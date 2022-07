Incendie en Ardèche : le feu fixé, 1000 hectares partis en fumée

INCENDIE ARDECHE. L'incendie qui sévit en Ardèche est désormais fixé a annoncé le préfet jeudi 28 juillet 2022, alors que le feu a ravagé plus de 1000 hectares.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 07h56] Soulagement en Ardèche. L'incendie qui touche plusieurs communes, dont Aubenas et Lussas, est désormais fixé depuis ce jeudi 28 juillet a annoncé le préfet au micro de France Bleu Ardèche. Si les flammes ne sont toujours pas éteintes, elles n'avancent plus alors qu'elles ont déjà ravagé entre 1100 et 1200 hectares dans le département, selon le représentant de l'Etat. Un désastre conséquence du départ de huit incendies, mercredi, en milieu de matinée, du côté d'Aubenas, de Saint-Privat, de Darbres, de Lussas, de Freyssenet et de Saint-Julien-du-Serre, qui n'ont plus formé qu'un seul brasier au cours de la journée. 400 pompiers sont toujours mobilisés sur place pour traiter les "points chauds" qui restent encore sous surveillance. "On considère que les parties les plus difficiles en terme de traitement sur les lisières sont contenues. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de secteur qui reprenne en terme de virulence en proportion trop importante", a indiqué le lieutenant-colonel Jean-Michel Chalançon du SDI Ardèche sur BFMTV. Les habitants de la commune de Vogüé, évacués dans un premier temps par prévention, ont pu regagner leur domicile.

Les images des incendies en Ardèche

Les incendies, qui ont progressé à grande vitesse en Ardèche, ont été capturés en images et en vidéos par les pompiers et des habitants. Les images donnent à voir des flammes et des colonnes de fumées impressionnantes.

En Ardèche, les incendies font rage entre Lussas, Lavilledieu, Saint-Sernin et Vogüé. Le dernier bilan est de 750 hectares brûlés et le brasier se poursuit... ( Thomas Lantus) pic.twitter.com/eA17bnQvSF — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2022

Retour en images sur l'incendie qui frappe la zone de Lussas, Lavilledieu, Saint-Sernin et Vogüé ainsi que l'intervention du @SDISPompiers07 pic.twitter.com/4UMmUa2FF2 — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) July 27, 2022

Quel est le bilan de l'incendie en Ardèche ?

Les flammes des incendies ont avancé sur plus de 1000 hectares depuis le départ de l'incendie. Côté bilan humain, 4 pompiers ont été légèrement blessés. Aucune victime n'est à déplorer et aucune habitation détruite ou menacée par les feux. Les autorités ont tout de même eu peur lorsque les incendies se sont approchés de la zone industrielle de Lavilledieu poussant à l'évacuation en urgence de deux usines. La zone est désormais sécurisée. Et le feu est à présent fixé.

Quel est l'origine des incendies en Ardèche ?

Mercredi 27 juillet dans la soirée, le parquet de l'Ardèche annonce que la "piste criminelle est privilégiée" dans le cadre des incendies qui frappent l'Ardèche. Une garde à vue est en cours. Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, la gendarmerie a interpellé un suspect à proximité d'un départ de feu. Avant cela, son véhicule avait été repéré à plusieurs reprises par des habitants, près d'incendies naissants.

Un suspect interpellé

Travaillant sur la piste criminelle, les enquêteurs ont déjà interpellé un suspect soupçonné d'être à l'origine des feux en Ardèche. L'homme a été arrêté à Saint-Julien-du-Serre en fin de matinée, selon France Bleu Ardèche, il sortait d'un buisson et regagnait son pick-up. Le véhicule correspond à la description des témoins qui disent avoir aperçu un incendiaire près des départs de feu. Le suspect est âgé d'une quarantaine d'années. Il doit être auditionné et son pick-up fouillé.