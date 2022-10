Après le meurtre de Justine Vayrac, quelle peine de prison pour Lucas L. ?

Placé en détention provisoire depuis qu'il a avoué le meurtre de Justine Vayrac, Lucas L. encourt une lourde peine de prison.

Sa disparition a donc connu une issue dramatique. Lucas L. a fini par reconnaître avoir tué Justine Vayrac, dimanche 23 octobre 2022, à Beynat (Corrèze), au sud de Brive. Interpellé et placé en garde à vue dès le mardi, le mis en cause est d'abord resté muet avant d'avouer son crime devant les enquêteurs. Âgé de tout juste 21 ans, le jeune homme a été placé en détention provisoire. Au regard des chefs d'accusation pèsent contre lui, il devrait passer de très nombreuses années en prison. En effet, le procureur de la République de Limoges, qui a récupéré le dossier, a annoncé, jeudi 27 octobre, avoir ouvert une information judiciaire pour viol, séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour et meurtre précédé, accompagné, ou suivi d'un autre crime. Pour le dernier chef, il convient de préciser que le viol est reconnu comme un crime.

Vers la perpétuité et 20 ans de période de sureté ?

Devant les charges qui pèsent à son encontre, Lucas L. encourt une peine de prison maximale. En effet, le procureur de la République de Limoges l'a annoncé lui-même : le suspect pourrait être condamné, à l'issue de son procès, à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est en effet ce que dispose l'article 221-2 du Code pénal : "le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité." Par ailleurs, si une telle peine venait à être effectivement prononcée par une Cour d'assises, une période de sureté de 18 ou 22 ans pourrait être ajoutée au verdict. Ainsi, durant toute cette période, aucun aménagement de peine ne peut être prononcé, que ce soit de la libération conditionnelle ou de la semi-liberté.

Malgré l'atrocité de son acte et les lourds chefs d'accusation retenus à son encontre, Lucas L. ne pourra être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. En effet, cela n'est applicable que dans les cas de meurtre avec viol, tortures ou acte de barbarie sur mineur de quinze ans, meurtre en bande organisée d'une personne dépositaire de l'autorité publique, assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou crime terroriste.