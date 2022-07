"DIRECT. Incendies en Gironde : les images d'un désastre, des feux toujours surveillés"

INCENDIES GIRONDE. Les incendies ne progressent plus à Landiras et La Teste-de-Buch, mais les feux ne sont pas encore "fixés" et les pompiers restent en alerte face aux risques de reprises. Ce samedi 23 juillet, la météo est plus favorable aux pompiers que les jours précédents. Les dernières infos.

13:41 - Les habitants de Cazaux sont de retours chez eux Depuis ce samedi 23 juillet au matin, les habitants du bourg de Cazaux sont autorisés à rentrer chez eux. ainsi, ce ne sont pas moins de 4 000 personnes qui sont attendues aujourd'hui par le maire de la Teste-de-Buch, Patrick Davet, et la police prêts à les accueillir. 12:40 - Le point sur la nuit de vendredi à samedi Ce samedi 23 juillet 2022 au matin, le Sdis a fait un point sur la situation en cours en Gironde. Dans la nuit de vendredi à samedi, 40 points chauds ont été traités, à savoir 33 dans le secteurs de Landiras et sept à La Teste-de-Buch. Les secours se veulent optimistes : la météo de ce jour est plus favorable aux soldats du feu que les jours précédents. Du côté dezs véhicules mobilisés, on retrouve deux Canadairs et deux hélicoptères bombardiers d’eau sont mobilisés.

Les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, se sont déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Une hypothèse confirmée par plusieurs sources concordantes. La panne d'un véhicule thermique, type camionnette selon certains témoignages, est la cause du départ de feu. Le véhicule était stationné sur le bas côté de la piste 214 à l'orée de la pinède, permettant aux flammes de gagner en envergure en quelques minutes. Selon les informations des policiers rapportés par Sud-Ouest, le conducteur est un employé d'un camping qui se rendait à la déchetterie quand il est tombé en panne. Voyant les flammes, le conducteur a immédiatement prévenu les secours, mais n'a pas eu le temps de se servir de son extincteur. Une enquête est en cours pour "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, dû à un manquement à une obligation de sécurité" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, le 18 juillet. Le parquet a ajouté que, pour l'heure, le véhicule accidenté est inaccessible, mais que dès que la situation le permettra, il sera placé sous scellé et examiné pour "établir les causes de l'incendie".

À Landiras, les incendies seraient d'origine criminelle. Le procureur de Bordeaux a fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme a été placé en garde à vue et auditionné. Il est suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde. Il a finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Landiras, commune du Sud-Gironde, est en proie au plus grand incendie des deux qui se sont déclarés dans le département le 12 juillet 2022. Jeudi 21 juillet, plus de 13 800 hectares ont été brulés autour de Landiras et de l'arrondissement de Langon selon la préfecture de Gironde. Le feu de forêt s'étend sur une circonférence de plus de 15 km de long et de large. Cependant, sa progression a été nettement ralentie par les sapeurs-pompiers depuis la nuit du 20 juillet. La baisse des températures, la retombée du vent et l'augmentation de l'humidité sont des conditions plus favorables aux pompiers, mais n'ont pas encore permis de fixer les feux. Les pare-feux ont contribué au ralentissement des incendies et continuent d'être renforcés sur plusieurs fronts le long des 66 km de lisière de l'incendie. Celui-ci n'est toutefois pas fixé et les risques de reprises sont "importants" en particulier sur les "multiples points chauds à l’intérieur de la zone d’incendie".

L'incendie de Landiras s'étend sur près de treize communes selon l'officier de communication du SDIS33 et depuis le 12 juillet, plus de 14 000 personnes ont été évacuées par prévention. Aucune évacuation n'a eu lieu depuis la nuit du 19 juillet et la préfecture n'en attend pas de nouvelle. Aucune victime n'est à déplorer près de Landiras et une demi-douzaine de maison ont été calcinées.

À La Teste-de-Buch, l'incendie n'a pas progressé depuis le 20 juillet, mais 7 000 hectares ont déjà brûlé près du bassin d'Arcachon. Le feu s'est étendu au sud de la dune du Pilat et a gagné l'océan, brûlant notamment des parcelles de forêt à l'orée des plages du Petit Nice et de la Lagune. La progression de l'incendie est contenue, mais les vents, même affaiblis, qui soufflent vers le sud sont encore susceptibles de pousser le feux vers le département des Landes. Côté perte, l'incendie n'a fait aucune victime, cependant cinq campings de la commune de Pyla-sur-Mer ont été détruits à hauteur de 90%.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45 km au sud de Bordeaux.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalés par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait de victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de 36 750 personnes dans le département, dont plus de 16 000 sur la seule journée du 18 juillet.