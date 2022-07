Enseignants tués près de Tarbes : Cédric Tauleygne introuvable, un appel à témoins lancé

TARBES. Cédric Tauleygne, l'homme suspecté d'avoir tué deux personnes à Pouyastruc, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), est toujours recherché. Un appel à témoins a été lancé ce vendredi 8 juillet 2022.

Il est introuvable. Quatre jours après le double assassinat perpétré sur la petite commune de Pouyastruc, dans les Hautes-Pyrénées, près de Tarbes, le principal suspect est toujours en fuite. Ce vendredi 8 juillet 2022, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins pour tenter de mettre la main sur Cédric Tauleygne, assassin présumé des deux professeurs le 4 juillet, dont l'une était son ex-compagne. Une simple description physique est faite de l'individu, présenté comme un homme de type européen, mesurant 1m75, à la corpulence athlétique, aux cheveux rasés et portant des lunettes. Au moment des faits, il portait un jean bleu ainsi qu'un blouson en cuir de couleur foncée. Ce sont, à ce stade, les seules éléments dont disposent les autorités, elles qui ne sont pas parvenues à retrouver sa trace depuis que les corps des deux victimes de 32 et 55 ans ont été découverts.

© Gendarmerie nationale

Un seul signe est apparu : sa moto a été retrouvée en Espagne, près de Jaca, à 2h30 de route de Pouyastruc. Le véhicule a été découvert au bord d'une route, dans une région montagneuse du pays frontalier. Ainsi, les recherches s'articulent des deux côtés des Pyrénées. Un contact téléphonique avait été établi entre les autorités et le fugitif, mais il a été rapidement coupé, ne permettant pas de faire la lumière sur ses intentions. "Nous ne connaissons pas ses volontés actuelles. Est-ce que c'est quelqu'un qui est suicidaire ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut échapper à ses responsabilités ? Pour l'instant, nous l'ignorons", a indiqué Pierre Aurignac, procureur de la République de Tarbes. Inconnu de la justice tout comme ses deux victimes -toutes deux enseignantes dans un même collège à Tarbes-, le principal mis en cause semble, au regard des premiers éléments, avoir agi par vengeance et jalousie.

Une information judiciaire pour "assassinat" est ouverte par le parquet de Pau, à qui l'affaire a été transférée. "Nous avons tendance à penser qu'il avait préparé les faits, c'est la raison pour laquelle la qualification que nous retenons pour l'instant, c'est l'assassinat", a justifié le procureur de Tarbes, qui a été chargé de coordonner les premières investigations.

Lundi 4 juillet 2022, deux professeurs, un homme et une femme, ont été retrouvés morts au domicile du premier, tous deux abattus, dans la petite commune de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), située au nord-est de Tarbes. Le drame se serait noué entre 18h15 et 18h30 lorsqu'un individu, à moto, a fait irruption pour abattre ces deux enseignants. Un crime découvert par des voisins qui ont rapidement donné l'alerte, après avoir remarqué des allées et venues suspicieuses. Le suspect est parvenu à prendre la fuite. Une information judiciaire pour "assassinat" a été ouverte par le parquet de Pau.

Les deux victimes découvertes sont deux enseignants d'un même établissement, le collège Desaix de Tarbes, la préfecture des Hautes-Pyrénées. Il s'agit d'un homme de 55 ans, qui était professeur d'EPS, également ancien champion de bobsleigh ayant participé à deux éditions des Jeux olympiques, en 1992 et 1994. Il était particulièrement connu et apprécié dans la région. La deuxième est une femme, âgée de 32 ans, mère de deux enfants, de 3 et 5 ans, et professeur de français. "Les deux victimes s'étaient rapprochées sentimentalement depuis quelques semaines dans le cadre d'un voyage scolaire", a précisé le procureur de la République de Tarbes.

Le principal suspect est Cédric Tauleygne, un homme âgé de 34 ans, né le 18 août 1987. Il s'agit de l'ex-conjoint de l'enseignante de français. Il est également le père des deux enfants. Le couple était en instance de divorce. Le trentenaire, ouvrier, est un ancien réserviste de la gendarmerie et du 35e Régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. "C'est quelqu'un qui connaît les armes" selon le magistrat.

Ce double homicide de professeurs n'est pas sans rappeler l'effroyable assassinat de Samuel Paty, professeurs d'histoire-géographie, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020. Mais si le meurtre perpétré il y a près de deux ans était lié à des motivations qui ont permis d'affirmer qu'il s'agissait d'un attentat, le drame de Pouyastruc est véritablement tout autre. Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, a évoqué "la piste d’un différend autour de relations privées."