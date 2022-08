Vénissieux : un mort et un blessé grave après des tirs de policiers

VENISSIEUX. Deux policiers ont ouvert le feu après le refus d'obtempérer d'un véhicule faisant un mort et un blessé grave. Les victimes sont connues des services de police et deux enquêtes, dont une de l'IGPN, ont été ouvertes.

[Mis à jour le 19 août 2022 à 15h57] Un homme est mort et un autre, hospitalisé, a son pronostic vital engagé, après des tirs de policiers. L'altercation a eu lieu à Vénissieux, dans le Rhône, sur le parking d'un centre commercial, vers minuit la nuit de jeudi à vendredi. C'est le contrôle d'un véhicule suspect et signalé volé qui a mal tourné selon le récit des faits. Lors d'une patrouille, un groupe de quatre policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) repère une voiture, une Renault Mégane, à l'arrêt mais moteur tournant et décide de procéder au contrôles des deux occupants qui refusent d'obtempérer.

Selon le récit de la police, à l'approche des forces de l'ordre, le conducteur entame une marche arrière avant de foncer en direction des policiers et en percute un sur son passage. Le policier projeté sur le capot avant puis au sol et un de ses collègues ouvrent le feu sur le véhicule qui termine sa course une centaine de mètres plus loin. Les tirs sont survenus après une tentative ratée d'immobilisation du véhicule avec une herse portative d'après les informations du Progrès. Les tirs des policiers ont touché et blessé le conducteur de 26 ans à la tête. Transféré à l'hôpital, l'homme serait dans un "état de mort cérébrale" selon les précisions du journal local. Quant au passager également atteint par les tirs, il a succombé à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours. Un des policiers est légèrement blessé aux jambes et a été amené à l'hôpital.

L'IGPN ouvre une enquête

Le parquet de Lyon a annoncé ce vendredi 19 août que deux enquêtes de police ont été ouvertes. La première "pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et violences avec arme sur agents de la force publique" a été confiée à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). C'est l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) qui est responsable de la seconde enquête pour "violences avec arme par personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Une décision qui suit la procédure prévue à chaque fois qu'un agent des forces de l'ordre fait usage de son arme. Les deux policiers ayant fait feu sont actuellement en garde à vue.

"Les policiers vont devoir répondre de l'utilisation de leur arme et c'est normal", a déclaré Gérald Darmanin ce vendredi 19 août en marge d'un déplacement en Corse, quelques heures après l'ouverture de l'enquête de l'IGPN sur les tirs des agents des forces de l'ordre à Vénissieux. Refusant de commenter l'affaire, le ministre a toutefois rappelé son soutien à tous les gendarmes et policiers de France.

Les délinquants connus des services de police

Les deux individus qui étaient à bord du véhicule sont "très défavorablement connus" des services de police a déclaré Gérald Darmanin le 19 août. Quelques-uns de leurs antécédents judiciaires ont été révélés, le passager décédé était connu pour vol et recel tandis que le conducteur qui est encore dans un état très critique a déjà été impliqué dans un vol à main armée mais aussi des cambriolages et trafic de stupéfiants.

Malgré ces précisions, l'identité des deux occupants du véhicule n'a toujours pas été diffusée dans les médias et les informations tombent au compte-goutte. Le conducteur âgé de 26 ans est grièvement blessé à la tête et serait en "état de mort cérébrale" selon Le Progrès tandis que le passager, un homme de 20, est mort. Il a succombé à la suite de ses blessures malgré le massage cardiaque réalisé par les services de secours. Le journal local ajoute qu'un des homme serait originaire de Villeurbanne.

Le policier blessé "traumatisé"

L'agent des forces de l'ordre blessé est "traumatisé" selon les dires de son avocat, Me Laurent Bohé, contacté par BFM Lyon. Un trauma dû à la fois au choc reçu lorsque la voiture l'a percuté mais aussi à l'usage de son arme. "C'est la première fois qu'il faisait usage de son arme de service", a précisé l'avocat qui a ajouté que son client est un spécialiste de "ce type d'intervention qui peut être sensible". Malgré le choc, le policier est seulement légèrement blessé aux jambes. Reste que ses blessures lui ont valu la prescription de deux jours d'incapacité temporaire de travail selon Me Bohé.