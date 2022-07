Incendie en Gironde [DIRECT] : les feux persistent à La Teste-de-Buch et Landiras

INCENDIE GIRONDE. La Gironde est en proie à un gigantesque incendie ce mercredi 13 juillet. 1700 hectares ont déjà brûlé entre La Teste-de-Buch et Landiras. Des milliers de vacanciers ont été évacués, tandis que les pompiers luttent contre un feu toujours plus puissant à mesure que le mistral s'intensifie.

Incendie à la Teste-de-Buch L'essentiel Un violent incendie frappe la Gironde depuis mardi après-midi avec deux feux déclarés aux alentours de 15h autour des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch. Ils se poursuivent ce mercredi 13 juillet, avec déjà plus de 1700 hectares détruits. Ce double foyer est le plus grave incendie dans le massif forestier de Gironde depuis plus de vingt ans.

Cinq campings de vacanciers ont pour l'heure été évacués, pour plus de 6500 personnes prises en charge par les autorités de Gironde. 600 sapeurs-pompiers, deux dash et deux canadairs effectuant des largages sont mobilisés pour endiguer l'incendie.

Ce 13 juillet, les flammes gagnent du terrain à cause de l'orientation du vent qui leur est favorable. La Gironde, en vigilance orange aux feux de forêt depuis mardi, n'a pas été épargnée par la vague de canicule qui ne devrait prendre fin que lundi prochain.

17:15 - Un média fait état de 2700 hectares de forêt détruits en Gironde Selon BFMTV qui cite "une information des pompiers", les deux incendies en cours en Gironde dans les communes de Landiras et de la Teste-de-Buch auraient déjà détruit plus de 2700 hectares. Les 6500 personnes évacuées sont toujours dans des centres sécurisés du département tandis que 600 soldats du feu tentent de venir à bout des flammes. #FeuxDeForêt I ⚠️Les sapeurs-pompiers de la #Gironde appuyés par des renforts des départements voisins et nationaux, interviennent depuis hier après-midi sur deux incendies qui ont, à cette heure, brûlé plus de 1200 hectares de forêt



➕d'infos ????https://t.co/rs2RKxSVyi pic.twitter.com/JDonZDg07x — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 13, 2022 16:58 - Un pic de chaleur qui risque de ne rien arranger Voilà une nouvelle dont les pompiers se seraient bien passés. Météo France estime que le pic de chaleur sera atteint lundi 18 juillet, avec des températures qui pourraient atteindre 42 degrés dans le Sud Ouest. Le nombre de 40 est également à prévoir dans la basse vallée du Rhône, dans le centre-ouest de la France et en l'Île de France. Météo France s'attend à ce que des records mensuels de température soient "dépassés localement" d'ici 5 jours. Cette vague de chaleur qui pourrait durer jusqu'à 10 jours risque d'alimenter des feux déjà difficiles à fixer. 16:44 - A Landiras, l'origine du feu demeure inconnue Le mystère plane sur l'origine du feu qui ravage la forêt de Landiras, située au sud de Bordeaux. Si le feu y est parti en début d'après-midi, soit au même moment que celui qui a enflammé le Bassin d'Arcachon le 12 juillet, la cause demeure inconnue. "Toutes les hypothèses sont ouvertes sur cet incendie de Landiras. Une enquête est en cours. La priorité est pour l'heure de fixer ce feu", a commenté auprès de France 3 régions Fabienne Buccio, Préfère de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde. 16:28 - A Teste-de-Buch, l'origine de l'incendie fait peu de doutes Les enquêteurs qui tentent de déterminer l'origine des incendies destructeurs sont partis sur la piste de la voie forestière n°214 située dans la forêt de la Teste-de-Buch. Une carcasse de véhicule y a été retrouvée : ce véhicule, victime d'une panne, était stationné en bord de route. Le feu serait parti de cette camionnette avant de se propager au massif forestier. Pour le maire DVD de la Teste-de-Buch, Patrick Davet, le véhicule est totalement "en cause". "J'avais interdit le stationnement sur cette piste. J'envisage de la fermer.", a-t-il assuré à France 3 régions. Pour autant, le véhicule en panne ne stationnait pas nécessairement hier après-midi : il est possible qu'il se soit arrêté en pleine circulation, sachant que circuler n'était pas interdit sur cette route hier (alors même que le massif forestier était en alerte orange pour le risque de feux de forêt). 16:14 - Petit rappel de notre responsabilité dans les incendies Les nombreux feux qui ravagent le sud de la France depuis le printemps sont l'occasion de réfléchir à notre rapport aux forêts, mais surtout à notre degré d'implication dans le déclenchement de ces incendies. A ce titre, le ministère de la Transition écologique rappelle régulièrement que 90% de feux sont d'origine humaine, que ce soit du fait d’une "activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...)" ou d’une "activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps)". Pour sa part, la préfecture de la Lozère a tenu a souligné l'impact des négligences humaines sur la flore. "La forêt couvre près de la moitié de la Lozère" et pourtant, "1 feu sur 2 est dû à une imprudence", peut-on lire sur le compte Twitter du préfet. "80 % des incendies sont déclenchés à moins de 50 mètres des habitations", peut-on enfin lire. 16:01 - Airparif alerte sur les niveaux d'ozone qui s'annoncent importants Dans ce contexte de feux de forêt croissants, Airparif a fait quelques prévisions sanitaires. "La météo, le soleil et les chaleurs vont agir comme un révélateur de la quantité de polluants qu'on émet chaque jour", a expliqué ce 13 juillet sur BFMTV Pierre Pernot, ingénieur et directeur de la communication Airparif. "Des réactions chimiques se mettent en place et vont former ce polluant ozone dont on attend des niveaux importants cet après-midi avec un dépassement du seuil d'information", a-t-il prévenu. Le niveau de pollution devrait rester important dans les prochains jours. 15:43 - L'intervention des pompiers pour l'heure compromise L'ampleur de l'incendie est tel en Gironde que les pompiers ont grand mal à intervenir sur le terrain. C'est ce qu'a expliqué à nos confrères de BFMTV le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile : "Vous avez des zones qui ne permettent pas d’accéder avec des véhicules, il y a une propagation libre, pas de contraintes au feu qui continue d’avancer. C'est une problématique car les équipes aériennes restent mobilisées à cet endroit", a-t-il regretté, lui dont les équipes sont prêtes à intervenir depuis des semaines. Si des forêts bien entretenues avec des points d'accès facilitent l'arrivée des secours, trois facteurs extérieurs prédominent toutefois : "vent, hydrométrie et températures élevées". Ces trois éléments réunis fortifient les flammes. 15:21 - Les évacuations se poursuivent en Gironde Les 600 pompiers mobilisés en Gironde tentent par tous les moyens d'éteindre ce feu ravageur. Mais leur but principal reste la protection des zones habitées, avec une évacuation préventive des secteurs menacés. A ce titre, depuis hier, ce sont déjà 500 personnes qui ont été évacuées à Landiras et Guillos et 6000 personnes qui ont dû quitter les cinq campings de la Dune du Pilat, près de l'incendie de La Teste. Eteindre le feu paraît pour l'heure irréaliste ; le principal pour les agents est de le fixer, de stopper nette sa progression, comme l'expliquait à France Bleu le commandant Dellac des pompiers de Gironde. Sur le front de La Teste-de-Buch sur France Bleu, l'objectif du jour est donc de fixer ce feu. Plus tard, il sera "circonscrit" ou "maîtrisé", puis "noyé" lorsque la situation le permettra. 15:07 - Des vacanciers privés de camping à La Teste-de-Buch Les campings de La Teste-de-Buch seront bien vides de soir. Au total, ce sont six mille vacanciers qui ne pourront pas replanter leurs tentes à cause de la situation encore très délicate dans le département. Le feu qui enflamme les terres girondaises n'est toujours pas fixé, ce qui est d'autant plus inquiétant que les conditions météo devraient se dégrader dans la journée. France Bleu Gironde estime même que le feu pourrait avancer encore plus vite cet après-midi. Dans l'urgence, deux Canadair et un avion Dash ont repris leurs rotations au-dessus de l'incendie qui enflamme actuellement 700 hectares dans la zone. 14:52 - En Gironde, les pompiers ne sont pas aidés par la météo Les risques d'incendies vont aller croissants jusqu'à la semaine prochaine en raison des fortes chaleurs, nous préviennent les chaînes météo françaises. Avec la canicule qui devrait atteindre son pic en début de semaine prochaine et le vent sec et chaud qui va gagner en puissance ce week-end, jusqu'à dépasser les 60 km/h à l'ouest, les feux ne sont pas prêts de s'éteindre. Dans leur ensemble, les conditions météorologiques sont jugées défavorables : le terrain sableux, couplé au fort mistral, ralentit la progression des secours. 14:34 - Les images des flammes sur les réseaux sociaux La triste barre des 1700 hectares brûlés a été franchie ce 13 juillet. Devant l'ampleur des dégâts, les internautes et autorités girondins se partagent de tragiques photographies des forêts en flammes. On en trouve prises depuis un hélicoptère, prises depuis la plage, les campings... On fait le point sur notre site : https://t.co/TWT4j8aNNa pic.twitter.com/J22d0tP3Ud — Gironde (@gironde) July 13, 2022 13:01 - Le feu toujours en progression en Gironde Pas de nouvelles d'accalmie du côté de la Gironde. "Le feu progresse encore, il n'est toujours pas fixé et encore moins maitrisé", expliquait sur BFMTV le capitaine Matthieu Jomain, porte-parole du SDIS Gironde. "Mais pour l'heure nous n'avons pas d'habitations directement menacées par le sinistre", précise-t-il. Hormis deux pompiers blessés durant une intervention le 12 juillet, aucune victime n'est à déplorer. Les hectares partent en fumée dans la commune de Landiras, Matthieu Jomain évoquant une "superficie de 1000 hectares de végétation détruite", tandis que le secteur de la Test-de-Buch a perdu 450 hectares. Il a ajouté qu'un "dispositif assez conséquent" était en place, et "en cours de renforcement" avec la venue de pompiers d'autres départements, et des moyens aériens. LIRE PLUS

En savoir plus

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15h autour des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. A La Teste-de-Buch, l'hypothèse d'un départ de feu dû à un problème électrique survenu sur une voiture qui s'est enflammée sur la piste 214 près de la route des plages océanes est étudié par les enquêteurs, le maire Patrick Davet se disant certain qu'un "véhicule" est à l'origine du sinistre. A Landiras en revanche, où le feu s'est également déclaré en début d'après-midi, il est pour l'heure impossible de déterminer l'origine du feu de forêt. "Toutes les hypothèses sont ouvertes" a déclaré Fabienne Buccio, Préfère de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde. Très vite, la propagation de ces incendies, alimentée par l'orientation du vent, a fait des dégâts dans le département avec déjà plus de 1700 hectares brûlés. Les pompiers mobilisés ont tenté de maîtriser les flammes tout en gérant l'évacuation des 6500 résidents ou vacanciers présents dans la zone.

Les images des flammes sont impressionnantes. Partagées par les médias, par les agences météorologiques ou simplement par des passants inquiets, les photographies et vidéos de ces feux de forêt circulent sur les réseaux sociaux. Il y avait cinq ans que la région n'avait pas connu d'incendie d'une telle ampleur.

L'incendie qui s'est déclaré hier après-midi continue d'évoluer ce matin dans la zone de Landiras, avec plus de 500 sapeurs pompiers déployés dans la zone et aidés par des renforts venus de Corrèze. Landiras connaît les plus gros dégâts avec plus de 1000 hectares partis en fumée. L'évacuation de plus de 500 personnes a été assurée dans la nuit. Plusieurs routes ont été fermées pour sécuriser la zone, notamment la départementale 115 entre Guillos et Landiras, et la départementale 218 au niveau de la Dune du Pilat.

La Teste-de-Buch, dans le bassin d'Arcachon, est le deuxième foyer de l'incendie. Là aussi, les flammes ont contraint les autorités à organiser l'évacuation de de près de 6000 de personnes, principalement des vacanciers qui séjournaient dans des campings (on dénombre cinq campings désertés, comme l'a précisé le commandant Dellac des pompiers de Gironde à France 3 régions). Les campeurs ont été pris en charge par la Croix Rouge et accueillis au Parc des expositions, sans assurance de pouvoir replanter leurs tentes dans les prochains jours. Six avions et deux canadairs sont attendus dans la zone.

Il est étonnant de s'imaginer la très touristique dune du Pilat déserte. Et pourtant, le grand site et son parking sont formellement interdits au public en ce 13 juillet 2022 sous le signe des flammes. A l'heure où les 600 pompiers mobilisés en Gironde tentent par tous les moyens d'éteindre ce feu ravageur, la protection des zones habitées et des sites bondés est la priorité. La dune du pilat n'échappe donc pas à l'évacuation préventive des secteurs menacés : le 12 juillet, ce sont déjà 6000 personnes qui ont dû quitter les cinq campings de la Dune du Pilat, près de l'incendie de La Teste. Le site de la grande dune du Pilat et la RD218 vers les plages océanes et Biscarrosse restent pour l'heure fermés.