Incendie en Bretagne : le feu bientôt maîtrisé, les monts d'Arrée défigurés

INCENDIE FINISTERE. L'incendie qui touche les monts d'Arrée, en Bretagne, est en passe d'être maîtrisé, a-t-il été annoncé ce mercredi 20 juillet. A Brasparts (Finistère), on se projette déjà sur l'après.

[Mise à jour le 20 juillet à 11h57] La Bretagne ne devrait pas connaître le même sort que le sud-ouest. Alors que les incendies en Gironde ont ravagé plus de 20 000 hectares de forêt, le feu qui frappe le Finistère, et plus précisément les monts d'Arrée, est "en cours de maîtrise" a annoncé la préfecture, mercredi 20 juillet 2022, deux jours après le départ de l'incendie. Si 1725 hectares ont déjà été brûlés par les flammes, les autorités sont optimistes, la préfète Claire Maynadier faisant état, dans la matinée, d'une situation "très favorable, très positive." Le brasier qui a détruit une partie des alentours de Brasparts ne devrait, a priori, pas se transformer en un méga feu à l'avancée incessante. "Les conditions météorologiques sont favorables. Il n'y a pas trop de vent, la température est basse et nous avons de la visibilité", a souligné le lieutenant-colonel Gilles Boulic, qui coordonne les 278 sapeurs-pompiers et 60 véhicules déployés pour stopper l'incendie.

Ce dernier déjà fait d'importants ravages. Les Monts d'Arrée ont été durement touchés, les flammes transformant le paysage en un lieu de désolation. Face à l'étendue des dégâts, le conseil départemental du Finistère devrait engager des sommes importantes pour restaurer ce massif important de Bretagne. Le Président du département, Maël de Calan, a bien fait passer le message, hier, lors de son déplacement dans les Monts d'Arrée. "Nous allons dès à présent nous atteler à la réparation des lieux. Les Monts d'Arrée seront soignés et réparés rapidement. L'objectif c'est que les landes et les tourbières soient restaurées", a-t-il indiqué, ajoutant : "Le Conseil départemental ne lésinera pas sur les moyens".

La préfecture a indiqué mercredi matin que 1 725 hectares de terrain et de bois avaient brûlé, c'est l'équivalent de plus de 1 600 terrains de football. L'incendie qui s'est déclaré en Bretagne, dans les Monts d'Arrée (Finistère), n'ont pour l'heure fait aucune victime. Aucun blessé n'est d'ailleurs également à déplorer. Cependant, un peu plus de 500 personnes ont dû quitter leur domicile, selon le dernier décompte annoncé par la préfecture du Finistère en milieu de matinée, mardi. Il s'agissait des résidents de Botmeur, commune située au nord de Brasparts (voir la carte plus bas), ainsi que de trois hameaux alentours. Les dégâts ne concernent, pour l'instant, que la végétation actuellement en proie aux flammes. Aucune habitation n'a été touchée par l'incendie. Plusieurs routes sont fermées, encore ce mercredi matin, à la circulation : la RD 764 de Commana à La Feuillée ; la RD 785 de Roch Tredudon à Brasparts ; la RD 11, du secteur Commana au sud de la RD764, la RD 30 et la RD 42 dans le secteur Saint-Rivoal, Saint Cadou et Botmeur.

Carte de l'incendie dans les Monts d'Arrée

L'incendie qui frappe les Monts d'Arrée depuis lundi 18 juillet 2022 s'est donc déclenché sur la commune de Brasparts, dans le Finistère, située à 50km à l'est de Brest, au coeur du parc régional d'Armorique. Le feu (en rouge sur la carte) continue de se déplacer en raison des rafales de vent attendues au cours de la journée de ce mardi. Si les pompiers tentent de limiter la propagation de l'incendie dans le Finistère, les vents tourbillonnants ont permis aux flammes de s'étendre. "Le feu a débuté au sud de la Chapelle du Mont-Saint Michel de Brasparts et se propage vers le Nord, l'Ouest et l'Est" a indiqué la sous-préfète de Châteaulin, Claire Maynadier, mardi.

Images de l'incendie en Bretagne

En Bretagne, les flammes se sont propagées, aussi, à travers la végétation. Plusieurs images permettent de se rendre compte, de l'ampleur de l'incendie, mais aussi des dégâts qu'il provoque, diffusées notamment par des journalistes locaux des quotidiens Ouest-France et du Télégramme.

Quelle est l'origine de l'incendie dans les Monts d'Arrée ?

Pourquoi un incendie s'est-il à son tour déclaré en Bretagne ? Avec la période de fortes chaleurs, les autorités avaient prévenu du risque très élevé des départs de feux en France, appelant à la vigilance. Est-ce une faute humaine ou non qui a déclenché l'apparition des flammes aux Monts d'Arrée ? Pour l'heure, la préfecture du Finistère indique que la cause n'est pas encore connue et aucune piste ne semble être privilégiée à ce stade.