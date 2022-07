"DIRECT. Incendies en Gironde : 10 500 hectares ont brûlé et plus de 14 000 personnes évacuées"

INCENDIES GIRONDE. En Gironde, les incendies ont brûlé 10 600 hectares de végétation. La thèse criminelle est privilégiée pour le feu de Landiras. 1200 pompiers sont toujours mobilisés. Depuis mardi 12 juillet, plus de 14 000 personnes ont été évacuées.

Cause incendies Gironde L'essentiel Dimanche 17 juillet 2022, les deux incendies qui touchent la Gironde, à La Teste-de-Buch et à Landiras, ne sont toujours pas maîtrisés. Les derniers chiffres transmis par la préfecture de Gironde font état de 3 400 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et 7 200 à Landiras. Dans le même temps, plus de 14 000 personnes ont été évacuées depuis mardi 12 juillet 2022.

Les fortes températures qui sévissent dans la région, couplées au vent, rendent les opérations d'extinction des feux particulièrement difficile. Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu a menacé les campings de la dune du Pilat. Plus de 1 200 pompiers, quatre canadairs et deux avions Dash sont encore mobilisés, dimanche 17 juillet 2022.

La thèse criminelle est privilégiée pour l'incendie de Landiras. Pour celui de la Teste-de-Buch, il s'agirait d'un feu de camion et non d'une voiture électrique, comme l'avait annoncé la Première ministre, Élisabeth Borne.

Des milliers d'habitants et vacanciers de la région ont dû être évacués de leur lieu de résidence pour être mis en sécurité. Aucune personne n'a été blessée lors de ces incendies.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

11:16 - L'incendie de Landiras est contenu, mais n'est pas fixé "Le feu a été plutôt bien contenu cette nuit, on a bien tenu les lignes", affirme sur BFM TV, dimanche 17 juillet 2022, le sous-préfet de Langon en Gironde, Vicent Ferrier. "Le feu n'est pas fixé, mais c'est une progression qui est contenue. On a maîtrisé l'évolution du feu pendant la nuit", a-t-il expliqué concernant l'incendie de Landiras. 11:01 - Comment progressent les incendies en Gironde ? Dans un communiqué de presse, dimanche 17 juillet 2022, la préfecture de Gironde donne des indications sur la progression des incendies dans le département. À La Teste-de-Buch, la situation est défavorable "avec de multiples sauts et reprises de feu", écrit-elle. À Landiras, "la situation est critique, avec des vents changeants qui font progresser l'incendie sur différents fronts". La préfecture explique que, pour cet incendie, le SDIS a mis en place "une nouvelle stratégie avec l'allumage de feux tactiques et la création de pare-feux". 10:46 - Plus de 14 000 personnes ont été évacuées en raison des incendies en Gironde Les incendies en Gironde ont mené à l'évacuation de plus de 14 000 personnes indique la préfecture dans un communiqué, dimanche 17 juillet 2022. À La Teste-de-Buch, 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi 12 juillet, tandis que 4 100 ont été évacuées à Landiras, dont 1 900 samedi 16 juillet. 10:31 - Plus de 10 500 hectares de forêt ont brûlé lors des incendies en Gironde Dans un communiqué, dimanche 17 juillet 2022, la préfecture de Gironde a annoncé que les incendies en cours depuis mardi 12 juillet avaient brûlé 3 400 hectares de forêt à La Teste-de-Buch et 7 200 à Landiras. Les deux incendies ne sont pas encore fixés, plus de 1 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés ainsi que quatre canadairs et deux avions Dash.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45km au sud de Bordeaux. Là aussi, en raison des conditions météorologiques et du vent, les flammes se dirigent vers le sud.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait une seule victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de plus de 14 000 personnes dans le département.

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15 h autour des communes de Landiras et de La Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. À Landiras, la cause n'est pas encore connue, mais la piste criminelle est fortement envisagée par les enquêteurs, a indiqué le parquet de Bordeaux, vendredi 15 juillet 2022.