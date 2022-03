Camille Chauvet : l'enfant retrouvée 11 ans après son enlèvement, en maintenant ?

En 2011, Priscilla Majani enlevait sa fille de 5 ans, la petite Camille Chauvet. La police n'avait jamais retrouvé sa trace depuis… Jusqu'au 1 mars 2022, où elle a été localisée en Suisse, a-t-on appris ce lundi 14 mars. L'adolescente est aujourd'hui âgée de 16 ans.

C'était un enlèvement parental de notoriété publique. Enlevée dans le Var et emmenée vers une destination inconnue par sa mère ingénieure militaire en 2011, Camille Chauvet n'a jamais été aperçue depuis, malgré tous les avis de recherches placardés dans les aéroports ou les commissariats et la fiche de recherche sur sa mère diffusée par Interpol. On ignore tout à fait le déroulé de ces 11 années. Les raisons de l'enlèvement étaient également floues : sa mère avait tenté d'obtenir sa garde, en vain, avant qu'Alain Chauvet, son ex-conjoint, ne l'obtienne. Sa mère est déjà bien connue des tribunaux puisqu'elle a été jugée à trois reprises par le tribunal judiciaire de Toulon, et condamnée au total à six ans de prison pour " non-représentation de mineure ", " dénonciation calomnieuse ", et " soustraction d'enfant ".

C'est Var-Matin qui a révélé l'information : Piscilla Majani, sa mère, a été appréhendée le 1er mars dans le canton de Vaud, lors d'un simple contrôle policier. Elle a été incarcérée provisoirement, le temps qu'une procédure d'extradition soit engagée, mais surtout que l'enquête soit menée. Camille Chauvet a quant à elle été placé sous la responsabilité de l'organisme chargé de la protection de l'enfance du canton de Vaud, mais l'on ne sait pour le moment pour combien de temps. Une audience va avoir lieu pour déterminer si cette mesure doit être prolongée. (plus d'infos à suivre)