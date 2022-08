Gendarmes blessés dans la Creuse : qui est le suspect, connu sur Netflix ?

CREUSE. Deux gendarmes de la Creuse ont été blessés par un chauffard en fuite, jeudi 25 août. Une enquête pour tentative d'homicide involontaire a été ouverte. Le suspect encore recherché est un escroc britannique qui a inspiré un documentaire Netflix.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 11h34] C'est un contrôle qui a mal tourné et blessée deux gendarmes. Jeudi 25 août, les deux agents des forces de l'ordre accompagnent une équipe préfectorale pour l'inspection sanitaire du domicile d'un habitant du lieu-dit La Forêt Belleville dans la Creuse. L'homme d'abord absent rejoint son domicile en voiture et redémarre en trombe lorsque les gendarmes souhaitent procéder au contrôle de ses papiers. Les militaires ont tous les deux été percutés et blessés par le chauffard, l'un deux gravement touché est encore hospitalisé.

Le suspect, un homme de nationalité britannique qui a pris la fuite à bord d'une Audi A3 immatriculée en Grande-Bretagne, est toujours activement recherché ce 26 août et visé par une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. En France, l'homme est connu des services de police puisque que lui et sa femme ont été mis en demeure en mars et juin 2022 pour la régularisation de leur élevage canin. Mais l'homme est surtout connu des services de police anglais pour plusieurs faits d'escroquerie qui sont au cœur d'un documentaire réalisé et diffusé sur la plateforme Netflix.

Qui est l'homme recherché dans la Creuse ?

Le suspect responsable des blessures des deux gendarmes dans la Creuse est un Britannique âgée de 51 ans et installé dans le département depuis sept ans selon la maire Martine Laporte contactée par France Bleu Creuse. L'homme et sa femme attiraient l'attention des voisins depuis plusieurs années pour leur élevage canin. Selon l'édile, le couple détenait plus d'une vingtaine de chiens dans des cages dans leur domicile : "Les habitants de la Forêt ont très vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas". La préfecture était déjà intervenue à deux reprises auprès du suspect et de sa femme pour exiger la régularisation de l'établissement d'élevage. L'homme de nationalité anglaise n'avait toutefois fait l'objet d'aucune autre mise en garde par les services de police.

D'après les premiers éléments, l'identité du suspect a pu être confirmée et l'homme serait un escroc britannique qui se trouve au coeur d'une mini-série documentaire Netflix, il porterait notamment le même nom qui celui utilisé dans le documentaire. Le nom de l'épouse de l'homme en fuite serait également celui mentionnée dans le documentaire pour évoquer la femme de l'escroc.

Quel documentaire Netflix le suspect a-t-il inspiré ?

Outre-manche, le suspect activement recherché dans la Creuse pour tentative d'homicide volontaire sur les deux gendarmes est bien connu des services de police. D'importantes escroqueries seraient de son fait selon les informations policières recueillies par Franceinfo. D'après les faits, le cinquantenaire se faisait passer pour un espion britannique pour manipuler et voler des familles entières. Cette histoire est relatée dans le documentaire Netflix The Puppet Master diffusé depuis le début de l'année 2022.