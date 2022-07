Enseignants tués près de Tarbes : les recherches du suspect continuent, où en est l'enquête ?

TARBES. L'assassin présumé de deux enseignants sur la commune de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), près de Tarbes, n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête se poursuit, en France et en Espagne.

Une semaine de traque et toujours aucune trace. Cédric Tauleygne, principal suspect de l'assassinat de deux enseignants à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), près de Tarbes, le 4 juillet dernier, n'a toujours pas été retrouvé par les gendarmes. Pour l'heure, impossible de mettre la main sur ce trentenaire recherché depuis que les corps de son ex-femme de 32 ans et d'un homme de 55 ans, chez qui elle se trouvait le soir du crime, ont été découverts sans vie dans ce petit village situé au pied des Pyrénées. Un appel à témoins a été lancé, ne permettant pas, à ce stade, de localiser celui qui a franchi la frontière pour se rendre en Espagne, sa moto ayant été découverte sur le bas-côté d'une route située de l'autre côté de la chaîne de montagnes.

Depuis le décès des deux victimes, toutes deux enseignants dans un collège de Tarbes, la petite commune de Pouyastruc est en émoi, sous le choc du drame perpétré. D'autant que le quinquagénaire froidement abattu était une personnalité locale. Son assassin est-il toujours vivant ? "Rien ne permet en l'état de privilégier l'hypothèse que l'individu soit encore en vie ou décédé" a indiqué la procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, laquelle est chargée de l'enquête, après avoir ouvert une information judiciaire du chef d'accusation de meurtres avec préméditation.

© Gendarmerie nationale

Lundi 4 juillet 2022, deux professeurs, un homme et une femme, ont été retrouvés morts au domicile du premier, tous deux abattus, dans la petite commune de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), située au nord-est de Tarbes. Le drame se serait noué entre 18h15 et 18h30 lorsqu'un individu, à moto, a fait irruption pour abattre ces deux enseignants. Un crime découvert par des voisins qui ont rapidement donné l'alerte, après avoir remarqué des allées et venues suspicieuses. Le suspect est parvenu à prendre la fuite. Une information judiciaire pour "assassinat" a été ouverte par le parquet de Pau.

Les deux victimes découvertes sont deux enseignants d'un même établissement, le collège Desaix de Tarbes, la préfecture des Hautes-Pyrénées. Il s'agit d'un homme de 55 ans, qui était professeur d'EPS, également ancien champion de bobsleigh ayant participé à deux éditions des Jeux olympiques, en 1992 et 1994. Il était particulièrement connu et apprécié dans la région. La deuxième est une femme, âgée de 32 ans, mère de deux enfants, de 3 et 5 ans, et professeur de français. "Les deux victimes s'étaient rapprochées sentimentalement depuis quelques semaines dans le cadre d'un voyage scolaire", avait précisé le procureur de la République de Tarbes.

Le principal suspect est Cédric Tauleygne, un homme âgé de 34 ans, né le 18 août 1987. Il s'agit de l'ex-conjoint de l'enseignante de français. Il est également le père des deux enfants. Le couple était en instance de divorce. Le trentenaire, ouvrier, est un ancien réserviste de la gendarmerie et du 35e Régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. "C'est quelqu'un qui connaît les armes." Sa moto a été retrouvée en Espagne, près de Jaca, à 2h30 de route de Pouyastruc. Le véhicule a été découvert au bord d'une route, dans une région montagneuse du pays frontalier. Un contact téléphonique avait par ailleurs été établi entre les autorités et le fugitif, mais il a été rapidement coupé, ne permettant pas de faire la lumière sur ses intentions.

Ce double homicide de professeurs n'est pas sans rappeler l'effroyable assassinat de Samuel Paty, professeurs d'histoire-géographie, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020. Mais si le meurtre perpétré il y a près de deux ans était lié à des motivations qui ont permis d'affirmer qu'il s'agissait d'un attentat, le drame de Pouyastruc est véritablement tout autre. Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, a évoqué "la piste d’un différend autour de relations privées."