"Incendies en Gironde : causes et images des feux "hors normes" à La Teste et Landiras"

INCENDIES GIRONDE. Pendant 13 jours, la Gironde a été ravagée par deux incendies de très grande ampleur. Les images de La Teste-de-Buch et Landiras montrent un spectacle de désolation, faisant tristement entrer le mois de juillet 2022 dans l'histoire du département.

Pendant 13 jours, la Gironde s'est transformée en un véritable brasier. Deux importants incendies se sont déclarés dans le département, à deux endroits différents, le même jour, prenant une ampleur historique. C'est à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon et de la Dune du Pilat, non loin de l'océan Atlantique, que les premières flammes se sont déclarées mardi 12 juillet 2022, avant qu'un feu ne démarre lui aussi, un peu plus tard dans la journée, plus à l'est dans les terres, du côté de Landiras. Durant près de deux semaines, les pompiers ont lutté pour tenter de freiner l'avancée des deux incendies, ne parvenant à fixer celui de La Teste-de-Buch qu'au bout de 11 jours, le samedi 23 juillet, celui de Landiras étant totalement passé sous contrôle le surlendemain, lundi 25 juillet.

Une fin de la progression des incendies qui a permis aux 36 750 habitants évacués sur l'ensemble du département de regagner leur domicile : 20 000 avaient dû le quitter par prévention face à l'avancée du feu de La Teste, quand les 16 000 autres évacuations concernaient Landiras et des communes alentours. Tous ont pu rejoindre leur habitation dès que les incendies ont été maîtrisés.

A La Teste-de-Buch, la forêt de pins qui a brûlé s'est transformé en un paysage de désastre, au pied du très touristique site de la Dune du Pilat. Du côté de Landiras, la désolation est décuplée compte-tenu de la surface brûlée, deux fois plus importante que sur la côte. "La particularité de cette crise en Gironde tient à sa durée, près de deux semaines, à son ampleur, 20 800 hectares brulés et 36 750 habitants évacués, et à la simultanéité de ces incendies que l'on peut qualifier de hors normes", a résumé la préfète Fabienne Buccio.

A La Teste-de-Buch, en Gironde, l'incendie s'est déclaré mardi 12 juillet à 15h11. Le départ de feu est accidentel a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Une hypothèse confirmée par plusieurs sources concordantes. La panne d'un véhicule thermique, type camionnette selon certains témoignages, est la cause du départ de feu. Le véhicule était stationné sur le bas côté de la piste 214 à l'orée de la pinède, permettant aux flammes de gagner en envergure en quelques minutes.

Selon les informations des policiers rapportés par Sud-Ouest, le conducteur est un employé d'un camping qui se rendait à la déchetterie quand il est tombé en panne. Voyant les flammes, le conducteur a immédiatement prévenu les secours, mais n'a pas eu le temps de se servir de son extincteur. Une enquête est en cours pour "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, dû à un manquement à une obligation de sécurité" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, le 18 juillet. Le parquet a ajouté que, pour l'heure, le véhicule accidenté est inaccessible, mais que dès que la situation le permettra, il sera placé sous scellé et examiné pour "établir les causes de l'incendie".

À Landiras, l'incendie a démarré le même jour à 16h35. Mais, là, il serait d'origine criminelle. Le procureur de Bordeaux a fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Il était suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde. Il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Où se situaient les incendies qui ont ravagé une partie de la Gironde ? D'abord, un premier feu était à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu s'était dirigé vers le sud, le long de la côte Atlantique, détruisant une partie de la végétation qui bordait également le lac de Cazaux. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie était parti, à 45 km au sud de Bordeaux, lequel s'était déployé vers l'ouest.

Après 13 jours de lutte contre les incendies de La Teste-de-Buch et Landiras (Gironde), aucune victime n'a été à déplorer. Pas même un blessé. 36 750 personnes ont été évacuées et regagnent désormais progressivement leur domicile. Seuls des dégâts de végétations et matériels sont à déplorer.