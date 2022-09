Maison de l'horreur : que risquent les parents ? De quoi sont-ils accusés ?

PAS-DE-CALAIS. Après la découverte d'une fratrie de dix enfants maltraités dans le Pas-de-Calais fin août, le parquet de Béthune s'est saisi de l'affaire de la "maison de l'horreur". Les parents seront jugés en janvier. Que leur est-il reproché ?

[Mis à jour le 7 septembre 2022 à 12h23] La "maison de l'horreur", un nom sans équivoque donné par les médias au domicile dans lequel dix enfants ont été maltraités par leurs parents. C'est dans un logement de Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, que la fratrie a été découverte le 30 août après que l'aîné a signalé les conditions de vie déplorables de ses frères et sœurs au commissariat de police. Lors de leur intervention, les policiers ont découvert deux jeunes enfants ligotés à leur chaise haute et d'autres avec des difficultés pour se mouvoir ou pour s'exprimer. Sur les dix enfants de la famille, âgés de 4 mois à 24 ans, les six plus jeunes vivaient encore dans la "maison de l'horreur" avec leurs parents. Depuis, ces mineurs ont été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et placés dans des familles d'accueil. Les parents ont l'interdiction formelle d'entrer en contact avec leurs enfants.

Maltraitance, privation... Qu'est-il reproché aux parents ?

L'enquête demandée par le parquet de Béthune a permis de découvrir que les enfants étaient très peu scolarisés mais les conditions de vie précises restent encore à déterminer. Les enfants ne présentaient "pas de traces de sévices graves qui auraient provoqué des cicatrices", a ajouté le parquet. Reste que le témoignage d'un des aînés, Bryan, auprès de TF1 fait état de conditions d'hygiène effroyables, d'un manque de soins et de privation de libertés. Thierry Dran, procureur de la République de Béthune, a bien constaté des négligences de la part des parents mais a toutefois jugé "exagéré" de parler d'un "maison de l'horreur" dans les médias.

Le témoignage et les accusations de Bryan

Si les policiers ont pu constaté de leurs yeux les négligences évidentes des parents de la "maison de l'horreur", les précisions sur les maltraitances subies par la fratrie viennent du témoignage d'un des enfants. Agé de 21, Bryan, a quitté le domicile familial, s'est résigné à porter plainte contre ses propres parents et a détaillés les sévices infligés à la fratrie auprès des journalistes de TF1. "Des coups de bâtons, des coups de chaussures de sécurité, des coups de fouet", tout y passait selon le jeune homme, si bien que sa hantise était d'un jour retrouver un de ses frères et sœurs "mort à la suite d'un coup". Les coups avaient également tendance à s'intensifier sur les aînés lorsqu'ils songeaient à quitter le domicile familial. Outre les violences, Bryan raconte que les deux plus jeunes enfants de la fratrie, dont un a seulement quatre mois, passaient l'essentiel de leur temps attachés sur leur chaise haute ou entravés par des liens.

Les parents de la "maison de l'horreur" ne voyait qu'un avantage à avoir autant d'enfants d'après l'analyse de Bryan qui estime qui lui et ses frères et sœurs ""servaient] de salaire" en faisant allusion aux allocations familiales. "À chaque enfant parti, un nouveau-né arrivait. [...] c'était leur seul revenu, s'il n'y avait pas d'enfant à la suite, ils perdaient de l'argent", insiste-t-il.

Que risquent les parents de la "maison de l'horreur" ?

Les deux parents vivant dans la "maison de l'horreur"', un homme de 44 ans et une femme âgée de 40 ans, ont été placés en garde à vue et auditionnés par la police début septembre. L'un comme l'autre ont reconnu les faits et en ont justifié certains comme le ligotage de leurs enfants censé permettre de les empêcher de faire des bêtises. Le couple est passé devant un juge et est depuis placé sous contrôle judiciaire. Le dimanche 4 septembre, le procureur de la République de Béthune, Thierry Dran, a déclaré que les deux individus seront jugés en janvier 2023 devant le tribunal correctionnel pour "soustraction par ascendant aux obligations légales" et "violences sur mineur de 15 ans par ascendant". Pour ces deux chefs d'accusation, les parents encourent jusqu'à cinq ans de prison. Dans l'attente du procès le couple a pu rejoindre son domicile.

Les parents suivis par les services sociaux ?

Les parents de la "maison des horreurs" étaient surveillés par les services sociaux depuis 2013 mais jouaient de manipulations sur leurs plus jeunes enfants pour camoufler les signes de violence ou de maltraitance selon le témoignage de Bryan. Le jeune homme de 21 ans a également expliqué que ses parents étaient prévenus avant chaque visite des services sociaux. Pire encore, ce n'étaient pas les parents qui étaient suivis mais bien les enfants accusés par le couple de leur causer des problèmes, toujours selon Bryan. Une enquête administrative a été initiée par le gouvernement sur les "défaillances" de la prise en charge de cette famille pourtant signalée et suivie par les services sociaux.