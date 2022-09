"Incendie en Gironde : le feu "fixé", 1700 personnes évacuées de retour chez elles"

INCENDIE GIRONDE. L'incendie de Saumos, en Gironde, est fixé depuis l'après-midi du jeudi 15 septembre après-midi. 3400 hectares de forêt ont brûlé et 1700 personnes sur les 1840 évacuées ont pu regagner leur domicile.

[Mis à jour le 16 septembre à 8h11] Quatre jours de lutte et 3400 hectares brûlés mais l'incendie de Saumos, en Gironde, a été "fixé" dans l'après-midi du jeudi 15 septembre. Reste encore à maîtriser et éteindre les flammes qui si elles ne progressent plus continuent de brûler le Parc naturel régional du Médoc. Le travail des pompiers qui sont encore plusieurs centaines à être mobilisés pourrait encore durer plusieurs jours "au moins une dizaine" selon le maire de Sainte-Hélène, Lionel Montillaud, auprès de Sud-Ouest. Leurs actions devraient toutefois être facilitées par des conditions météorologiques plus favorables qui ont permis de fixer le feu hier selon un communiqué de la préfecture. Les soldats du feu doivent en plus de venir à bout de l'incendie de Gironde, éviter ou traiter les reprises de feu et les points chauds qui sont encore observés.

Si le feu de Saumos n'est pas encore éteint, nombres d'habitations ne sont plus en danger et 1700 habitants des communes voisines, soit la quasi-totalité des personnes évacuées par mesure de prévention, ont pu rejoindre leur domicile dans la soirée du 15 septembre. Encore 140 personnes sont tenues éloignées de leur logement situés en "zones brûlées" car "les conditions de sécurité [ne sont] pas réunies pour permettre une réintégration", a noté l'administration. La mobilisation d'un millier de pompiers et le déploiement d'importants moyens aériens - six Canadair, trois Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau - sur l'incendie en Gironde a permis d'éviter tout drame humain et ont minimisé les dégâts matériels même si quelques maisons et bâtisses ont été emportées par les flammes. Outre le traitement du feu, il faut faire la lumière sur son origine et depuis hier la piste criminelle privilégiée jusqu'à présent n'est plus la thèse principales selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les nouveaux éléments de l'enquête judiciaire ont montré qu'il y avait eu seul départ de feu, et non trois comme cela avait été dit en début de semaine. "Toutes les pistes restent donc ouvertes", affirme une journaliste qui s'est entretenue avec le parquet de Bordeaux.

Carte de l'évolution de l'incendie en Gironde

C'est à Saumos, une commune voisine de Lacanau et aux portes du Médoc, en Gironde, qu'un nouvel incendie s'est déclenché le 12 septembre. Le feu progresse et menace la commune de Sainte-Hélène, mais aussi du Temple. Ci-dessous une carte pour suivre l'évolution de la propagation du feu, actualisée au jeudi 15 septembre 2022 (14 heures).

Quel est le bilan de l'incendie en Gironde ?

Après quatre jours de lutte contre l'incendie en Gironde, aucune victime n'est à déplorer. Sept pompiers ont été légèrement blessés en raison des intoxications liées à la fumée. L'un d'entre eux s'est par ailleurs brûlé à la main. En revanche, quelques dégâts matériels sont à noter : trois maisons et cinq hangars ont été ravagées par les flammes. En prévention de tout drame, plus de 1800 personnes ont été évacuées de leurs habitations de Saumos, ainsi que dans les alentours de la commune de Sainte-Hélène.

Quelle est l'origine de l'incendie en Gironde ?

Alors que la Gironde souffrait d'une chaleur écrasante au moment où l'incendie s'est déclenché, le 12 septembre, les premiers éléments de l'enquête semblaient indiquer un feu "a priori d'origine criminelle" selon les gendarmes girondins. Jeudi 15 septembre, la thèse criminelle n'est plus privilégiée puisqu'un seul départ de feu aurait été constaté et non trois, comme cela avait d'abord été annoncé. Toutes les pistes restent ouvertes et les investigations doivent se poursuivre.

L'incendie de Gironde s'est emparé de plusieurs hectares de forêt en à peine quelques heures, comme le montrent les images des médias et des vidéos des pompiers ou d'amateurs filmées.

Plusieurs montres de feu ont frappé le département girondin cet été brûlant près de 30 000 hectares notamment à Landiras, dans le Sud-Gironde, et à La Teste-de-Buch, près du Bassin d'Arcachon. En juillet, les premiers incendies et aussi les plus destructeurs avaient des origines différentes celui de La Teste était accidentel tandis qu'à Landiras la piste criminelle était privilégiée. En août, l'incendie était dû à une reprise du feu de Landiras à cause des incendies de tourbes qui couvent sous terre.