Enseignants tués près de Tarbes : que s'est-il passé ? Le suspect recherché

Après la découverte de la scène de crime, les gendarmes sont désormais en quête d'interpeller l'auteur des faits. Dans cet objectifs, d'importants moyens ont été déployés puisque le plan Epervier a été activé. Un hélicoptère survole une large zone autour de Tarbes, tandis que des barrages routiers sont mis en place. Par ailleurs, trois pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), venus de Tarbes, Lourdes et Bagnères-de-Luchon, sont mobilisés afin de mettre la main sur l'individu en question.

11:27 - Que sait-on du déroulé de ce double meurtre ?

A en croire les éléments obtenus par La Dépêche et France Bleu, le drame se serait déroulé entre 18h15 et 18h30, lundi. Une voisine de l'homme tué remarque d'étranges allées et venues d'un homme, vraisemblablement à moto. Lorsque ce dernier quitte les lieux, une femme est au sol, entre la vie et la mort. Au moins deux coups de feu auraient été tirés. Les gendarmes et secours sont alertés, mais la trentenaire ne peut être sauvée. Le suspect, lui, s'est enfui et est toujours recherché.