadé qu'elles savaient où se trouvait sa fille, mais qu'elles se taisaient pour couvrir la mère. Il a justifié ces accusations principalement par le fait qu'elles n'ont jamais prévenu la police pour déclencher des recherches, et ce depuis le début de l'enlèvement. Mais les deux femmes sont restées silencieuses, refusant de livrer la moindre information. Alain Chauvet est devenu une figure de la cause des pères privés de l'"égalité parentale", en devenant militant de l'association SOS Papa qui revendique la généralisation de la garde alternée quand les parents se séparent. "J'ai subi tous les coups pendables jusqu'à l'enlèvement pur et simple de ma fille, en passant par des accusations sordides", confiait-il en mars 2018 à Var Matin. Ces accusations, principalement de "pédophilie" et de "viol", ont fait l'objet de dépôts de plainte de la part de Priscilla Majani. Elles ont depuis été démenties par les expertises diligentées par le parquet de Toulon. Il s'est ainsi battu pendant 11 ans pour retrouver sa fille qui vivait dans la clandestinité avec une mère jugée instable.